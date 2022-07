Ngoài thiết kế mới, Macbook Air M2 mới mang đến nhiều cải tiến đắt giá so với thế hệ Macbook Air M1 tiền nhiệm.

Những chiếc MacBook Air M2 (MacBook Air 2022) xách tay vừa xuất hiện tại Việt Nam. So với thế hệ tiền nhiệm, phiên bản Macbook Air năm nay tuy đắt hơn, nhưng lại mang đến nhiều cải tiến đáng giá, nâng tầm trải nghiệm người dùng.

Là một người đang sử dụng MacBook Air thế hệ M1, tôi nhận thấy điểm thu hút nhất của mẫu máy mới là sản phẩm đã có diện mạo hoàn toàn mới sau rất nhiều năm.

Đã có thiết kế mới sau 14 năm

Hình ảnh MacBook Air vẫn gắn chặt với thiết kế vuốt mỏng cùng hình ảnh Steve Jobs lấy máy ra từ phong bì vào năm 2008. Về cơ bản, hơn 14 năm qua kiểu dáng của mẫu máy này gần như không đổi. MacBook Air M1 có cấu hình rất tốt, nhưng thiết kế đã quá cũ kỹ, được cập nhật từ năm 2018.

MacBook Air 2022 không còn mang kiểu dáng vuốt đặc trưng nữa. Thay vào đó, Apple đã lựa chọn làm máy dày và đều tương tự dòng Macbook Pro 14 và 16 inch. Khung viền vuông vắn tạo cảm giác chắc chắn, đầy đặn hơn. Tuy nhiên, cân nặng 1,24kg và độ dày chỉ 1,31cm vẫn cho tôi cảm giác máy đủ nhẹ, thoải mái để mang đi học, đi làm hàng ngày.

Về mặt hoàn thiện, phần vỏ kim loại của MacBook Air 2022 được làm mịn hơn. Tôi cảm thấy lớp vỏ mang lại cảm giác độ bền cao hơn, nhưng đánh đổi là dễ bám dấu vân tay hơn các phiên bản trước. Điểm trừ này xuất hiện rõ rệt nhất trên phiên bản màu Midnight.

Phần chân máy năm nay cũng được thiết kế lại với phần đế được làm phẳng và to hơn. Tôi nhận thấy máy bám bề mặt, chống trơn trượt tốt hơn nhiều so với thế hệ cũ. Thiết kế này thực sự là một nâng cấp lớn với những người dùng thường xuyên sử dụng khi di chuyển, hoặc làm việc trên các bề mặt trơn trượt.

Màn hình lớn hơn nhưng vẫn chưa "Pro"

Điểm mới nổi bật nhất trên thế hệ MacBook Air năm nay là màn hình với phần khuyết "tai thỏ" diện tích 13,6 inch, mang đến nhiều không gian hiển thị hơn trước. Thiết kế này cũng từng xuất hiện ở MacBook Pro 14 và 16 inch.

Màn hình của máy đạt chuẩn Liquid Retina và có khả năng hiển thị một tỷ màu giúp tái tạo hình ảnh chất lượng và sắc nét. Đáng tiếc, thiết bị không được trang bị tấm nền Mini LED hay tần số quét 120hz như dòng Macbook Pro.

Chất lượng hiển thị Macbook Air M2 mới không quá khác biệt thế hệ tiền nhiệm.

Trong trải nghiệm thực tế, khi so sánh hai phiên bản Macbook Air, thực tế chất lượng màn hình MacBook Air được cải thiện đôi chút. Tuy độ sáng, độ tương phản của Macbook Air 2022 có phần nhỉnh hơn so với thế hệ tiền nhiệm, sự khác biệt giữa hai thế hệ này là rất khó nhận ra nếu không đặt hai máy cạnh nhau để so trực tiếp.

Màn hình những dòng MacBook Pro vốn vẫn hiển thị tốt hơn rõ rệt so với MacBook Air, và ở thế hệ này cũng vậy. Đó cũng là điều hợp lý khi mức giá của 2 thiết bị chênh nhau khoảng 15 triệu.

Màn hình 13,6 inch mang đến nhiều không gian hiển thị hơn, nhưng sự cải thiện là không nhiều, bởi phần lớn nội dung vẫn tập trung ở phần giữa màn hình. Phần "tai thỏ "cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm sử dụng thường ngày do được thiết kế nằm cùng thanh trạng thái.

Thực tế chất lượng hiển thị của máy vẫn chưa quá thuyết phục, không tạo ấn tượng như màn hình dòng Pro.

Khi chạy video hay ứng dụng toàn màn hình, phần khuyết sẽ bị ẩn đi bởi một dải đen chạy ngang qua webcam. Tuy giúp ẩn "tai thỏ", cách làm này khiến diện tích chiều dọc của thiết bị cũng bị cắt đi một khoảng kha khá, biến màn hình của máy gần trở về tương tự Macbook Air M1.

Webcam đặt ở phần khuyết được nâng lên độ phân giải 1080p Full HD. Tôi rất ấn tượng với webcam mới, bởi chất lượng hình ảnh cải thiện rõ rệt so với thế hệ tiền nhiệm. Là người thường phải dùng webcam để học hay họp trực tuyến, tôi đánh giá cao nâng cấp này.

Webcam trên thế hệ Macbook Air mới cho chất lượng vượt trội so với thế hệ trước.

"Ơn giời, máy đã có thêm cổng"

Đó là cảm nhận của tôi khi thấy MacBook Air M2 có thêm cổng sạc MagSafe 3, tương tự dòng Macbook Pro được Apple giới thiệu vào năm 2021. Từng sử dụng MacBook Pro dòng TouchBar với 4 cổng ở 2 bên, tôi luôn cảm thấy thiếu khi đổi sang MacBook Air M1, với chỉ 2 cổng USB-C ở cạnh trái. Nếu cắm sạc ở một cổng, cổng còn lại gần như không cắm thêm gì được do quá sát.

Cổng sạc MagSafe 3 giúp tôi có thêm không gian giữa chân sạc và cổng kết nối thiết bị ngoài, ví dụ như đầu đọc thẻ hay ổ SSD gắn ngoài. Bên cạnh đó, chân sạc hút nam châm cũng giúp giảm nguy cơ rơi máy khi vô tình va vào dây sạc, tai nạn mà tôi đã từng mắc vài lần khi dùng các mẫu MacBook cũ.

Máy có thêm cổng MagSafe, thiết kế loa cũng khác đi.

Bàn phím của Macbook Air mới cũng nhận được nâng cấp nhẹ ở dải phím Function, khi chiều cao của những phím đó ngang phím thường. Qua trải nghiệm nhanh, bàn phím mới cho chất lượng gõ tương đồng với thiết bị cũ, tuy vậy việc hàng phím Function rộng hơn giúp cảm giác gõ thoải mái hơn phiên bản M1.

Macbook mới nay cũng không còn dải loa ở hai bên như thế hệ trước. Âm thanh từ thiết bị sẽ thoát ra qua phần bản lề giữa màn hình và thân máy. Tuy giúp máy có ngoại hình liền mạch hơn, vị trí đặt loa mới cũng dễ xảy ra hiện tượng lắng bụi gây che loa, dễ gây ảnh hưởng đến chất lượng của loa khi sử dụng trong thời gian dài.

Ngoài ra, âm thanh của Macbook Air M2 cũng được cải thiện so với phiên bản tiền nhiệm. Qua thử nghiệm nhanh với bài hát Let Somebody Go của Coldplay ở âm lượng tối đa, tôi nhận thấy máy đã hạn chế rõ rệt hiện tượng rè so với Macbook Air M1. Tuy vậy, ở những điều kiện khó nhằn hơn, âm thanh cho ra vẫn chưa xử lý được một cách mượt mà.

Trong thời gian thử nghiệm ngắn, tôi chưa thể kết luận được về hiệu năng hay pin của MacBook Air 2022. Tuy nhiên, Apple hứa hẹn hiệu suất con chip M2 tốt hơn 18% về CPU và 35% về GPU so với thế hệ tiền nhiệm. Sau gần một năm sử dụng MacBook Air M1, tôi bắt đầu nhận thấy hạn chế của máy khi chạy nhiều ứng dụng một lúc. Nâng cấp về cấu hình có thể giải quyết vấn đề đó.

Về pin, Macbook Air M2 được trang bị pin dung lượng 52,6 W, nhỉnh hơn một chút so với Macbook Air M1. Với trải nghiệm tốt về pin trên thế hệ trước, tôi tin rằng Macbook Air 2022 cũng cho thời lượng lâu tương tự.

MacBook Air 2022 có giá khởi điểm 31-33 triệu đồng tại Việt Nam.

MacBook Air M2 đã có thể đặt trước, dự kiến sẽ có hàng chính hãng tại Việt Nam từ ngày 5-12/8 với giá dự kiến từ 31,49 triệu. Theo chia sẻ từ đại lý CellphoneS, đây cũng là mẫu MacBook có sức hút, thể hiện qua số lượng đặt trước cao hơn hẳn so với MacBook Pro M2.

Nếu lựa chọn laptop trong tầm giá 30 triệu, MacBook Air M2 cũng là một thiết bị đáng cân nhắc. Tuy nhiên, nếu không muốn dùng máy Mac, ở tầm tiền này cũng còn nhiều lựa chọn máy mỏng, sang trọng và cấu hình tốt như Asus ZenBook OLED hay Lenovo Yoga Slim 7.

Đối với riêng tôi, người đang sử dụng thế hệ tiền nhiệm, MacBook Air mới ấn tượng nhưng chưa đủ thuyết phục tôi đổi lên.