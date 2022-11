Danh tính không bất ngờ của Phượng Hoàng Lửa và Lady Mây

Bộ đôi á quân của The Masked Singer Vietnam được công bố là Hà Trần và Myra Trần. Tuy nhiên, khán giả đã đoán được danh tính cả hai từ trước đêm chung kết.

Phượng Hoàng Lửa là Hà Trần, còn Lady Mây là Myra Trần.

Ngay sau khi The Masked Singer Vietnam (Ca sĩ mặt nạ) công bố kết quả quán quân vào khuya 19/11, danh tính bộ ba chung cuộc cũng đã được tiết lộ. Quán quân O Sen là ca sĩ, giảng viên âm nhạc Ngọc Mai. Lady Mây là nữ ca sĩ trẻ Myra Trần, trong khi Phượng Hoàng Lửa là diva Hà Trần.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ không quá bất ngờ về kết quả. O Sen được đánh giá xứng đáng với vị trí người chiến thắng do duy trì được sự bí ẩn về danh tính lâu nhất. Màn lộ diện do đó vẫn gây bất ngờ với nhiều người xem.

Ngược lại, danh tính của cả Phượng Hoàng Lửa và Lady Mây không tạo ra nhiều đồn đoán trước chung kết. Trước đó, nhiều người xem đã đoán được cái tên nghệ sĩ đằng sau hai lớp mascot này.

Phượng Hoàng Lửa dễ đoán từ đầu

Phượng Hoàng Lửa - Hà Trần là một giọng ca đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Cô được xếp vào nhóm diva nhạc nhẹ, cùng với Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh.

Ngay từ những vòng đầu, người hâm mộ đã nhận ra giọng ca Sắc màu bởi chất giọng nữ cao trữ tình và cá tính âm nhạc độc lạ. Là ca sĩ thuộc nhóm đầu về nền tảng kỹ thuật thanh nhạc và tư duy xử lý bài hát, mỗi khi Hà Trần cất giọng, người nghe dễ không khó nhận ra "signature" riêng.

Điều đó đã được chứng minh qua những ca khúc mà diva thể hiện trong suốt chương trình như Em dạo này, Góc tối, Nước ngoài và đặc biệt là Kiếp nào có yêu nhau...

Ở 14 The Mask Singer Vietnam, Hà Trần cũng đã vô tình để rơi mặt nạ khi đang trình diễn trên sân khấu. Dàn cố vấn và một số khán giả được cho là đã nhìn thấy mặt nữ ca sĩ trước khi cô nhanh chóng xử lý lại mascot.

Danh tính Phượng Hoàng Lửa không gây nhiều bất ngờ.

Trên hàng ghế giám khảo, Trấn Thành không ngớt lời khen ngợi các màn trình diễn của đàn chị. Nam MC cũng khẳng định đã nhận ra Phượng Hoàng Lửa từ đầu. "Là một người yêu âm nhạc như tôi, không thể không biết Phượng Hoàng Lửa là ai. Việt Nam liệu có mấy người như thế?", anh nói.

Trong khi đó, ca sĩ Tóc Tiên cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu quý cô ngay từ những vòng đầu tiên. Chủ nhân bản hit Ngày mai tràn đầy tự tin khẳng định Phượng Hoàng Lửa là thần tượng và không thể nào có chuyện cô đoán sai tên thần tượng.

Góp mặt ở vị trí cố vấn trong tập 14, theo dõi Hà Trần thể hiện tình khúc Nửa thập kỷ, Mỹ Linh chia sẻ về người chị em thân thiết trong nghề: "Tôi chẳng cần phải đoán cũng biết đây là bạn tôi rồi. Làm gì có ai mà hát được như thế nữa? Trước giờ tôi vẫn nể bạn nhưng ngày hôm nay chính thức nâng lên một bậc mới".

Không chỉ khán giả, ngay cả hội đồng giám khảo chuyên môn đều dễ dàng nhận ra Hà Trần. Vậy nên, việc cô tháo bỏ lớp mascot không gây được nhiều bất ngờ như một số thí sinh khác. Bản thân Hà Trần thậm chí còn chia sẻ ảnh mascot Phượng Hoàng Lửa trên trang cá nhân trước đêm chung kết.

Myra Trần từng tạo được sự bí ẩn

Bên cạnh đó, Myra Trần – Lady Mây – cũng không khiến khán giả ngạc nhiên khi danh tính được tiết lộ trong đêm trao giải. Nữ ca sĩ trẻ trước đó đã tỏa sáng trong chương trình qua hàng loạt ca khúc đình đám như If, All by myself, Như những phút ban đầu... Ở tập bán kết, cô đã vượt qua Phượng Hoàng Lửa để vươn lên dẫn đầu. Trước khi đêm chung kết diễn ra, nhiều người hâm mộ đều đưa ra dự đoán chính xác về nhân vật này.

Đáng chú ý, Lady Mây từng giữ được danh tính bí ẩn xuyên suốt những vòng thi đầu tiên. Thời điểm mới tham gia The Masked Singer Vietnam, cái tên Myra Trần chưa thực sự quá phổ biến với nhiều đối tượng khán giả.

Chính vì vậy, nhiều người xem đều dự đoán Lady Mây là Hương Tràm. Cá biệt, có những người cho rằng cô là Võ Hạ Trâm hay Lâm Bảo Ngọc. Đây đều là những ca sĩ với giọng hát cao, nội lực, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm ca khúc mà Lady Mây thể hiện.

Lady Mây từng tạo được sự bí ẩn nhưng cũng nhanh chóng lộ diện.

Thế nhưng, nhiều khán giả tinh ý đã nhanh chóng nhận ra danh tính thật sự đằng sau lớp mascot này. Họ cho rằng giọng của Hương Tràm dày, xốp và có cảm giác "ấm" hơn khi lên nốt cao. Đó là do chất giọng mezzo-soprano đẹp và hiếm mà cô nàng sở hữu.

Trong khi đó, dù là nữ cao, kỹ thuật của Myra chưa quá ấn tượng, cùng với chất giọng đanh hơn nên các nốt cao dễ bị căng thẳng, nghe "chói" hơn.

Bên cạnh đó, nhiều fan của Myra Trần cũng lần lượt lên tiếng nhận ra thần tượng của mình. Thời điểm năm 2019, cô từng gây chú ý khi đăng ký tham gia America's Got Talent và lọt sâu tới top 40.

Dù non kém kinh nghiệm so với hai đối thủ Phượng Hoàng Lửa và O Sen, Lady May ít nhiều vẫn là ca sĩ có giọng hát và tư duy âm nhạc nổi trội so với mặt bằng chung các ca sĩ trẻ Việt Nam. Cô từng là quán quân X Factor. Vậy nên, việc cô được một bộ phận khán giả theo dõi nhận ra cũng là điều dễ hiểu.

Người hâm mộ càng có niềm tin Lady Mây là Myra Trần khi chương trình cung cấp dữ kiện cô từng có thời gian sinh sống ở nước ngoài. Đặc biệt, điều này đã được khẳng định khi Myra vô tình bị lộ mặt trong một clip đăng tải trên trang cá nhân của một giáo viên thanh nhạc trước đó.