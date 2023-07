Đất Xanh Miền Nam chậm trả 9,2 tỷ lãi trái phiếu

Trong 6 kỳ thanh toán gần đây nhất từ kỳ thứ 12 đến kỳ thứ 17 của lô trái phiếu MNRCH2123001, Đất Xanh Miền Nam đều chưa thể trả lãi cho trái chủ.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam - thành viên của Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu MNRCH2123001.

Tại văn bản doanh nghiệp này gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, đã 6 kỳ thanh toán gần đây nhất từ kỳ thứ 12 đến kỳ thứ 17 (15/2/2023-30/6/2023) chưa thể trả lãi cho trái chủ. Tổng tiền chậm trả hơn 9,2 tỷ đồng .

Theo Đất Xanh Miền Nam, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công ty chưa sắp xếp được dòng tiền.

Lô trái phiếu này của Đất Xanh Miền Nam cũng sẽ đáo hạn vào ngày 31/12/2023. Nguồn: HNX.

Lô trái phiếu MNRCH2123001 nói trên trị giá 150 tỷ đồng , lãi suất 12%/năm do Đất Xanh Miền Nam phát hành ngày 31/12/2021, với kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 31/12/2023. Kỳ hạn trả lãi hàng tháng. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Phố Wall.

Được biết, Đất Xanh Miền Nam dự kiến sẽ trả lãi các kỳ trái phiếu chậm trả trên vào 31/12/2023, tức vào đúng ngày đáo hạn trái phiếu. Trái chủ vẫn phải chờ tin.

Trước đó, HNX cũng đã công bố danh sách 54 tổ chức phát hành công bố thông tin bất thường và báo cáo theo yêu cầu từ ngày 16/9/2022 đến ngày 31/1/2023 có nội dung chậm thanh toán gốc, lãi. Trong đó có tên của Đất Xanh Miền Nam.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022 vừa qua doanh nghiệp này lỗ 122 tỷ đồng , trong khi năm 2021 cũng chỉ lãi 16 triệu đồng.

Đáng chú ý, do tình hình kinh doanh gặp khó cho nên vốn chủ sở hữu cũng giảm xuống còn 235 tỷ đồng , giảm 116 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, tương ứng mức giảm 33%. Tổng nợ phải trả tăng hơn 190 tỷ đồng so với đầu năm, lên 590 tỷ đồng , gấp 2,5 lần vốn chủ sở hữu. Nợ trái phiếu vẫn duy trì mức 150 tỷ đồng .