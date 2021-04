Đạo diễn ‘Kong’ làm phim ‘Gundam’

Jordan Vogt-Roberts sẽ thực hiện phiên bản live-action (phim người đóng) dựa trên series hoạt hình nổi tiếng “Gundam” của Nhật Bản.

Theo tạp chí Variety, Jordan Vogt-Roberts sẽ là đạo diễn kiêm nhà sản xuất của phiên bản live-action (phim người đóng) dựa trên series hoạt hình Nhật Bản (anime) nổi tiếng Gundam. Bộ phim người máy do Legendary và Netflix hợp tác sản xuất.

Kịch bản phim do Brian K. Vaughan (Y: The Last Man) chấp bút. Anh đồng thời đóng vai trò giám đốc sản xuất dự án. Sunrise - xưởng hoạt hình Nhật Bản nắm bản quyền Gundam - cũng sẽ theo dõi sát sao quá trình xây dựng tác phẩm điện ảnh.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts sẽ thực hiện phim điện ảnh người đóng dựa trên Gundam. Ảnh: Variety.

Hiện chưa có thông tin xoay quanh cốt truyện của Gundam. Gundam ra đời từ năm 1979 trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, phải tới thập niên 1980, thương hiệu mới vươn mình mạnh mẽ qua nhiều hình thức như phim hoạt hình dài, tiểu thuyết, truyện tranh, trò chơi điện tử, mô hình…

Theo thống kê, doanh thu thương hiệu tính đến năm 2000 ước tính là 5 tỷ USD . Năm 2014, theo báo cáo tài chính của Bandai Namco, doanh thu trung bình của Gundam là 80 tỷ yen (tương đương hơn 730 triệu USD ) mỗi năm.

Nguyên tác hoạt hình lấy bối cảnh tương lai xa xôi được gọi là Universal Century (Kỷ nguyên Vũ trụ). Lúc này, con người tại các thuộc địa ngoài vũ trụ chiến đấu để giành độc lập khỏi Trái Đất cùng những mối hiểm họa ngoài không gian, nhờ những người máy khổng lồ gọi là Mobile Suits.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts bắt đầu sự nghiệp với bộ phim độc lập The Kings of Summer. Năm 2016, anh tới Việt Nam để ghi hình Kong: Skull Island (2017). Bộ phim là tác phẩm thứ hai thuộc vũ trụ quái vật MonsterVerse, đạt doanh thu 566,7 triệu USD toàn cầu.

Bên cạnh Gundam, Vogt-Roberts còn đang tham gia dự án chuyển thể loạt trò chơi điện tử Metal Gear Solid lên màn ảnh rộng với hãng Sony. Ngôi sao dự kiến của tác phẩm là Oscar Isaac.

Tuy nhiên, Variety cho biết Vogt-Roberts nhiều khả năng tập trung thực hiện Gundam trước.