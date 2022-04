Đạo diễn gọi phim xác ướp của Tom Cruise là thất bại lớn nhất đời

Alex Kurtzman, đạo diễn bộ phim “The Mummy” với Tom Cruise thủ vai chính, nhận xét tác phẩm là thất bại lớn nhất đời mình.

Ngày 22/4, khi xuất hiện trong chương trình truyền thanh Bingeworthy, nhà làm phim Alex Kurtzman đã kể lại những trải nghiệm “đớn đau” sau khi đạo diễn tác phẩm The Mummy (2017) với Tom Cruise trong vai chính. Đây từng được sắp xếp là tác phẩm mở màn cho loạt phim làm mới thương hiệu điện ảnh về các xác ướp Ai Cập cũng như Dark Universe của Universal Pictures.

Tuy nhiên, bộ phim nhanh chóng trở thành bom xịt khi nhận nhiều chê bai về chất lượng nghệ thuật và thua lỗ tại phòng vé. Từ đó đến nay, Alex Kurtzman vẫn chưa lần nào trở lại ghế đạo diễn một dự án phim điện ảnh. Mới đây, anh đảm nhận cùng lúc vai trò biên kịch, đạo diễn và chỉ đạo sản xuất TV series The Man Who Fell to Earth.

Nói về trải nghiệm đạo diễn The Mummy, Kurtzman chia sẻ: “Tôi có xu hướng tin rằng bạn chẳng rút ra được gì nhiều từ thành công nhưng học được mọi thứ từ thất bại. Và bộ phim đó chắc chắn là thất bại lớn nhất đời tôi, trên cả khía cạnh cá nhân và việc làm phim chuyên nghiệp”.

Đạo diễn Alex Kurtzman và dàn diễn viên The Mummy trong sự kiện ra mắt phim tại Paris. Ảnh: Getty Images.

“Có cả nghìn điều khiến tôi nuối tiếc về bộ phim, nhưng nó cũng mang lại cho tôi nhiều món quà tuyệt vời không dễ diễn tả bằng lời. Tôi vẫn chưa trở thành đạo diễn cho tới khi làm bộ phim ấy. Tôi trở thành đạo diễn từ đó không phải vì bộ phim được làm chỉn chu, mà bởi nó quá tệ”, anh tiếp tục.

Trước The Mummy, Kurtzman đảm nhận công việc biên kịch cho các phim điện ảnh Transformers (2007), Star Trek (2009) và Cowboys & Aliens (2011). Anh chia sẻ hành trình ấy đã giúp mình vỡ ra nhiều điều về nghề làm phim.

“Đó là trải nghiệm đớn đau theo nhiều cách. Tôi cũng giống các đầu bếp, cảm thấy biết ơn những sai lầm bởi chúng giúp mình có cơ hội trở thành một con người vững vàng hơn cũng như nhà làm phim sáng suốt hơn”, nhà làm phim giãi bày. Anh nhìn nhận thất bại với The Mummy là món quà, trải nghiệm giúp mình có thêm kinh nghiệm để làm tốt các dự án tiếp theo.