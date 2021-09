Dấu ấn đắt giá của mỹ nhân TVB trong bom tấn siêu anh hùng

Từng quen mặt với khán giả TVB qua "Sóng gió gia tộc", "Sức mạnh tình thân", Trần Pháp Lai nay đã trở thành sao của bom tấn Hollywood "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".

Theo thống kê trên The-Numbers, doanh thu của bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đang ở mức 175,7 triệu USD (với 119,5 triệu USD đến từ rạp Bắc Mỹ) sau một tuần ra mắt. Tác phẩm về siêu anh hùng gốc Á ngoài sự góp mặt của Lưu Tư Mộ, Awkwafina, Lương Triều Vỹ… còn có hoa đán TVB một thời - Trần Pháp Lai. Trong phim, Trần Pháp Lai đóng vai Leiko Wu, vợ của Lương Triều Vỹ, đồng thời là mẹ lúc trẻ của nam chính họ Lưu. Để có màn trình diễn ấn tượng về nhân vật nữ mật vụ của tổ chức MI6, cô đã dành nhiều thời gian học võ và cách làm một người mẹ đích thực trên màn ảnh. Trần Pháp Lai và Jayden Trương Thiên Nhất trong phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ảnh: South China Morning Post. Hoa đán được yêu thích của TVB Sinh ra ở Thành Đô, Trung Quốc vào năm 1982, nhưng đến năm 14 tuổi Trần Pháp Lai cùng gia đình sang Mỹ định cư. Dẫu vậy, sự ảnh hưởng của văn hóa phương Đông trong cô vẫn rất mạnh mẽ. Nữ diễn viên nói với Style: “Tôi vui vì đã đủ lớn để hiểu sâu ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Bây giờ, tôi vẫn đọc sách tiếng Trung, trong khi bản thân chưa quá già để trở nên thành thạo ngôn ngữ khác”. Pháp Lai từng xem việc di cư ra nước ngoài là cuộc phiêu lưu, nhưng không lâu sau, cô đã trở lại nơi mình chào đời. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Đại học Emory ở Atlanta (Mỹ), cô đăng ký dự thi Hoa hậu Hoa kiều Thế giới ở Hong Kong và đăng quang ngôi vị cao nhất. Cuộc đời của Pháp Lai thay đổi từ đây. Với danh hiệu hoa hậu, Pháp Lai gia nhập TVB. Ban đầu cô làm người dẫn chương trình trên TVB8 - kênh truyền hình nói tiếng Quan Thoại, sau đó mới trở thành diễn viên. Người đẹp đã ký hợp đồng 6 năm với TVB, sau đó gia hạn thành 8 năm. Bước đường sự nghiệp của Pháp Lai được trải đầy hoa hồng khi đa số bộ phim của cô đều thành công. Có thể nói Pháp Lai là hoa đán được TVB cưng chiều, giao cho vai chính trong các phim ăn khách như Công chúa giá đáo, Sức mạnh tình thân, Đông cung tây lược, Nghĩa hải hào tình, Bao la vùng trời 2… Trần Pháp Lai là hoa đán nổi tiếng một thời của TVB. Ảnh: Weibo. Lý giải cho sự thăng tiến của Pháp Lai, On cho rằng cô sở hữu nét diễn lạ, biến hóa, biểu cảm đa dạng. Khả năng diễn xuất của cô được chứng minh qua loạt giải thưởng đã đạt được. Trần Pháp Lai từng được truyền thông Hong Kong đánh giá là một trong "Ngũ đại hoa đán" bên cạnh Dương Di, Chung Gia Hân, Từ Tử San và Hồ Hạnh Nhi. Sau này, khi đã đứng trên đỉnh, Pháp Lai muốn chinh phục những chân trời mới, vượt ra khỏi TVB. Hành trình chinh phục thị trường quốc tế Kết thúc hợp đồng với TVB, Trần Pháp Lai quyết định ngừng gia hạn. Cô đặt ra mục tiêu táo bạo hơn: nộp đơn vào trường Juilliard danh tiếng của thành phố New York (Mỹ) để học và trình diễn nghệ thuật. Trần Pháp Lai được xem là trường hợp may mắn hiếm có khi trúng tuyển vào ngôi trường này. Xưa nay, trường Juilliard chỉ ưu tiên gương mặt mới, thiếu kinh nghiệm, trong khi cô hoàn toàn ngược lại. Ở ngôi trường đào tạo chuyên sâu về sân khấu, ngôi sao gốc Á đã tích lũy được nhiều bài học quan trọng. Trần Pháp Lai cũng được truyền thêm lửa đam mê. Từ đây, sự nghiệp của cô dần khởi sắc trên đất Mỹ. Năm 2016, Pháp Lai sắm vai chính trong vở diễn sân khấu đầu tiên Skylight. Tiếp đó, cô đóng vai nhỏ ở mini series The Undoing của HBO - tác phẩm đánh dấu sự ra mắt của cô trên truyền hình Mỹ. Hoa đán TVB cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia bom tấn của Marvel. Ảnh: South China Morning Post. The Undoing kết thúc, Crossroad của Giorgio Armani là phim tiếp theo Pháp Lai góp mặt. “Đó là hành trình đi khắp thế giới để gặp gỡ những phụ nữ phi thường và thảo luận về những giá trị, kinh nghiệm sống”, cô chia sẻ về vai diễn trong phim. Năm 2021 đánh dấu bước tiến mới của Trần Pháp Lai khi trở thành một trong những ngôi sao có đất diễn ở bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Phim cho thấy sự cố gắng của hoa đán TVB một thời nói riêng, cũng như cách dàn sao châu Á nói chung tỏa sáng tại kinh đô điện ảnh Hollywood. “Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực khi được làm việc cùng dàn diễn viên châu Á, kể một câu chuyện đẹp và mạnh mẽ trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel”, Trần Pháp Lai bày tỏ với Style. Trong vai Leiko Wu, nữ diễn viên kết hợp nhuần nhuyễn kỹ năng diễn xuất có chiều sâu với các pha hành động mà cô đã tốn công khổ luyện. Pháp Lai tự tin nói: “Tôi được huấn luyện bởi đội đóng thế chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Tôi thực sự đã thể hiện tốt trên màn ảnh”. Về cuộc sống riêng, Trần Pháp Lai đang hạnh phúc bên doanh nhân Emmanuel Straschnov. Hồi tháng 2, cô đã hạ sinh một công chúa kháu khỉnh. Nữ diễn viên thừa nhận cuộc sống thay đổi từ ngày lên chức mẹ. Trong cuộc phỏng vấn hôm 9/9, Pháp Lai kể chồng cô đã tỏ ra ghen tuông khi vợ thân thiết với Lương Triều Vỹ trong phim. Pháp Lai thuật lại: "Anh ấy xem phim, ảnh chụp khoảnh khắc tôi thân mật với anh Lương Triều Vỹ. Anh ấy không khó chịu ra mặt, nhưng lại tỏ vẻ giận dỗi và chất vấn tại sao tôi không nhìn anh trìu mến như vậy". Cô cho rằng Straschnov ghen chứng tỏ mình diễn tốt.