Đạo diễn ‘Twilight’ hối hận vì từ chối Taylor Swift

Chris Weitz - đạo diễn phần phim "The Twilight Saga: New Moon" từng từ chối Taylor Swift tham gia phim, vì sợ nữ ca sĩ sẽ quá nổi bật.

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast về hiệu ứng phim mới đây, Chris Weitz chia sẻ Taylor Swift từ muốn vào vai khách mời trong dự án The Twilight Saga: New Moon ̣(2009) - phim điện ảnh thứ hai của thương hiệu Twilight. Tuy nhiên, ông đã từ chối vì nữ diễn viên xuất hiện sẽ gây nhiều chú ý.

Đạo diễn Chris Weitz (ngoài cùng phải) chụp cùng dàn diễn viên The Twilight Saga: New Moon.

Nam đạo diễn cho biết: “Taylor nói với tôi cô ấy muốn xuất hiện trong bộ phim, vào một cô nhân viên ở căng tin, hoặc nhân viên nhà hàng đều được. Nhưng điều làm tôi băn khoăn nhất là khoảnh khắc mà cô ấy xuất hiện trên màn ảnh, không khán giả nào có thể tập trung xem phim nữa”.

Chris Weitz cho rằng việc từ chối nữ minh tinh hàng đầu là một lựa chọn không dễ dàng: “Tôi cũng tự trách bản thân rất nhiều vì đã từ chối cô ấy. Bạn biết đấy, đáng ra chúng tôi đã có thể trở thành bạn bè. Chắc hẳn cô ấy đã ghét tôi lắm, nhưng đôi khi bạn phải đưa ra lựa chọn khó khăn vì bộ phim”.

Mặc dù không xuất hiện ở New Moon, Taylor Swift vẫn lấn sân màn ảnh qua các tác phẩm nổi tiếng như: New Girl, The Giver, The Lorax, Valentine's Day và Cats. Đạo diễn Twilight bày tỏ thêm, rất có thể ông sẽ mời cô tham gia các dự án sau này.

Taylor Swift trong Cats.

Chris Weitz sinh năm 1969, hoạt động nghệ thuật đa vai trò: Nhà sản xuất phim, nhà văn, diễn viên, biên kịch và đạo diễn người Mỹ. Ông được công chúng biết đến khi cùng anh trai - nhà làm phim Paul Weitz sản xuất 2 phim hài: American Pie và About a Boy. Hai anh em vinh dự nhận đề cử Oscar cho hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc.

Trong kho tàng đồ sộ của Chris Weitz phải kể đến The Twilight Saga: New Moon. Phim mang về doanh thu toàn cầu là 710 triệu USD , thiết lập chỗ đứng vững vàng cho Chris Weitz.