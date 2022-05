Danh hài Nhật Bản tự tử

Ryuhei Ueshima là nghệ sĩ hài danh tiếng tại Nhật Bản. Theo điều tra của cảnh sát, nam nghệ sĩ đã tự sát.

Ngày 12/5, trang Nippon đưa tin danh hài nổi tiếng Ryuhei Ueshima qua đời ở tuổi 61. Đêm 11/5, ông được vợ phát hiện bất tỉnh và gọi xe cấp cứu tới bệnh viện. Nhưng Ryuhei Ueshima đã có dấu hiệu ngưng thở trước đó vài giờ.

Theo điều tra của cảnh sát, nguyên nhân cái chết của nam diễn viên ban đầu được xác nhận là do tự tử. Tờ Antaranews cho rằng sự ra đi của nam diễn viên là "nỗi mất mát không thể bù đắp" của làng hài Nhật Bản.

"Là một diễn viên hài, Ueshima đã mang lại tiếng cười cho mọi người trên sân khấu. Anh ấy có cách diễn đột phá, là bậc thầy về phản ứng tình huống. Nhưng không ngờ anh ấy lại chọn rời bỏ thế giới theo cách này. Một người mang lại hạnh phúc cho mọi người trước màn hình, nhưng không thể tìm thấy hạnh phúc cho chính mình", "Khán giả sốc trước tin tức Ryuhei Ueshima qua đời, đây là mất mát lớn cho làng hài kịch Nhật Bản", nhiều trang tin bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của nam diễn viên.

Diễn viên kỳ cựu, danh hài Nhật Bản Ryuhei Ueshima tự tử.

Ryuhei Ueshima sinh năm 1961, là diễn viên hài kịch nổi tiếng tại Nhật Bản. Ông thành lập nhóm Dacho Club đi biểu diễn khắp đất nước. Nam diễn viên thường xuyên xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ, phim điện ảnh, truyền hình. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình kinh điển 5 to 9 - Handsome Monk Falls in Love with Me.

Ryuhei Ueshima còn tham gia các phim như The Trick Movie: The last stage, Trò chơi sinh tồn (2014), The 47 Ronin in Debt (2019), Kaibutsu-kun: The Movie (2011).

Thời gian qua, giới giải trí Nhật Bản liên tiếp đón nhận tin xấu khi các nghệ sĩ lựa chọn kết thúc cuộc sống. Ngày 3/5, nam diễn viên Hiroyuki Watanabe qua đời ở nhà riêng tại tỉnh Kanagawa. Công ty quản lý và gia đình xác nhận nguyên nhân cái chết của ngôi sao Siêu nhân điện quang là tự tử.

Trong hai năm qua, ngành giải trí nước này chứng kiến sự ra đi của hơn 10 ngôi sao hàng đầu theo cách cực đoan. Điển hình trong năm 2020, showbiz Nhật Bản chấn động trước tình trạng tự tử của những tên tuổi lớn như Yuko Takeuchi, Maisa Tsuno, Hana Kimura, Sei Ashina, Haruma Miura.

Theo NHK, việc nghệ sĩ tự sát hiện trở thành vấn nạn đáng báo động ở Jpop với tỷ lệ nghệ sĩ mắc bệnh tâm lý, có suy nghĩ và hành động cực đoan với bản thân tăng cao.