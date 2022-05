Đạp người câu cá xuống hồ để cướp chiếc iPhone

Phát hiện người đàn ông câu cá một mình trong đêm, 5 thiếu niên đạp nạn nhân xuống hồ, cướp điện thoại rồi mang đi bán.

Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, đã bắt giữ 5 thiếu niên gồm D.N.T (SN 2006), Q.V.Đ (SN 2008), N.Đ.T (SN 2007), N.H.Đ (SN 2007), Đ.N.T.M (SN 2007, cùng ở TP Ninh Bình) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Theo công an, khoảng 1h ngày 27/5, nhóm này phát hiện anh Đ.Q.C. (quê Nam Định) đang câu cá một mình ở hồ Kỳ Lân, nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Năm thiếu niên sau đó đạp anh C. xuống hồ, cướp đi một điện thoại iPhone XS Max.

Cướp được tài sản, cả nhóm mang đi bán, thu về 6 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng để mua một điện thoại iPhone 6S Plus, còn thừa 2,9 triệu đồng.

Khoảng 8h30 cùng ngày, anh C. trình báo sự việc với cơ quan công an. Sau gần 7 giờ xác minh, công an bắt giữ nhóm thiếu niên, thu giữ một điện thoại iPhone 6S Plus cùng số tiền 2,9 triệu đồng.