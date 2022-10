Đạo diễn 'Avatar' lại chỉ trích phim của DC và Marvel

James Cameron đánh giá các bom tấn siêu anh hùng đều nhàm chán và cũ rích. Diễn xuất và các mối quan hệ nhân vật trong phim cũng chẳng mấy ấn tượng.

Đạo diễn James Cameron nhiều lần chỉ trích phim siêu anh hùng.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times ngày 25/10, Cameron bày tỏ nỗi thất vọng với loạt phim siêu anh hùng đình đám của DCEU và MCU. Theo ông, từ kịch bản cho tới nhân vật của những tác phẩm này đều quá non nớt và nhàm chán.

"Tôi có theo dõi một vài phim bom tấn của DC và Marvel. Chẳng cần biết các nhân vật có bao nhiêu tuổi đời, tất cả đều diễn xuất giống như còn là học sinh trên ghế nhà trường. Chưa kể, nhìn qua thì có vẻ phim xây dựng được các mối quan hệ. Nhưng sự thực là không”, nam đạo diễn chia sẻ.

Với ông, thành công của một dự án là khi truyền đạt được những thông điệp ý nghĩa về tình yêu và sứ mệnh. Vì chỉ khi đó, phim mới có thể chinh phục được trái tim khán giả. Tuy nhiên, các nhân vật trong phim siêu anh hùng không làm được điều này. Kịch bản non tay, thiếu sáng tạo đã khiến chúng dần trở nên rập khuôn, thậm chí ngớ ngẩn.

Đây không phải lần đầu tiên đạo diễn Avatar công khai hạ bệ các bom tấn ăn khách của DC và Marvel. Trước đó, ông không ít lần thẳng thừng chê bai và tuyên bố thời đại của những phim siêu anh hùng sẽ sớm kết thúc.

Các bom tấn của DC và Marvel bị Cameron chê bai nặng nề. Ảnh: Warner Bros.

Được nhắc tới như một “phù thủy điện ảnh”, James Cameron là đạo diễn của những dự án ăn khách như Aliens, Titanic, Avatar, The Terminator,... Đặc biệt, Avatar hiện vẫn giữ ngôi vương trong số các bom tấn có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

13 năm kể từ khi phần đầu tiên ra mắt, The Way of Water dự kiến cập bến màn ảnh rộng vào cuối năm nay và tạo nên cơn sốt phòng vé toàn cầu. Bối cảnh phim diễn ra chủ yếu ở dưới nước. Chính vì vậy, các diễn viên phải trải qua những khóa huấn luyện khắc nghiệt.

Chia sẻ với tờ The New York Times, họ tiết lộ đã tập luyện nín thở trong khoảng thời gian dài để phục vụ cho một số cảnh quay. Trong khi Zoe Saldana chỉ nhịn được năm phút dưới nước, Sigourney Weaver có thể cầm cự lâu hơn một chút. Đặc biệt, Kate Winslet vẫn giữ kỷ lục lâu nhất với hơn 7 phút nín thở.