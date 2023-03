Đánh giá Yamaha MT-10 thế hệ mới - mẫu nakedbike giá nửa tỷ đồng

Thế hệ mới của Yamaha MT-10 thay đổi thiết kế bên ngoài, tinh chỉnh động cơ cũng như bổ sung công nghệ. Giá bán mẫu xe này là 499 triệu đồng.

Thị trường môtô phân khối lớn tại Việt Nam hiện khá sôi động, khách hàng có nhiều lựa chọn với hàng loạt thương hiệu từ châu Á đến châu Âu. Ở phân khúc nakedbike 1.000 cc, Yamaha MT-10 thế hệ mới có thể xem là "tân binh" khi chỉ vừa được giới thiệu cách đây 3 tháng.

MT-10 không phải là mẫu xe xa lạ trên thị trường, tuy nhiên thế hệ mới của mẫu nakedbike này vẫn đáng để quan tâm. Chiếc xe tôi trải nghiệm là MT-10 tiêu chuẩn và có giá bán 499 triệu đồng.

Thiết kế thay đổi

Tôi từng sử dụng MT-10 thế hệ cũ nên dễ dàng nhận ra những nâng cấp về kiểu dáng. Xét về tổng thể, MT-10 mới trông đơn giản và cân đối hơn, tất nhiên ngôn ngữ thiết kế vẫn theo phong cách Transformer. Phong cách này tạo được nét riêng cho dòng MT-Series, tuy nhiên không phải ai cũng cảm thấy quen thuộc.

Dù nhìn trông gọn gàng hơn đời cũ, MT-10 mới lại nhỉnh hơn 5 mm về chiều dài, con số này quá nhỏ để có thể cảm nhận bằng mắt thường. Trục cơ sở cũng được kéo dài thêm với thông số tương tự, thay đổi này phần nào giúp xe ổn định hơn đôi chút khi chạy ở tốc độ cao.

Những thay đổi dễ dàng nhận ra trên MT-10 mới.

Chi tiết thay đổi dễ nhận ra nhất là cụm đèn chiếu sáng chính. MT-10 thế hệ mới đã không còn cụm đèn hầm hố, thay vào đó là thiết kế cặp LED gọn gàng với dải đèn định vị DRL tạo hình cánh chim phía trên. Phần đuôi phía sau cũng được tinh chỉnh lại tạo cảm giác hài hòa với tổng thể.

Ngồi lên yên xe, tôi cảm nhận được phần xốp của khu vực này đã được làm cứng hơn đôi chút. Thông số hãng đưa ra cho biết yên người lái được làm cao hơn 5 mm, không nhiều nhưng cũng phần nào khiến những người có chiều cao khiêm tốn cân nhắc.

Màn hình tốc độ chuyển sang loại TFT.

Màn hình tốc độ mới chuyển sang dạng màu TFT 4,3 inch. Cách bố trí thông tin trên màn hình tập trung vào 2 yếu tố: Tốc độ và số đang gài, đây cũng là những thông tin quan trọng nhất cần nắm khi chạy xe. Các thông tin khác như quãng đường di chuyển, giới hạn tốc độ, chế độ lái... được hiển thị khiêm tốn ở khu vực viền đồng hồ.

Cụm công tắc ở tay lái thay đổi gần như hoàn toàn các vị trí, trừ các nút như đèn báo rẽ, còi... Ở thế hệ mới, hầu hết phím chỉnh chức năng hệ thống đều đã chuyển sang phía bên trái, giúp điều chỉnh dễ hơn. Tuy nhiên núm xoay phía bên phải gây đôi chút khó khăn khi thao tác trong lúc chạy.

Sức mạnh dư thừa trên đường phố

Giống như thế hệ cũ, MT-10 mới vẫn có 3 chế độ lái A, B, C tương ứng từ mạnh nhất đến dễ lái nhất. Với một chiếc xe mạnh 166 mã lực, tôi bắt đầu bằng chế độ C - công nghệ an toàn can thiệp sâu, động cơ phản hồi từ tốn.

Ở chế độ lái C, cảm giác vặn ga một chiếc nakedbike 1.000 cc không gây quá nhiều bất ngờ. Chiếc xe vẫn chồm về phía trước mỗi khi vặn ga nhưng những công nghệ hỗ trợ như kiểm soát lực kéo hay kiểm soát độ trượt bánh sau giúp người lái tự tin hơn, đặc biệt là mỗi khi vặn ga trong cua. Đây cũng là chế độ yêu thích của tôi mỗi khi chạy trong phố đông đúc.

MT-10 mới có 3 chế độ lái, khác nhau về sức mạnh động cơ và mức can thiệp của hệ thống hỗ trợ.

Tư thế lái của mẫu xe này tạo cảm giác linh hoạt khi di chuyển ở tốc độ chậm, hệ thống giải nhiệt của xe cũng được cải tiến giúp phần đùi người lái không còn cảm giác khó chịu do hơi nóng từ động cơ tỏa ra.

Thử chuyển sang chế độ lái mạnh nhất - Mode A, lúc này MT-10 gần như không thể kiểm soát nếu tay lái là người chưa có kinh nghiệm. Hệ thống hỗ trợ giảm mức can thiệp xuống thấp nhất, bướm ga phản hồi gần như ngay lập tức mỗi khi vặn ga. Chỉ cần thốc nhẹ ống ga, bánh trước đã dễ dàng nhấc khỏi mặt đất.

Ở Mode A, chiếc xe sẽ phát huy hết sức mạnh động cơ, và tất nhiên sức mạnh của MT-10 không hề thấp, chỉ một cú vặn ga sớm trong cua hay kiểm soát ống ga không tốt, người lái sẽ dễ dàng bị đánh bại bởi chính chiếc xe của mình.

Tính năng ga tự động trên MT-10.

Yamaha công bố động cơ 998 cc trên MT-10 mới đã được tinh chỉnh để đạt được công suất cao hơn đời cũ 6 mã lực. Chạy trong điều kiện đường sá Việt Nam thì mức tăng này khó cảm nhận, người lái hiếm có cơ hội đưa vòng tua động cơ lên mức đỉnh công suất (11.500 vòng/phút). Đường đua là nơi thích hợp nhất để trải nghiệm hết khả năng chiếc xe.

Thêm công nghệ, tăng giá bán

MT-10 thế hệ mới được trang bị thêm hệ thống giới hạn tốc độ tối đa. Tính năng này giúp người lái không còn lo lắng về vấn đề vi phạm tốc độ - một trong những lỗi phổ biến của người chơi môtô phân khối lớn.

Ngoài hệ thống giới hạn tốc độ, xe còn có thêm cảm biến gia tốc IMU 6 trục, hỗ trợ cho các hệ thống kiểm soát về lực kéo, phanh động cơ, độ trượt bánh sau và chống bốc đầu. Những nâng cấp khác đáng chú ý trên MT-10 mới có thể kể đến như kẹp phanh sau Brembo, hệ thống sang số nhanh 2 chiều...

Đi kèm những nâng cấp kể trên là mức giá MT-10 mới là 499 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng so với đời cũ. Dù tăng giá, Yamaha MT-10 vẫn có giá bán dễ tiếp cận hơn các đối thủ như Honda CB1000R (510 triệu đồng) hay Tuono V4 1100 (680 triệu đồng).

Nhìn chung MT-10 đủ để fan của Yamaha hay dòng nakedbike cảm thấy hài lòng, dù nó không thật sự vượt trội so với các đối thủ trong phân khúc môtô 1.000 cc.