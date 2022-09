Dấu chấm hết cho kỷ nguyên siêu anh hùng DC

Poster mới nhất được công bố của Black Adam tiết lộ rằng nhân vật hoàn toàn mới lạ trên màn ảnh này sẽ kết thúc thời đại anh hùng của DCEU.

Gần đây nhất, Warner Bros. đã tung ra áp phích của vị phản anh hùng được mong đợi nhất năm nay, hé lộ thông tin hệ thống quyền lực trong Vũ trụ mở rộng DC sắp có sự thay đổi lớn, theo đánh giá của tờ cbr.

Black Adam nằm ở vị trí trung tâm của bức ảnh, trong đó, “The Rock” D. Johnson ngồi trên ngai vàng và trừng mắt đe dọa những người dám thách thức chống lại mình. "Thời đại của các anh hùng đã chấm dứt", chú thích đi kèm bên dưới đã tiết lộ, Liên minh Công lý sẽ phải gặp nhiều khó khăn, thậm chí là thương vong khi cố gắng chống lại sức mạnh của Black Adam trong bộ phim sắp tới.

8 năm sau khi được chọn vào vai Black Adam, The Rock cuối cùng cũng đã chuẩn bị trình làng tác phẩm siêu anh hùng cho riêng mình. Bộ phim ​​bắt đầu với việc Teth Adam được ban cho sức mạnh toàn năng của các vị thần Kahndaq cổ đại. Tuy nhiên, “sau khi sử dụng những sức mạnh này để báo thù, anh ta đã bị cầm tù và trở thành Black Adam. Gần 5000 năm trôi qua và Black Adam đã từ con người, tới sử thi và rồi trở thành thần thoại", bản tóm tắt chính thức của bộ phim cho hay.

Quảng cáo mới nhất cho bộ phim DCEU sắp tới cũng đã tiết lộ rằng tên phản anh hùng này sẽ thực hiện cú Thunderclap đặc trưng của Hulk, có thể tạo ra một luồng không khí với sức mạnh được so sánh với sức gió của cơn bão. Thunderclap đã được Hulk thực hiện hai lần trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Lần đầu tiên anh sử dụng nó trong trận chiến đỉnh cao chống lại Abomination trong The Incredible Hulk (2008) để dập tắt một đám cháy và gần đây, Người khổng lồ xanh đã dạy nó cho em họ Jennifer Walters trong tập đầu tiên của loạt phim Disney+ She-Hulk: Attorney at Law.

“The Rock” D. Johnson ngồi trên ngai vàng và trừng mắt đe dọa những người dám thách thức chống lại mình.

Với việc Johnson ám chỉ rằng Black Adam sẽ không ngần ngại xé xác ai đó làm đôi nếu người đó dám cản trở vị phản anh hùng đạt được mục đích, Liên minh Công lý dường như sẽ dốc toàn lực để cố gắng ngăn chặn cơn thịnh nộ kinh hoàng của tên ác nhân biến chất này.

Và rất có thể, sự đổ bộ trên màn ảnh của hắn sẽ đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên siêu anh hùng thịnh vượng của nhà DCEU.