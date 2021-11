Đất Xanh chi hơn nghìn tỷ thành lập 4 công ty con

Số tiền này bao gồm 1.000 tỷ đồng chia đều tại Công ty Đất Xanh Tech và Đất Xanh Finance, cùng 40 tỷ đồng tại Công ty Patheon Holdings và Athena Invest.

Chỉ trong vài ngày gần đây, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã thông qua việc chi 1.040 tỷ đồng để liên tiếp thành lập 4 công ty con trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính và bất động sản.

Theo đó, ban lãnh đạo doanh nghiệp này đã thống nhất chi 500 tỷ đồng để thành lập Công ty TNHH MTV Đất Xanh Finance. Số vốn góp kể trên tương đương 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp mới thành lập, đồng nghĩa với việc Đất Xanh Finance sẽ trở thành công ty con của Đất Xanh.

Phần vốn này được ủy quyền cho ông Dương Văn Bắc, Thư ký HĐQT kiêm Giám đốc tài chính của Đất Xanh đại diện sở hữu. Trong đó, ông Bắc phải xin ý kiến của tập đoàn mẹ trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Đất Xanh Finance tương ứng với phần vốn được đại diện.

Tương tự, tập đoàn này cũng chi 500 tỷ đồng để thành lập Công ty TNHH MTV Đất Xanh Tech. Số vốn tương đương 100% vốn điều lệ tại công ty mới thành lập và cũng được giao cho ông Dương Văn Bắc làm đại diện chủ sở hữu.

VỐN GÓP CỦA ĐẤT XANH TẠI MỘT SỐ CÔNG TY CON Nguồn: BCTC DN Nhãn Cty BĐS Hà An Cty Dịch vụ BĐS Đất Xanh Đất Xanh Tech Đất Xanh Finance Sài Gòn Riverview Vicco Sài Gòn Khác Giá gốc đầu tư tỷ đồng 7477 2016 500 500 350 265 164

Ngoài 2 công ty con mới thành lập với tổng vốn 1.000 tỷ kể trên, HĐQT Đất Xanh đã thống nhất thành lập thêm 2 công ty con quản lý các dự án bất động sản khác gồm Công ty TNHH Patheon Holdings và Công ty TNHH Athena Invest với cùng số vốn 20 tỷ đồng /công ty.

Trong đó, phần vốn tại Patheon Holdings sẽ do ông Nguyễn Hoàng Đức quản lý, trong khi số vốn tại Athena Invest được giao cho ông Võ Bảo Toàn.

Cả 4 công ty con mới thành lập kể trên đều được đặt trụ sở tại tòa nhà của Đất Xanh Group tại đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo báo cáo tài chính quý III/2021 của Đất Xanh, tính đến cuối tháng 9, tập đoàn này hoạt động với 75 công ty con trực tiếp, chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Trong đó, tổng số tiền Đất Xanh đã chi ra để góp vốn vào các công ty con này là hơn 10.230 tỷ đồng , tăng gần 20% so với giá trị góp vốn hồi đầu năm.

Với việc thành lập thêm 4 công ty con mới kể trên, Đất Xanh đã nâng số công ty con sở hữu trực tiếp lên 79 và số vốn góp vào khoảng gần 11.300 tỷ đồng .

Cũng đến cuối tháng 9, tập đoàn bất động sản này có tổng tài sản gần 28.570 tỷ, tăng 23% so với đầu năm. Trong đó, tài sản công ty mẹ là hơn 14.000 tỷ, còn lại là tài sản của nhóm công ty con do Đất Xanh chi phối vốn.

KẾT QUẢ KINH DOANH GẦN ĐÂY CỦA ĐẤT XANH Nguồn: BCTC DN Nhãn I/2019 II III IV I/2020 II III IV I/2021 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 1498 842 1457 2016 602 478 797 1014 2954 3563 1303 Lợi nhuận sau thuế

419 370 565 532 94 -468 222 26 712 479 160

Đến cuối quý III, tập đoàn có lượng hàng tồn kho hơn 11.100 tỷ đồng , chủ yếu là các dự án bất động sản đang xây dựng dở dang và dự án đã xây xong nhưng chưa bán hết như dự án An Viên; Opal Boulevard; Gem Sky World; khu dân cư Yên Thanh; Sunview…

Về kết quả kinh doanh, kết thúc 9 tháng đầu năm nay, Đất Xanh ghi nhận tổng cộng 7.819 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 1.350 tỷ đồng , tăng lần lượt 316% và hơn 800% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cũng tương đương với việc tập đoàn đã hoàn thành 87% kế hoạch doanh thu và 65% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Với kết quả kinh doanh tích cực kể trên, giá cổ phiếu DXG trên thị trường chứng khoán cũng đang có xu hướng tăng mạnh cùng với đà tăng chung của nhóm bất động sản gần đây.

Hiện mỗi cổ phiếu DXG được giao dịch ở mức 26.550 đồng, tăng gần 40% so với đầu tháng 10 và cao hơn 86% so với đầu năm. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn nhiều so với hầu hết cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán.