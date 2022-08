Đạo nhạc hủy hoại 'thiên tài âm nhạc' Hàn Quốc

Sau sự sụp đổ của "thiên tài âm nhạc" Yoo Hee Yeol, nhiều nhà phê bình cho rằng cần chấn chỉnh những người soạn nhạc chỉ vì tiền.

Yoo Hee Yeol được coi là "thiên tài âm nhạc" và được mô tả là một trong những nhạc sĩ và nhà soạn nhạc Hàn Quốc được kính trọng nhất trong thế hệ.

Anh bắt đầu thành lập ban nhạc Toy vào năm 1994, sớm đứng đầu bảng xếp hạng với các bản tình ca Remember I was Next to You và Good Person. Anh cũng được biết đến với việc tạo ra những bản hit mang tính biểu tượng cho những huyền thoại như Yoon Jong Shin, Sung Si Kyung và Lee Seung Hwan.

Bên cạnh đó, anh được giới trẻ biết đến với tư cách là người dẫn chương trình trò chuyện âm nhạc Yoo Hee Yeol's Sketchbook, đã phát sóng được 13 năm.

Dính scandal đạo nhạc

Trong khi hầu hết chương trình âm nhạc của Hàn Quốc trên các kênh truyền hình lớn có xu hướng chỉ mời những nhóm nhạc nổi tiếng, chương trình của Yoo Hee Yeol đã giới thiệu đến công chúng nhiều nghệ sĩ độc lập và tạo sân khấu cho những người mới nổi.

Nhiều rapper, ban nhạc và ca sĩ tham gia chương trình đều cảm thấy biết ơn vì họ có cơ hội xuất hiện trên ánh đèn sân khấu.

Yoo Hee Yeol dính cáo buộc đạo nhạc. Ảnh: AllKpop.

Mọi thứ đều tươi đẹp cho đến khi Yoo Hee Yeol đột nhiên xảy ra sai lầm.

Các bài đăng trên mạng xã hội và email gửi đến hãng âm nhạc Antenna Music của Yoo vào tháng 6 đã chỉ ra rằng bài hát A Most Private Evening của anh đã đạo văn trắng trợn bài hát Aqua của nhạc sĩ Nhật Bản Ryuichi Sakamoto.

Nhà soạn nhạc Yoo Hee Yeol đã tự mình lên mạng xã hội để đưa ra lời xin lỗi chính thức, "thừa nhận rằng chủ đề chính giống nhau" giữa các bài hát. Anh giải thích rằng "đã vô thức sáng tác những cung bậc hợp âm tương tự nhạc sĩ mà anh kính trọng".

Sakamoto sau đó đã viết trong một email cho Antenna Music, do Yoo sáng lập, rằng "âm nhạc có những điểm tương đồng, nhưng nó không đến mức yêu cầu bất kỳ hành động pháp lý nào để bảo vệ tác phẩm Aqua của tôi".

Sau khi tuyên bố về ảnh hưởng của mình từ các nhạc sĩ như Bach và Debussy, nhà soạn nhạc người Nhật nói rằng "mọi sáng tạo đều bị ảnh hưởng bởi nghệ thuật hiện có".

Cư dân mạng phát hiện rất nhiều bài hát do anh sáng tác có giai điệu tương tự các ca khúc khác. Ảnh: Theqoo.

Đó chỉ là khởi đầu cho vấn đề của Yoo, khi cư dân mạng phát hiện thêm 17 bài hát do anh sáng tác có giai điệu tương tự các bài hát của Nhật Bản và Mỹ. Nhiều đồng nghiệp trong làng nhạc đã xuất hiện trên talk show 100 Minutes Discussion với tư cách là khách mời để thảo luận về tranh cãi.

Trong chương trình, nhà phê bình âm nhạc hàng đầu của đất nước Im Jin Mo nói rằng "không thể phủ nhận Yoo, người theo học chuyên ngành sáng tác, biết chính xác những gì anh ấy làm trong suốt thời gian dài". Nhiều người còn kêu gọi các thông số pháp lý cứng rắn hơn trong các trường hợp đạo nhạc.

Tờ Sports Seoul Daily dẫn lời một quan chức phát thanh truyền hình nói rằng Yoo "hoàn toàn suy sụp sau khi thấy các đồng nghiệp miêu tả anh ấy là kẻ đạo nhạc vô lương tâm".

Một tháng sau những cáo buộc xảy ra, Yoo lại lên mạng xã hội thông báo rằng tập thứ 600 của Yoo Hee Yeol's Sketchbook vào ngày 22/7 sẽ là tập cuối cùng.

Trong tập 100 Minutes Discussion, Im Jin Mo tiếp tục rằng "điều tốt là những tranh cãi về đạo nhạc đã xảy ra vào thời điểm này vì các nghệ sĩ Hàn Quốc cần tập trung hơn vào âm nhạc và thận trọng hơn khi họ tìm cách lật ngược hình ảnh Kpop đã đồng ý với việc đạo nhạc".

Chương trình Yoo Hee Yeol's Sketchbook đã phát sóng được 13 năm. Ảnh: Aminoapps.

Văn hóa tham khảo

Các ngôi sao Kpop như G-Dragon, JYP và SNSD từng bị cáo buộc đạo nhạc ít nhất một lần trong sự nghiệp. Tuy nhiên, với lý do tham khảo, cùng với thời gian trôi qua đã là liều thuốc tốt nhất trong việc vực dậy họ khỏi các lùm xùm.

Kim Shin Woo - ca sĩ kiêm nhà sản xuất cho ban nhạc EtsHaim và cũng là giáo sư khoa sáng tác tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Busan - nói: "Thật khó để đổ hết lỗi cho Yoo vì có cảm giác như anh ấy đã giáng đòn cho những người khác. Tôi không nghĩ rằng có quá nhiều nghệ sĩ trong nước có thể chỉ trích anh ấy". Ông giải thích rằng hầu hết nhà sản xuất đều chuyển sang tham khảo khi nhận được yêu cầu sáng tác một bài hát.

"Thực tế, những giai điệu hiện có của các nghệ sĩ khác có thể đi vào tâm trí của nhà soạn nhạc một cách vô thức", Kim Shin Woo nói thêm.

"Thiên tài âm nhạc" của Hàn Quốc Yoo Hee Yeol đã từ chức khỏi chương trình âm nhạc Sketchbook sau tuyên bố đạo nhạc. Ảnh: Handout.

Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia khác đã nói, Kim thừa nhận rằng có một ranh giới giữa việc tham khảo và sao chép quá nhiều.

Ông nói: "Trước hiệp định đối tác chín muồi giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vào năm 2008, thật không dễ dàng để nghe được nhiều nhạc từ Nhật Bản".

Kể từ khi phổ biến vào những năm 2000, Kpop đã theo bước chân của pop, R&B, hip-hop, jazz và các thể loại âm nhạc khác từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, bản chất chiết trung của nó đã làm phát sinh nhiều cáo buộc đạo văn.

"Những nhãn hiệu Kpop đang tồn tại trong ngành công nghiệp 200 nghìn tỷ won ( 15,3 tỷ USD ), họ tự hệ thống hóa quá trình sản xuất âm nhạc để những bài hát kiếm được nhiều tiền có thể ra đời hàng loạt", Woo Hyung Yun, trưởng khoa Âm nhạc Kpop tại Viện Truyền thông và Nghệ thuật Dong Ah cho biết.

"Các nhãn hiệu lớn như SM Entertainment có quan hệ đối tác với các học viện sáng tác âm nhạc, nơi các nhà soạn hit kỳ cựu cho người mới vào nghề. Bên cạnh đó, công ty cũng điều hành một trường trung học dạy học sinh trẻ sản xuất các bài hát hit một cách nhanh chóng".

Theo Kim Shin Woo, người cũng điều hành Học viện Âm nhạc Ứng dụng Apex, thật khó để hướng dẫn học sinh tạo ra thứ gì đó từ hư vô. Tôi biết một số học viện quên việc giảng dạy tài liệu mới và thay vào đó dạy học sinh tạo hợp âm giống nhau nhưng thay đổi giai điệu hơi khác một chút để tránh đạo nhạc.

Kim cũng đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với Kpop: "Các nhà sản xuất trong nước chỉ muốn trở thành một nhà soạn nhạc Kpop vì tiền. Nhưng, nếu các thể loại âm nhạc, bài hát và lượng người hâm mộ của chúng tôi không trở nên đa dạng hơn bây giờ, trình độ âm nhạc của đất nước sẽ không thể phát triển được".