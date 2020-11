Đạt Maniac và màn đặt cược tạo nên quán quân King of Rap

Đạt Maniac đặt cược cho ICD số tiền lớn nhất. Huấn luyện viên đã có quyết định sáng suốt bởi ICD trở thành quán quân.

Chiến thắng của King of Rap mùa đầu tiên thuộc về ICD - chàng rapper sinh năm 1996 đến từ Hải Phòng. Ngoài giải thưởng 1 tỷ đồng , ICD cho biết chiến thắng của anh ở King of Rap có ý nghĩa lớn. Anh được khán giả biết tới, được các đàn anh, đàn chị như Karik, Suboi hay đặc biệt là Đạt Maniac khen ngợi. Với rapper, anh đã đạt được những gì mình kỳ vọng khi đến với cuộc thi này.

ICD châm ngòi cuộc chiến với G-Family

Được mệnh danh "ma tốc độ" của rap Việt với kỷ lục rap 176 từ trong 20 giây, nhưng Đạt Maniac vẫn là gương mặt khá xa lạ với công chúng. Anh có tên tuổi, chỗ đứng trong giới underground nhưng bởi hiếm xuất hiện trên truyền thông nên đến với King of Rap, Đạt Maniac ít được chú ý hơn 3 huấn luyện viên còn lại là LK, Lil Shady và BigDaddy.

Đạt Maniac sinh năm 1992, chơi rap từ năm 2007. Cái tên Đạt Maniac được rapper lý giải “Maniac” là “thằng nghiện", tức anh là người nghiện rap. Đạt Maniac là một trong những rapper thành lập G-Family vào năm 2009. Đạt Maniac gắn liền với những bản rap life, rap gangz với ca từ đơn giản, chân thật và gần gũi… Những bản rap nổi tiếng của Đạt Maniac có thể kể tới Đời thường, Quỷ dữ, Mấy con mèo, Côn đồ trên con đò, Ngày nào... Anh chiến thắng và trở thành quán quân cuộc thi Rhymes Fes’ 2012.

ICD nhắc tên Đạt Maniac trước khi thi King of Rap. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đạt Maniac được xem là niềm tự hào của rap Việt khi anh cùng Suboi là 2 đại diện được mời tham dự Yo! MTV Raps năm 2018... Rapper đứng chung sân khấu với nhiều đồng nghiệp nổi tiếng quốc tế như Basick, Dynamic Duo, Flowsik… Lần đầu được tổ chức năm 1988, Yo! MTV Raps là một trong những sân chơi danh giá mà nhiều rapper mong chờ được tham gia.

Giữa năm 2020, trận battle rap giữa ICD và G-Family bùng nổ trên mạng xã hội. Đây là sự việc được cộng đồng fan rap Việt bàn tán nhiều nhất thời điểm đó. ICD là người nổ phát súng châm ngòi cuộc chiến bằng cách ra Back 8: Kamikaze. Anh nhắc tới nhiều rapper, bao gồm G-Family và Đạt Maniac trong bản rap.

“Đạt Maniac và Suboi phải gọi là đỉnh cao của lyrics sáo rỗng” hay “G-Fam thì dậm chân tại chỗ, chả có gì cải tiến mà vẫn muốn thế hệ sau tôn thờ”.

Sau đó, rapper B2C ra track The Chosen One để đại diện G-Family đáp trả ICD. Việc B2C khiêu chiến công khai với toàn thể rapper miền Bắc dẫn đến cuộc rap diss trên diện rộng với sự tham gia của MCK, Jinn, Freaky Di, Right, Godthic, Killic. ICD cũng chưa dừng lại sau Back 8: Kamikaze. Anh tiếp tục đáp trả G-Family với track G-Fam cải tiến chưa? hay Nhận một track reply từ vong hồn B2C nhưng ICD không sợ ma như G-Fam nghĩ có phần lời châm biếm, punchline ấn tượng.

Đạt Maniac bỏ ra tiền cược cao nhất cho ICD. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đạt Maniac đánh cược vào ICD

Vài tháng sau, ICD và Đạt Maniac gặp nhau ở King of Rap. Lần đầu trực tiếp xem đàn em từng diss mình, Đạt Maniac “tranh” nhận xét đầu tiên. “Đây là người quen của em”, Đạt Maniac nói rồi tiếp tục khen ngợi: “Vần của ICD rất hay nhé mọi người, hầu hết là vần đôi, vần 3”. Sau đó, chính Đạt Maniac đeo lên cổ ICD chiếc vòng của King of Rap.

Câu chuyện gương vỡ lại lành của Đạt Maniac và ICD luôn là chủ đề được quan tâm kể từ khi King of Rap lên sóng. Thậm chí, thời gian đó, dân mạng tranh cãi việc ICD diss Đạt Maniac sáo rỗng trong lyrics. Quán quân King of Rap thừa nhận vụ việc ảnh hưởng tới cảm xúc của anh thời gian đó.

“Trong cuộc thi này, tôi đã gặp những rắc rối với cộng đồng mạng, cụ thể là câu chuyện giữa tôi và anh Đạt. Sự việc đó ảnh hưởng tới tôi và khiến tôi khá buồn. Khi đó, tôi đang được khán giả ủng hộ thì có một phần công chúng thay đổi quan điểm và đưa ra những lời chê. Nhưng đổi lại, sự việc cũng giúp tôi trưởng thành hơn”, rapper nói.

Đến vòng đấu nhóm, khi Lil Shady và LK liên tục đặt cược cho thí sinh tiềm năng là RichChoi, Đạt Maniac đứng ngoài cuộc. Anh giải thích: “Tôi đã có chiến thuật của riêng mình”. Và chiến thuật của Đạt Maniac là đặt cược cho VSoul và ICD. Dù Lil Shady đã tung ra số tiền kỷ lục cho ICD là 45 like (tương đương 45 triệu đồng) nhưng Đạt Maniac vẫn quyết đấu tới cùng.

Cuối cùng, trong cuộc chiến với Lil Shady và BigDaddy, Đạt Maniac chiến thắng với 50 like tương đương 50 triệu đồng tiền cược dành cho ICD. “Con số này đáng để thán phục độ chịu chi của Đạt Maniac dành cho ICD”, MC Phí Linh nhận xét, khép lại màn cược tiền của các huấn luyện viên với chàng rapper người Hải Phòng.

Ở King of Rap, vai trò của Đạt Maniac với ICD là quan trọng khi rapper đã trao cho đàn em những số vốn đầu tiên để chinh chiến trong cuộc thi.

ICD được gọi tên trong giây phút quan trọng nhất của King of Rap. Ảnh: Phương Lâm.

ICD cũng tâm sự anh nhận được nhiều lời khuyên từ đàn anh. Rapper tâm sự: “Anh Đạt Maniac rất tâm lý. Tôi không hiểu tại sao anh ấy có thể hiểu các ý tưởng của tôi một cách nhanh chóng. Đôi khi tôi trao đổi không rõ ý nhưng anh vẫn đưa ra nhiều lời khuyên. Tôi cảm thấy rất vui về điều đó. Hy vọng sau cuộc thi, tôi và anh Đạt có cơ hội thực hiện chung một bài nhạc. Phong cách của tôi và anh Đạt cũng có nhiều điểm tương đồng”.

Chiến thắng của ICD vì sự đồng hành của Đạt Maniac càng thêm ý nghĩa. Ở sân chơi này, mọi vụ va chạm trong quá khứ đều được dẹp sang một bên, như cách Đạt Maniac nói, anh không bận tâm việc bị ICD diss bởi tài năng của rapper quan trọng hơn tất cả.

“Tôi thấy quyết định cho ICD đi tiếp sau vòng tuyển ở Hà Nội thật là sáng suốt. Tôi không bận tâm bạn ấy từng nhắc tên tôi như thế nào. Tài năng là tài năng”, Đạt Maniac xúc động nói sau khi theo dõi phần trình diễn của ICD cũng như các thí sinh trong top 4 ở đêm thi cuối cùng. Và việc Đạt Maniac dẹp bỏ chuyện cũ đã góp phần tạo nên một chiến thắng đẹp và ý nghĩa của ICD ở King of Rap mùa đầu tiên.