Đầu bếp Anh tặng tôm hùm quý hiếm cho thủy cung

Khi phát hiện tôm hùm xanh quý hiếm, đầu bếp người Anh không chế biến mà liên hệ các nơi bảo tồn. Tuy nhiên, hành động của anh vẫn vấp phải ý kiến trải chiều từ cộng đồng mạng.

Austin Hopley, đầu bếp nhà hàng The Hare on the Hill (Rochdale, Anh), đã phát hiện một con tôm hùm xanh quý hiếm trong lô hải sản được dùng làm nguyên liệu. Đầu bếp 23 tuổi chuẩn bị khâu sơ chế và nấu chín món ăn nhưng phát hiện con tôm mang màu xanh bất thường.

Austin đặt tên cho con tôm hùm xanh là Larry và liên lạc với thủy cung Sea Life Manchester. "Khi phát hiện ra một sinh vật siêu quý hiếm ở nhà hàng, tôi nghĩ mình không thể giết và đưa nó vào thực đơn. Chúng tôi liên hệ với cửa hàng thủy sinh để hỏi phương pháp giúp tôm hùm sống và dành hàng giờ liên hệ các nơi bảo tồn", đầu bếp nói.

Vẻ ngoài đặc biệt của tôm hùm xanh là do đột biến gen di truyền. Viện Tôm hùm của Đại học Maine cho biết cơ may bắt được một con tôm hùm xanh là một trên 200 triệu. Trên thế giới, cứ 2 triệu con tôm hùm thì chỉ có một con có vỏ màu xanh.

Đầu bếp Austin đặt tên và mang tặng tôm hùm cho trung tâm bảo tồn. Ảnh: Kennedy News and Media.

Ngày 6/7, nhà hàng The Hare on the Hill chia sẻ câu chuyện lên fanpage. Tuy nhiên, bất chấp hành động này, Austin vẫn bị những người ăn chay chỉ trích. Họ cho rằng, ngoài con tôm hùm hiếm, nhà hàng không nên giết bất kỳ động vật nào.

Tài khoản Kat Stevens để lại bình luận: "Tôi rất vui vì Larry sẽ không bị ăn thịt nhưng vẫn không hài lòng vì bạn cũng nấu chín những con tôm hùm khác".

Thành viên Kim Woodhouse chia sẻ thêm: "Cảm ơn đầu bếp vì đưa ra quyết định đúng đắn. Song, tôi hy vọng bạn cũng suy nghĩ như vậy để không giết các loài động vật khác".

Trước loạt ý kiến trái chiều, Austin cho biết nhà hàng đã quyết định ngừng sử dụng tôm trong thực của mình. Đầu bếp cũng nói rõ nhà hàng không thể xóa sạch thực đơn món mặn chỉ vì lo ngại của một số người ăn chay. Họ mong nhận sự đồng cảm từ cộng đồng mạng: "Chúng tôi chỉ là một cơ sở ăn uống nhỏ nên không thể làm hài lòng tất cả thực khách được".