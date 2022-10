Dành thời gian để ngủ khi chỉ làm việc 4 ngày/tuần

Khi cắt giảm tuần làm việc từ 5 xuống 4 ngày, người lao động có xu hướng phân bổ thời gian rảnh rỗi cho hoạt động ngủ.

Nhiều người lao động có xu hướng ngủ nhiều hơn khi làm việc 4 ngày mỗi tuần. Ảnh: Realhomes.

Theo nghiên cứu của bà Juliet Schor, nhà xã hội học và kinh tế học tại Đại học Boston (Mỹ), người lao động chuyển sang làm việc 32 giờ/tuần đã dành 7,58 tiếng mỗi đêm để ngủ, nhiều hơn gần một tiếng khi duy trì tuần làm việc 40 giờ/tuần.

Bà cũng đang theo dõi hơn 180 tổ chức trên toàn cầu khi họ cắt giảm số ngày làm việc thông qua các chương trình thử nghiệm kéo dài 6 tháng. Nói cách khác, nhân viên dành gần 7/8 tiếng được nghỉ thêm mỗi tuần để ngủ thay vì làm việc vặt hoặc đi chơi với bạn bè, theo Bloomberg.

“Tôi không thấy lạ khi mọi người ngủ nhiều hơn một chút, nhưng tôi ngạc nhiên về mức độ lan truyền mạnh mẽ của những thay đổi này", bà Schor nói.

Tỷ lệ người thiếu ngủ giảm khi rút ngắn thời gian làm việc

Tỷ lệ người bị coi là thiếu ngủ (ngủ ít hơn 7 tiếng/đêm) giảm từ 42,6% xuống 14,5% đối với lịch trình làm việc 4 ngày/tuần.

Khái niệm rút ngắn tuần làm việc được quan tâm kể từ khi đại dịch bùng phát. Hình thức này giúp nhiều người lao động có cái nhìn sơ lược về cách thức làm việc linh hoạt nhằm cải thiện cuộc sống cá nhân.

Ngay cả khi các ông chủ khó tính như Elon Musk tại Tesla Inc. hay Jamie Dimon của JPMorgan Chase & Co đang thúc đẩy nhân viên trở lại lịch trình trước đại dịch, những người nổi tiếng khác lại tán thành các tuần làm việc ngắn hơn. Cụ thể, hậu vệ cánh Tom Brady của Tampa Bay Buccaneers hay Adam Aron - Giám đốc điều hành của AMC Entertainment Holdings Inc. - gần đây đã lên tiếng ủng hộ việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Không phải tất cả tổ chức bắt đầu thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày đều thành công. Khoảng 1/5 nhà tuyển dụng đã từ bỏ, hầu hết trong giai đoạn lập kế hoạch.

Các giám đốc điều hành đang phải đối mặt với thách thức kép là vượt qua các chỉ tiêu làm việc 5 ngày của nhân viên và loại bỏ các công việc không cần thiết để đạt hiệu suất công việc tương tự trong 4 ngày.

Tỷ lệ người bị coi là thiếu ngủ giảm từ 42,6% xuống 14,5% khi làm việc 4 ngày/tuần. Ảnh: Tom Skipp/Bloomberg.

Tại sao người lao động được nghỉ ngày thứ 6 lại chọn ngủ nhiều hơn thay vì đi chơi với bạn bè?

Christopher Barnes, giáo sư quản lý tại trường Kinh doanh Michael G. Foster của Đại học Washington, cho rằng lịch trình 4 ngày sẽ giảm bớt những ràng buộc về thời gian, khi người lao động không phải trả lời email hoặc chạy deadline lúc 22h.

“Mọi người không chỉ đi làm. Họ còn là thành viên trong gia đình và nếu không phân bổ thời gian cho từng vai trò đó, mọi thứ sẽ chồng chất lên nhau”, ông Barnes nói.

Không đáng đánh đổi sức khỏe cho công việc

Các nghiên cứu khác chỉ ra mối liên hệ giữa giấc ngủ và giờ làm việc, đặc biệt trong những công việc có xu hướng kéo dài nhiều giờ.

“Giấc ngủ và công việc cạnh tranh với nhau. Thật không đáng để đánh đổi sức khỏe cho công việc”, ông Barnes cho biết.

Vị chuyên gia này nói hậu quả của việc ngủ ít bao gồm hành vi phi đạo đức, mức độ tham gia công việc thấp hơn, ít giúp đỡ đồng nghiệp và xu hướng lạm dụng quyền chức trở nên mạnh mẽ.

Dữ liệu sơ bộ của bà Schor cho thấy những người lao động theo lịch trình 4 ngày/tuần trong nghiên cứu có sự cải thiện về sức khỏe và năng suất, chẳng hạn sự hài lòng trong cuộc sống và cân bằng giữa công việc - gia đình. Bà nói những kết quả này có liên quan với thời gian ngủ thêm.

Clete Kushida, giáo sư về y học giấc ngủ tại Đại học Stanford (Mỹ), cho biết việc tăng cường giấc ngủ mỗi đêm giúp người lao động cảm thấy tâm trạng được cải thiện, tăng cường độ tập trung và kỹ năng điều hành cao hơn.

“Sự cải thiện giấc ngủ sẽ khác nhau ở mỗi người, nhưng hiệu quả lớn nhất là sự tỉnh táo suốt cả ngày”, ông Kushida nói.