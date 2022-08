Đất Xanh muốn rót 8.000 tỷ đồng vào công ty con

Tập đoàn này dự kiến sử dụng toàn bộ 300 triệu USD trái phiếu quốc tế để rót vào công ty con chủ lực Bất động sản Hà An ngay trong năm 2022.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị phát hành 300 triệu USD (khoảng 7.000 tỷ đồng ).

Số tiền huy động này sẽ được sử dụng để đầu tư mua cổ phần phát hành mới trong đợt tăng vốn của CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp.

Khối lượng dự kiến đầu tư là 800 triệu cổ phần phát hành mới của BĐS Hà An. Thời gian thực hiện sẽ tiến hành trong năm 2022 ngay sau khi công ty nhận được tiền từ việc phát hành trái phiếu.

Giá chào mua dự kiến là 10.000 đồng cho mỗi cổ phần và có thể điều chỉnh theo tình hình thực tế. Theo đó, tổng số tiền Đất Xanh dự chi ra khoảng 8.000 tỷ đồng .

Tập đoàn giao cho Tổng giám đốc Bùi Ngọc Đức, người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục hồ sơ cần thiết để phát hành trái phiếu như các điều khoản, danh sách nhà đầu tư, các tài liệu liên quan...

Phối cảnh siêu dự án Gem Sky World của BĐS Hà An. Ảnh: Đất Xanh.

Bất động sản Hà An được thành lập năm 2018, hiện là công ty con thuộc sở hữu của Đất Xanh . Doanh nghiệp có trụ sở tại số 18 Kha Vạn Cân, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Từ năm 2019, Hà An chịu trách nhiệm chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty mẹ. Vào đầu năm 2022, công ty thành viên này tiếp tục thực hiện đợt tăng vốn vốn điều lệ từ 7.300 tỷ lên 8.800 tỷ đồng .

Tại thời điểm 30/6, Đất Xanh Group nắm giữ đến 99,9% cổ phần tại đây. Hà An là chủ sở hữu một loạt dự án dự án lớn như SaigonRes Riverside; Opal Boulevard; chung cư Thăng Long tại TP.HCM và đặc biệt là dự án Gem Sky World rộng hơn 92 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Lô trái phiếu quốc tế mà Đất Xanh phát hành là loại chuyển đổi/không chuyển đổi không kèm chứng quyền và phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Kỳ hạn trái phiếu lên đến 60 tháng kể từ ngày phát hành.

Trong trường hợp chuyển đổi, người sở hữu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong vòng 60 tháng sau ngày hoàn thành đợt phát hành. Giá chuyển đổi do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Lãnh đạo Đất Xanh khẳng định đã chốt được với đối tác nước ngoài. Hai bên đang làm thủ tục để đi đến bước cuối cùng, dự kiến hoàn tất trong quý III.

Tính đến cuối tháng 6, Đất Xanh có vay 1.976 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn hoặc đến hạn trả và 1.630 tỷ đồng trái phiếu dài hạn; chiếm đến 60% giá trị vay nợ toàn tập đoàn. Trong khi vay nợ ngân hàng chỉ chiếm 40% với con số 2.347 tỷ đồng .

Nếu phát hành thành công lô trái phiếu quốc tế trên thì cơ cấu nợ vay của Đất Xanh tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng nghiêng mạnh về kênh trái phiếu, trong khi nguồn vốn từ ngân hàng bị hạn chế hơn.