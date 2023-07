Đất nền hạ giá, chung cư ‘lên ngôi’

Những phân khúc bất động sản được người mua săn đón như đất nền lại thuộc nhóm mất giá mạnh nhất. Trong khi đó, chung cư và nhà riêng vẫn giữ vững được "phong độ" giữ giá.

Thị trường bất động sản Việt Nam đã rơi vào suy thoái từ quý III/2022 cho đến quý I năm nay. Bước sang thời điểm quý II, chuyên gia cho rằng đây là lúc thị trường đã chạm đáy, theo báo cáo của Batdongsan.com.

Những khó khăn khi chốt giao dịch của môi giới bất động sản. Ảnh: Batdongsan.

Dẫu vậy, lượng giao dịch vẫn chưa được cải thiện. Riêng quý II, có tới 76% môi giới cho biết lượng giao dịch có chiều hướng giảm so với quý trước. Trong đó, nguyên nhân chính khiến các thương vụ bất thành phần lớn đến từ việc khách hàng có tâm lý giữ tiền để chờ giá bất động sản giảm thêm.

Xét dưới góc độ thực tế, chung cư và nhà riêng vẫn thuộc nhóm bất động sản giữ giá nhờ đáp ứng tốt nhu cầu ở thực của người dân. Bằng chứng được thể hiện rõ trong việc giá rao bán chung cư đang đi ngang và lượng tin đăng với từ khóa “cắt lỗ” giảm mạnh.

Với thị trường nhà riêng, giá rao bán cũng duy trì ở mức ổn định và chỉ giảm nhẹ tại TP.HCM, nhưng vẫn tăng ở Hà Nội.

Trái lại, loại hình nhà mặt phố lại ghi nhận mức giá giảm nhẹ do các khó khăn về kinh tế. Trong quý I, giá nhà phố trung bình trên cả nước đã giảm 4% so với quý IV/2022. Một số khu vực thậm chí ghi nhận mức giảm trên 20% như Long An (-24%), Cần Thơ (-22%).

Trong khi đó, giá nhà phố tại TP.HCM, Bình Dương, Hải Phòng đồng loạt giảm 6%. Ngược lại, Quảng Ninh và Hà Nội đều lần lượt tăng giá 6% và 8%.

Với đất nền, loại hình bất động sản được người tiêu dùng mong muốn mua nhất trong vòng một năm tới, cũng thuộc nhóm giảm giá. Mức giảm trung bình của phân khúc này là 9%. Tuy nhiên, một số khu vực có giá giảm mạnh tới hơn 20% như huyện Bàu Bàng, Bình Dương (-39%), huyện Bến Lức, Long An (-22%).

Đất nền tại một số khu vực từng “sốt nóng” ở miền Bắc nay cũng đang dần “hạ nhiệt”. Tiêu biểu là huyện Quốc Oai, Hà Nội và huyện Văn Giang, Hưng Yên đều đã ghi nhận giá giảm 7%.

Dẫu cho giá bất động sản đang có chiều hướng đi xuống, 57% số môi giới viên vẫn tin tưởng rằng giá bất động sản sẽ tăng hơn 10% trong 1-5 năm tới. Về phía người tiêu dùng, triển vọng được đưa ra kém lạc quan hơn khi có 47% số ý kiến cho rằng giá bất động sản sẽ tăng dưới 10%.

Bất chấp thị trường còn nhiều sóng gió, báo cáo của Batdongsan.com cho biết địa ốc vẫn là kênh đầu tư ổn định trong dài hạn. Đặc biệt là chung cư khi phân khúc này ghi nhận tốc độ tăng tỷ suất lợi nhuận (tốc độ tăng giá cộng lợi suất cho thuê) nhanh và ổn định nhất trong 9 năm qua. Tính đến quý II năm nay, lợi nhuận đầu tư chung cư đã tăng 97% so với đầu năm 2015.