Đánh giá iPhone 14 Plus

Màn hình lớn, thời lượng pin vượt trội là những chi tiết được báo chí quốc tế nhấn mạnh trên iPhone 14 Plus.

Khác với iPhone 14 và bộ đôi iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus được bán trễ nhất. Những khách hàng đầu tiên tại một số quốc gia được nhận máy vào 7/10. Nhiều trang tin quốc tế cũng chia sẻ đánh giá về mẫu iPhone lần đầu xuất hiện của Apple.

So với iPhone 14 Pro hay 14 Pro Max, iPhone 14 Plus không có Dynamic Island, màn hình 120 Hz, chip xử lý mới hay camera độ phân giải cao. Bù lại, báo chí quốc tế nhận định đây là chiếc điện thoại phù hợp với hầu hết người dùng nhờ màn hình lớn, thời lượng pin lâu và giá hợp lý.

Dưới đây là ấn tượng từ một số trang tin quốc tế cho iPhone 14 Plus.

Sau 2 năm duy trì iPhone mini với màn hình 5,4 inch, Apple quyết định thay thế bằng iPhone Plus. Thiết kế và thông số của iPhone 14 Plus giống hệt iPhone 14, chỉ khác ở kích thước màn hình, cùng thời lượng pin tốt nhất trên các đời iPhone (do Táo khuyết công bố). Tuy nhiên, con số sử dụng trên thực tế còn lâu hơn.

Điểm khác biệt còn lại nằm ở giá bán. iPhone 14 Plus có giá khởi điểm 899 USD , đắt hơn 100 USD so với iPhone 14 màn hình 6,1 inch. Điều đó đồng nghĩa đây là chiếc iPhone 6,7 inch rẻ nhất từng được Apple giới thiệu. Trước đây, kích thước 6,7 inch chỉ có mặt trên dòng Pro.

iPhone 14 Plus thiếu đi vài tính năng so với dòng Pro, bao gồm lỗ khuyết mới trên màn hình cho tính năng Dynamic Island, chế độ màn hình luôn bật (always-on), camera sau 48 MP, chip xử lý A16 Bionic cùng một số chi tiết khác.

Cây viết Allison Johnson của The Verge cho rằng các tính năng trên chỉ là khởi đầu cho những thay đổi trong tương lai của toàn bộ dòng iPhone, không phải chi tiết thiết yếu mà mọi người cần. Thay vào đó, iPhone 14 Plus mang đến cải tiến thực dụng, phục vụ những người muốn nâng cấp điện thoại ngay lúc này.

iPhone 14 Plus trang bị màn hình OLED 6,7 inch, độ phân giải 2.778 x 1.284 pixel. Với kích thước lớn, người dùng có thể xem nhiều nội dung hơn trên màn hình mà không phải cuộn nhiều. Trải nghiệm xem video, chơi game trên thiết bị cũng tốt hơn.

Theo Apple, màn hình của iPhone 14 Plus cho độ sáng tối đa 1.200 nit khi xem nội dung HDR. Dù vậy, cây viết Sam Rutherford của Engadget cho biết độ sáng tối đa trên model thử nghiệm chỉ 825 nit. Tấm nền OLED giúp hình ảnh trên thiết bị có màu sắc rực rỡ, độ tương phản cao.

Màn hình của iPhone 14 Plus vẫn có tần số quét 60 Hz thay vì 120 Hz, tính năng đã có mặt trên nhiều smartphone Android cùng tầm giá. Những người nâng cấp iPhone 14 Plus từ thiết bị màn hình 60 Hz sẽ không nhận thấy khác biệt. Tuy nhiên nếu từng sử dụng smartphone hay tablet với màn hình 120 Hz, sự chênh lệch về độ mượt khi cuộn, lướt màn hình sẽ khá rõ.

Dù có kích thước 6,7 inch, khối lượng của iPhone 14 Plus không quá lớn với con số 203 g, chỉ nặng hơn 28 g so với iPhone 14. Cảm giác cầm nắm của thiết bị thoải mái hơn iPhone 14 Pro Max, một trong những smartphone nặng nhất với khối lượng 240 g.

Bên cạnh màn hình, thời lượng pin cũng là chi tiết được đánh giá cao trên iPhone 14 Plus. Dung lượng pin của iPhone 14 Plus là 4.325 mAh, gần bằng iPhone 14 Pro Max. Tuy nhiên, thời gian sử dụng của iPhone 14 Plus nhỉnh hơn do không có màn hình 120 Hz.

Apple công bố iPhone 14 Plus cho thời lượng pin "tốt nhất trong những chiếc iPhone". Trong thử nghiệm của Johnson, máy chỉ mất 25% pin trong một ngày sử dụng bình thường, thời gian bật màn hình khoảng 2 tiếng và dùng 5G.

Trong vài trường hợp, tác giả có thể sử dụng thiết bị trong 3 ngày với một lần sạc. Những người có nhu cầu cao hơn như chơi game hay xem phim, thời lượng pin của iPhone 14 Plus khoảng 2 ngày. Với người dùng không muốn sạc nhiều lần, họ có thể đánh đổi tần số quét, chip xử lý trên iPhone 14 Pro để chọn iPhone 14 Plus do thời lượng pin vượt trội.

Rutherford nhận xét iPhone 14 Plus là một trong số ít smartphone có thể hoạt động nhiều ngày sau một lần sạc. Với những tác vụ hỗn hợp như thiết lập lần đầu, chạy ứng dụng chấm điểm (benchmark), xem video YouTube và chơi game, thiết bị vẫn còn 45% pin vào cuối ngày. Do đó, người sử dụng ít tác vụ có thể mong đợi thời lượng pin 2 ngày cho iPhone 14 Plus.

Khi để máy qua đêm, dung lượng pin chỉ giảm khoảng 1-2%, trong khi những thiết bị khác thường giảm 3-5%. Điều đó cho thấy sự tối ưu của Apple giữa phần cứng và phần mềm, giúp iPhone 14 Plus không tiêu tốn nhiều năng lượng khi tắt màn hình suốt nhiều tiếng, trong khi vẫn phải cập nhật thông báo thường xuyên.

Với những trải nghiệm còn lại, iPhone 14 Plus giống iPhone 14, nhiều phần tương tự iPhone 13. Hiệu năng của máy vẫn rất tốt với chip A15 Bionic. Dù đã một năm tuổi, con chip này đủ sức xử lý những ứng dụng cơ bản và game nặng. Mặt lưng của máy có thể tháo khỏi khung, giúp việc thay thế dễ dàng hơn.

Những tính năng như phát hiện tai nạn xe và liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh cũng xuất hiện trên iPhone 14 Plus. Hiện tại, còn quá sớm để đánh giá hiệu quả của 2 tính năng trong điều kiện thực tế.

Cụm camera sau của iPhone 14 Plus có thông số tương tự iPhone 14, với camera chính độ phân giải 12 MP, khẩu độ f/1.5, hỗ trợ chống rung cảm biến, còn lại là camera góc siêu rộng 12 MP. Mặt trước máy trang bị camera selfie 12 MP với lấy nét tự động.

Dù không có camera 48 MP hay ống kính telephoto, iPhone 14 Plus vẫn có chất lượng ảnh chụp tốt, một phần nhờ thuật toán xử lý ảnh được cải tiến mang tên Photonic Engine. Tính năng này giúp thiết bị xử lý ảnh từ giai đoạn chưa nén để cải thiện ánh sáng tốt nhất có thể.

Theo Engadget, chất lượng ảnh chụp trong điều kiện đủ sáng của iPhone 14 Plus khá tốt với màu sắc rực rỡ, tuy nhiên một số chi tiết sáng quá mức so với Pixel 6 Pro, dẫn đến mất màu và dải tương phản động kém hơn.

Nhờ Photonic Engine, khả năng xử lý ảnh trong điều kiện thiếu sáng của iPhone 14 Plus tốt và nhanh hơn iPhone 13, đặc biệt ở camera selfie và góc siêu rộng dù phần cứng giữa 2 thiết bị không có nhiều thay đổi.

Nhìn chung, các cải tiến cho camera trên iPhone 14 hoàn toàn xứng đáng để người dùng nâng cấp, đặc biệt nếu đang sở hữu iPhone 11 hoặc cũ hơn.

Nếu iPhone 14 và iPhone 13 khiến người dùng đắn đo khi lựa chọn bởi kích thước và cấu hình gần tương đương nhau, iPhone 14 Plus có nhiều ưu điểm rõ rệt.

"Sự ra đời của iPhone 14 Plus tạo nên điểm khác biệt. Trước đây, nếu muốn mua iPhone màn hình lớn, bạn chỉ có thể chọn model Pro Max với giá hơn 1.000 USD . Tuy nhiên với 14 Plus, bạn có thể sở hữu chiếc iPhone với cùng kích thước mà không cần chi thêm tiền cho những tính năng có thể không thích hoặc chưa cần đến", tác giả Sam Rutherford của Engadget chia sẻ.

Thiếu đi một số chi tiết trên iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus vẫn giữ những cải tiến quan trọng để thu hút người dùng. Ảnh: WSJ.

Đồng quan điểm, cây viết Allison Johnson của The Verge nhận định với 899 USD , người dùng sẽ sở hữu mẫu smartphone màn hình lớn và thời lượng pin tốt, bất kể iPhone cũ là model nào. Thời lượng pin lâu cũng đảm bảo trải nghiệm sử dụng thoải mái trong nhiều năm, kể cả khi viên pin có thể không còn dung lượng tối đa.

Sau 2 năm duy trì dòng iPhone mini, Apple nhận thấy rất ít người dùng muốn sở hữu điện thoại màn hình nhỏ. Khi thay thế bằng iPhone 14 Plus, kích thước 6,7 inch mang đến nhiều lợi ích rõ rệt, khiến người dùng sẵn sàng đánh đổi cảm giác cầm nắm, bỏ vừa túi quần để sở hữu thiết bị.

Nếu cần nâng cấp điện thoại, chú trọng màn hình và thời lượng pin hơn những tính năng mới, iPhone 14 Plus là thiết bị phù hợp. Giá bán 899 USD cũng khiến thiết bị dễ tiếp cận người dùng, bên cạnh trải nghiệm mượt mà cùng nhiều màu sắc khác nhau.

Tại Việt Nam, theo chia sẻ của đại diện TopZone, iPhone 14 Plus được bán cùng ngày với 3 phiên bản còn lại, từ 0h ngày 14/10. Máy có giá chính hãng từ 27,99 triệu.