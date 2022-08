Đánh giá Nissan Navara 2022

Nissan Navara 2022 không quá khác biệt về thiết kế so với bản 2021, tuy nhiên mẫu bán tải đã có một số nâng cấp để cải thiện độ thoải mái trong cabin cũng như khả năng vận hành.





Nissan Navara 2022 đã được ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 7 vừa qua với 2 phiên bản gồm 4WD cao cấp và PRO4X, giá bán lần lượt 945 triệu và 970 triệu đồng.

Về thiết kế, xe không quá khác biệt so với phiên bản 2021, tuy nhiên mẫu bán tải này đã có một số cải tiến để cải thiện độ thoải mái trong cabin cũng như khả năng vận hành.

Những thay đổi này liệu có đủ thuyết phục để người dùng lựa chọn Navara thay vì các đối thủ như Ford Ranger hay Mitsubishi Triton?

Giống với phiên bản được ra mắt từ năm 2021, Nissan Navara 2022 là bản facelift của dòng xe này với những thay đổi ở ngoại hình. Đáng chú ý như hệ thống đèn pha LED thiết kế mới với cụm 4 bóng projector, cho khả năng chiếu sáng tốt hơn 38% so với thế hệ trước. Lưới tản nhiệt được làm lại với viền dày và lồng vào phần lưới, tạo cảm giác cách tân và cứng cáp. Cản trước lớn hơn, mở rộng lên tới hốc đèn sương mù.

Chiếc xe trong bài thuộc phiên bản 4WD Cao cấp với bộ mâm 18 inch thiết kế 2 tone màu. Phiên bản PRO4X có sự khác biệt với mâm 17 inch sơn đen, bọc bên ngoài là bộ lốp gai địa hình.

Ở phía sau, đèn hậu có họa tiết 3D bắt mắt hơn. Thùng hàng được làm cao hơn 50 mm giúp ngoại hình xe cân đối hơn trước. Cản sau được làm dạng 2 tầng, giúp việc leo lên thùng hàng dễ dàng hơn. Khả năng tải 950 kg, tương đương các đối thủ khác trong phân khúc.

Kích thước dài x rộng x cao của Nissan Navara 2022 là 5.260 x 1.850 x 1.860 mm, chiều dài cơ sở 3.150 mm. Xét về thông số, mẫu bán tải nhà Nissan không quá khác biệt trước các đối thủ như Ford Ranger (5.362 x 1.860 x 1.830, 3.220 mm) hay Mitsubishi Triton (5.305 x 1.815 x 1.795 mm, 3.000 mm).

Khoảng sáng gầm xe tăng 10 mm so với thế hệ trước, ở mức 220-225 mm. Điều này góp phần khiến ngoại hình của Nissan Navara trông bệ vệ hơn so với đời cũ. Khoảng sáng gầm này cũng cao hơn 20-25 mm so với đối thủ Ford Ranger.

Nhìn chung, tổng thể Nissan Navara 2022 trông dữ dằn và đậm chất off-road hơn, phiên bản cao cấp nhất PRO4Xcó ngoại hình thể thao và hiện đại. Những thay đổi ngoại hình ở phiên bản facelift giúp mẫu xe này trở nên thu hút hơn, thoát khỏi hình bóng có phần đơn giản và cục mịch từ phiên bản tiền nâng cấp.

Có thể nói dù không quá khác biệt so với thế hệ trước, những thay đổi trên Navara 2022 là đủ để người dùng cảm nhận được những nỗ lực của hãng xe Nhật trong việc chinh phục các khách hàng trong phân khúc xe bán tải, vốn đang ưa chuộng thiết kế mạnh mẽ kiểu SUV. Tất nhiên đứng cạnh Ranger hay Triton, Navara cũng không trội hơn về ngoại hình, nhưng so với chính Navara đời trước thì rõ ràng là đã bắt mắt hơn.

Nissan Navara 2022 có ít sự thay đổi trong cách bố trí nội thất. Xe vẫn sử dụng vật liệu nhựa là chủ yếu trong cabin, điều này giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn, nhưng không tạo cảm giác cao cấp cho nội thất.

Bảng táp-lô có thiết kế khá hiền với những đường bo tròn thay vì góc cạnh. Vô lăng 3 chấu tích hợp các nút chức năng. Mặt đồng hồ analog kết hợp với màn hình thông tin TFT 3D 7 inch. Màn hình giải trí trung tâm 8 inch có giao diện không quá hiện đại.

Ở đời 2022, Nissan Navara được trang bị camera 360 cho cả 2 phiên bản, đây được xem là một lợi thế so với các đối thủ khác trong phân khúc. Thế nhưng độ hiển thị hình ảnh chưa thực sự sắc nét.

Nếu lần đầu tiên ngồi vào ghế lái của Nissan Navara 2022, bạn sẽ cảm thấy phần đệm ghế hơi cứng, lớp bọt biển bên trong có vẻ như được làm mỏng hơn. Bù lại, phần tựa lưng có thiết kế cong theo hình cột sống nên cũng giúp hành khách tránh tình trạng mỏi khi ngồi lâu. Hàng ghế trước cũng có cổng USB, bệ tỳ tay trung tâm khá to nhưng ngăn chứa đồ bên dưới lại có dung tích tương đối nhỏ.

Một điểm cơ bản ít được chú ý nhưng khá quan trọng trên các mẫu xe gầm cao chính là tay nắm trên trần xe. Nissan Navara 2022 chỉ có tay nắm phía hành khách, trong khi bên ghế lái lại không có. Điều này gây đôi chút khó khăn khi vào xe, người lái phải bám vào vô lăng hoặc phải "chân dài" mới có thể lên xe một cách dễ dàng.

Cabin và khoang động cơ cũng bổ sung vật liệu chống ồn. Nhìn chung, khả năng cách âm của mẫu bán tải này đã được cải thiện so với đời cũ. Những cải tiến này cũng giúp khắc phục tình trạng ù tai khi đi trên cao tốc như trước.

Có thể nói, tổng thể nội thất của Nissan Navara 2022 khá đơn giản, một số chi tiết chưa thực sự hiện đại và chưa tương xứng với những thay đổi ở ngoại hình. Phần lớn chi tiết nội thất được làm từ nhựa nên thật khó để đòi hỏi sự sang trọng hay cao cấp.

So với Ranger hay Triton, nội thất của Nissan Navara rõ ràng không phải là thế mạnh. Nếu không quá chú trọng vào những yếu tố thẩm mỹ đó, nội thất của Nissan Navara 2022 vẫn có điểm cộng là không gian tương đối rộng rãi, ghế ngồi thoải mái và nội thất yên tĩnh hơn đời cũ.





Có thể nói, những nâng cấp quan trọng nhất trên Nissan Navara 2022 chủ yếu ở khả năng vận hành. Xe được trang bị động cơ diesel 4 xy-lanh tăng áp kép DOHC dung tích 2.3L, công suất 190 mã lực tại 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn 450 Nm tại 1.500-2.500 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 7 cấp. So với động cơ 2.5L cũ, động cơ mới có sức mạnh tương đương, tuy nhiên mức công suất và mô-men xoắn đỉnh đến sớm hơn, ngoài ra xe cũng đạt chuẩn khí thải Euro 5.

Mức hiệu suất này không cao nhưng cũng không quá thấp. Nếu xét trong phân khúc bán tải tại Việt Nam, Nissan Navara 2022 mạnh hơn so với các bản Ford Ranger dùng động cơ diesel 2.0L (178 mã lực, 420 Nm) và 2.2L (158 mã lực, 385 Nm), Mitsubishi Triton (178,5 mã lực, 430 Nm), Mazda BT-50 (148 mã lực, 350 Nm), Isuzu D-Max (148 mã lực, 350 Nm) và chỉ thua Ford Ranger Wildtrak với động cơ 2.0L Bi-turbo (210 mã lực, 500 Nm).

Ở thế hệ cũ, Nissan Navara thường gặp tình trạng ngâm tua, ngâm số khi đi ở dải vận tốc 50-60 km/h. Việc tăng tốc cũng có tình trạng trễ ga, giật cục và máy khá gào. Những nhược điểm này đã được khắc phục trên Navara 2022.

Thử nhấn ga để tăng tốc, chiếc xe mang lại cảm giác khá điềm đạm, trái ngược vẻ ngoài hầm hố. Tốc độ tăng một cách từ tốn nhưng mượt mà, ít độ trễ hơn trước. Nhìn chung hộp số của Navara 2022 đã được thiết lập lại và hoạt động tốt hơn so với đời cũ, việc sang số diễn ra trơn tru.

Mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu bán tải này ở mức chấp nhận được. Khi sử dụng chủ yếu đi trong đô thị, chiếc xe tiêu tốn khoảng 11 lít/100 km, tương đối hợp lý so với hiệu suất, khối lượng xe, đặc điểm lái và điều kiện giao thông.

Bên cạnh động cơ mới, Nissan Navara 2022 cũng có vô lăng được tinh chỉnh, dù vẫn sử dụng trợ lực dầu, vô lăng này nhẹ hơn và góc đánh lái nhỏ hơn so với phiên bản tiền nâng cấp. Điều này giúp việc xoay trở dễ dàng hơn, giúp chiếc xe thân thiện với điều kiện giao thông đô thị hơn.

Hệ thống phanh trên Nissan Navara 2022 gồm phanh đĩa phía trước và tang trống phía sau. Dù khối lượng xe nặng và ngoại hình khá to, hệ thống phanh này vẫn hoạt động tương đối chắc chắn, chân phanh không quá sâu và phản ứng khá nhạy. Điểm lưu ý là bạn nên tận dụng lợi thế chiều cao của xe, đặc biệt là khi đi tốc độ cao, hãy nhìn xa để chủ động hơn vì lực quán tính của xe bán tải khá lớn.

Một trong những nâng cấp nổi bật trên Nissan Navara 2022 là hệ thống treo. Đây là dòng xe bán tải duy nhất tại Việt Nam với tất cả phiên bản đều sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết với lò xo kép 2 tầng (không sử dụng nhíp lá) và có thanh cân bằng.

Khoảng cách giữa các vòng lò xo ở tầng trên của giảm xóc ngắn hơn so với phần bên dưới, chất liệu thép ở đoạn này cũng cứng hơn, có nhiệm vụ chịu lực khi tải nặng, trong khi nửa dưới giúp giảm chấn. Điều này cho hiệu quả offroad hơn, đồng thời thanh cân bằng giúp hạn chế rung lắc thân xe khi di chuyển trên đường xấu, kể cả khi tải nặng lẫn không tải.

Đối với những mẫu bán tải sử dụng nhíp lá sau, xe thường có tình trạng xóc nảy phần đuôi khi không tải hàng, dễ nhận thấy khi đi qua các gờ giảm tốc, hoặc có tình trạng sàn lắc phần đuôi khi vào cua. Điều này không còn xảy ra trên Nissan Navara 2022.

Ngoài ra, với khoảng sáng gầm cao và hệ thống treo mới cũng giúp mẫu bán tải này vận hành ổn định ở những đoạn đường xấu. Xe có tính năng offroad monitor. Với tính năng này, ở chế độ 2 cầu chậm, người lái có thể quan sát rõ địa hình xung quanh, kể cả vị trí chính xác đặt bánh xe trước.

Về công nghệ an toàn, cả 2 phiên bản đều được trang bị 6 túi khí, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, ga tự động, phanh chủ động hạn chế trượt bánh, kiểm soát đổ đèo... Có thể nói nếu không có nhiều nhu cầu đi đường xấu và ưu tiên sử dụng đường đô thị, Nissan Navara có phần lợi thế nhất định nếu so với Ranger và Triton.

Ở đời 2022, Nissan Navara chỉ có 2 phiên bản gồm 4WD cao cấp và PRO4X, giá bán lần lượt 945 triệu và 970 triệu đồng. Mức giá này khiến Nissan Navara tạm thời trở thành mẫu xe đắt nhất phân khúc bán tải, cạnh tranh cùng những cái tên như Ford Ranger (616-925 triệu đồng), Mitsubishi Triton (650-905 triệu đồng), Mazda BT-50 (789-849 triệu đồng) và Isuzu D-Max (630-850 triệu đồng)

Việc chỉ có 2 phiên bản khiến Nissan Navara có ít lựa chọn hơn so với những đối thủ khác. Ngoài ra xe cũng chỉ có duy nhất động cơ 2.3L tăng áp kép và không có bản số sàn.

Nhìn chung, Nissan Navara 2022 là một mẫu bán tải có ngoại hình hiện đại. Điểm cộng của mẫu xe này là chống rung lắc tốt, vô lăng mềm hơn. Động cơ ở mức đủ dùng, hộp số hoạt động khá mượt mà, hệ thống treo ổn định và xe dễ điều khiển. Ngoài ra, mức tiêu hao nhiên liệu của Nissan Navara 2022 tương đối dễ chịu.

Mặt khác, xe vẫn còn một số nhược điểm như nội thất đơn giản và chưa thực sự ấn tượng, giá bán tương đối cao. Cá nhân tôi kỳ vọng vào những thay đổi lớn hơn trong cabin của mẫu xe này.