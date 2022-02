Đạo diễn Roland Emmerich: 'Phim Marvel phá hoại ngành điện ảnh'

Đạo diễn "Moonfall" nhận xét các tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng, phim thương hiệu nhiều phần đang hủy hoại ngành công nghiệp điện ảnh.

Games Radar đưa tin trong cuộc phòng vấn với Den of Geek nhân dịp Moonfall ra mắt, đạo diễn Roland Emmerich đã chia sẻ góc nhìn u ám về thị trường điện ảnh hiện nay, nơi các bộ phim siêu anh hùng thống trị bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

Cái nhìn u ám về thị trường điện ảnh

Đạo diễn nổi tiếng coi vũ trụ điện ảnh Marvel, DC và Stars War là một trong các nhân tố phá hoại ngành công nghiệp điện ảnh.

“Một cách rất tự nhiên, Marvel cùng DC Comics và Star Wars đã và đang áp đảo màn bạc. Sự bành trướng này đang ít nhiều hủy hoại ngành công nghiệp điện ảnh, bởi không ai dám làm những bộ phim từ kịch bản gốc nữa”, Emmerich nói.

Nhà làm phim tiếp tục: “Tôi nghĩ các nhà làm phim nên đặt mục tiêu cho ra đời tác phẩm mới đặc sắc. Cá nhân tôi nghĩ thực sự, Christopher Nolan là bậc thầy của việc này. Nolan là người có thể làm phim điện ảnh về bất kỳ chủ đề nào mình muốn. Tôi thì chật vật hơn, nhưng ít nhiều vẫn gây dựng được tên tuổi đủ lớn, đặc biệt là thể loại phim thảm họa hoặc lấy bối cảnh thảm họa”.

Các đại cảnh Trái Đất bị hủy diệt được dàn dựng hoành tráng trong Moonfall.

Theo thống kê của Box Office Mojo, trong 10 năm qua, các bộ phim điện ảnh ăn khách nhất mỗi năm lần lượt là The Avengers (2012), Frozen (2013), Transformers: Age of Extinction (2014), Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015), Captain America: Civil War (2016), Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), The Eight Hundred (2020) và Spider-Man: No Way Home (2021).

Ngoại trừ The Eight Hundred và Frozen (tại thời điểm ra mắt), các tác phẩm còn lại đều là phần hậu truyện của một thương hiệu điện ảnh ăn khách.

Trên bảng xếp hạng phim ăn khách nhất lịch sử, Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Stars War và các thương hiệu điện ảnh nhiều phần là những cái tên thường xuyên xuất hiện. 4 vị trí top 10 thuộc về phim siêu anh hùng Marvel; Star Wars: Episode VII - The Force Awakens xếp thứ 4 và vị trí thứ 10 thuộc về Furious 7 thuộc thương hiệu Fast and Furious. Những con số thống kê cho thấy sự áp đảo của phim chuyển thể, phim thương hiệu trên thị trường điện ảnh những năm qua.

Tác phẩm gây thất vọng

Roland Emmerich không phải nhà làm phim đầu tiên, và chắc chắn chưa phải cuối cùng đưa ra những bình luận tiêu cực về phim siêu anh hùng Marvel Studios. Martin Scorsese từng ví von phim Marvel Studios với công viên giải trí chủ đề, Denis Villeneuve nhận xét chúng giống xác sống còn James Cameron cho rằng MCU thiếu tính sử thi... Những phát biểu này đã khiến cộng đồng khán giả dấy lên nhiều quan điểm trái chiều.

Trên Twitter, quan điểm phim Marvel ít nhiều hủy hoại thị trường điện ảnh của Emmerich không nhận được sự đồng tình từ khán giả. Một số bình luận cho rằng đổ tội cho phim siêu anh hùng chiếm lĩnh thị trường, khiến các tác phẩm kịch bản gốc bị triệt tiêu là không chính xác. Số khác đặt dấu hỏi ngược lại về chất lượng các bộ phim Roland Emmerich từng thực hiện.

Một người dùng Twitter viết: "Tôi nghe đủ mấy lời này rồi. Nếu anh làm ra một bộ phim đủ hay, khán giả vẫn sẽ tới rạp ủng hộ. Marvel chẳng phá hủy cái gì cả. Cá nhân tôi yêu mến Endgame cũng như tôi yêu mến The Usual Suspects hay Oldboy của Park Chan Wook vậy"

Sự chật vật của Moonfall đến từ việc dòng phim khoa học viễn tưởng lấy đề tài thảm họa đã thoái trào từ những năm cuối thập niên 2010.

Một người khác viết: "Roland Emmerich đã làm ra những bộ phim đáng bị đặt dấu hỏi về chất lượng như 2012, hậu truyện Independence Day và giờ là Moonfall như bản nhái của Armageddon. Thế nên phát biểu về phim Marvel của ông ấy khiến tôi khá buồn cười".

Ra rạp Bắc Mỹ từ ngày 4/2, bộ phim mới của đạo diễn Roland Emmerich, Moonfall, mới chỉ thu về 10,1 triệu USD từ số vốn đầu tư lên đến 150 triệu USD (theo IMDb). Trong dịp cuối tuần đầu tiên, Moonfall đã chịu thua trước Jackass Forever - phần phim thứ năm của thương hiệu phim tài liệu, hài Jackass.

Hiện tại, các khán giả đã tới rạp xem Moonfall chấm bộ phim điểm C+ trên trang CinemaScore. 81/134 cây bút phê bình của Rotten Tomatoes đưa đánh giá tiêu cực về phim, tương đương tỷ lệ 60%. Quy ra điểm số, phim chỉ được chấm 4,5/10.

Phần nhận xét tổng quan của Moonfall trên Rotten Tomatoes viết “Việc Moonfall dở vì nó dở hay dở vì khán giả không nhận ra cái hay của phim tùy thuộc vào sức chịu đựng của bạn với các tác phẩm sến sẩm hạng B. Dù có là phương án nào đi nữa, đây vẫn là tác phẩm đặc sệt phong cách làm phim giật gân, thảm họa của Emmerich”.