Danh tính nghi phạm giết người tại cơ sở spa ở Hải Dương

Công an tỉnh Hải Dương xác định nghi can là người Hà Nội, có quan hệ thân thiết với nạn nhân. Nguyên nhân sơ bộ dẫn đến xảy ra án mạng do mâu thuẫn tình cảm.

Người dân hiếu kỳ tập trung trước hiện trường vụ án. Ảnh: Đ.T. Sáng 11/10, Công an tỉnh Hải Dương thông tin về vụ án mạng xảy ra tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp Anh Spa, thuộc xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương làm một người phụ nữ tử vong và người đàn ông bị thương nặng xảy ra đêm 10/10. Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Tứ Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám hiện trường, điều tra nguyên nhân. Thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định nghi can trong vụ án là P.T.H. (26 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nạn nhân là chị L.T.N. (26 tuổi, trú Sơn La). Khoảng 20h ngày 10/10, H. đến gặp chị N. tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp Anh Spa. Trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, H. bất ngờ dùng hung khí đâm nhiều nhát lên cơ thể chị N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, H. tiếp tục dùng hung khí tự sát, nhưng được người dân phát hiện, kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, H. và nạn nhân có quan hệ tình cảm. N. mới đến tiệm spa ở Hải Dương để học nghề. Đến nửa đêm, nhiều người dân hiếu kỳ vẫn tập trung trước cửa cơ sở chăm sóc sắc đẹp Anh Spa để theo dõi. Người phụ nữ bị đâm tử vong tại cơ sở làm đẹp Người đàn ông dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại cơ sở làm đẹp. Sau khi gây án, nghi can tự sát nhưng không thành.