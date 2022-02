Đánh giá Acer Nitro 5 Tiger: Chuyên gaming, dùng chip Intel Gen 12

Acer Nitro 5 Tiger là một trong những dòng máy tính xách tay đầu tiên tại Việt Nam được trang bị CPU Intel thế hệ thứ 12 cùng card đồ họa NVIDIA RTX 3000.

Acer Nitro 5 là dòng máy tính chơi game phổ thông có lượng bán cao ở các đại lý trong năm 2021. Mức hiệu năng trên giá thành tốt, tản nhiệt hiệu quả và thiết kế nổi bật là điểm mạnh được duy trì trên thế hệ Nitro 5 Tiger. Với CPU Intel Core i5 12500H, Acer Nitro 5 đảm bảo được khả năng xử lý công việc, chơi game nặng. Đồng thời, các nhân hiệu năng thấp giúp cải thiện thời lượng pin với tác vụ văn phòng.

Tuy nhiên, sản phẩm có chất lượng hoàn thiện vừa phải, màn hình phủ màu chưa cao và phát ra tiếng ồn lớn khi hoạt động nặng.

Điểm mạnh

CPU Intel Gen 12 có hiệu năng tốt, tiết kiệm điện

Hệ thống tản nhiệt hiệu quả

Thiết kế hướng đến số đông

Đa dạng cổng kết nối Điểm yếu Tiếng ồn lớn khi hoạt động hết công suất

Chưa có khe RAM DDR5 như các đối thủ dùng chip Intel Gen 12.

Thiết kế tiết chế, giảm phần phô trương

Thiết kế của Nitro 5 không có nhiều khác biệt từ năm 2018. Trong phân khúc máy tính chơi game phổ thông, sản phẩm được đánh giá cao nhờ sự nổi bật, hầm hố với tông màu đỏ đen. Tuy nhiên, phong cách tối giản, hiện đại đang được ưa chuộng trên những chiếc ROG Zephyrus, Razer Blade hay Lenovo Legion khiến ngoại hình Nitro 5 có phần “phô trương” khi đặt cạnh.

Nitro 5 Tiger có thiết kế khỏe khoắn, nhưng đã tiết chế các chi tiết quá nổi bật.

Nitro 5 Tiger nhận được cải tiến về thiết kế. Sản phẩm có tổng thể vuông vức, hợp thời hơn với các chi tiết màu đỏ được loại bỏ. Trên mặt A, nhà sản xuất Đài Loan để lại một số họa tiết dạng cyberpunk để tạo điểm nhấn, nhưng không quá rườm rà.

So sánh trực tiếp với thế hệ tiền nhiệm, khung máy Nitro 5 được cải thiện nhiều về độ đầm chắc, ít biến dạng khi tác động lực, bản lề mới giảm rung lắc. Tuy nhiên, trong phân khúc giá khoảng 30 triệu đồng, ROG Strix G hay Legion 5 là những sản phẩm được đánh giá cao hơn về chất lượng hoàn thiện. Mặt khác, Nitro 5 được chế tạo hoàn toàn từ nhựa, trong khi phần lớn đối thủ đều có mặt A kim loại.

CPU Intel Gen 12 hiệu suất cao, tản nhiệt tốt

Để đảm bảo khả năng tản nhiệt, Nitro 5 Tiger vẫn khá dày và nặng. Thiết bị dày 2,5 cm và nặng hơn 2,5 kg, chưa tính sạc. Do vậy, với người dùng cần tính di động cao, Nitro 5 Tiger không phải sản phẩm phù hợp.

Đổi lại, Acer có nhiều không gian hơn để bố trí hệ thống làm mát cho thiết bị. Nitro 5 Tiger có 4 khe thoát gió cùng hai khu vực lấy không khí. Kết hợp cùng hệ thống hai quạt, 4 ống đồng mới, CPU, GPU của thiết bị luôn hoạt động rất mát mẻ.

Trong bài kiểm tra Cinebench R23, thiết bị có thể chạy full load liên tục ở mức nhiệt độ CPU khoảng 92 độ C. Với ứng dụng Furmark, card đồ họa rời của máy hoạt động hết công suất nhưng tối đa chỉ đạt khoảng 75 độ C. Đây là mức nhiệt độ lý tưởng cho một chiếc máy tính xách tay hiệu suất cao. Tuy nhiên, quạt gió của máy kêu rất to khi chạy hết công suất.

Nhà sản xuất trang bị cho Nitro 5 nhiều khe tản nhiệt cùng quạt công suất lớn để tăng hiệu quả làm mát.

Nitro 5 Tiger là một trong những model đầu tiên được trang bị vi xử lý Intel thế hệ thứ 12 cho laptop tại Việt Nam. Phiên bản i5 12500H có 6 nhân P-Core hiệu suất cao, hỗ trợ siêu phân luồng cùng 4 nhân E-Core xung nhịp thấp hơn, giúp xử lý tác vụ nhẹ. Dạng chip chia nhân lớn-nhỏ đã xuất hiện trên vi xử lý ARM từ lâu nhưng là lần đầu của Intel.

Sức mạnh đơn nhân của CPU Intel tiếp tục được cải tiến trên thế hệ mới nhất. Khả năng tương thích với các ứng dụng công việc và xung nhịp cao giúp vi xử lý của “đội xanh” chiếm ưu thế trong năm nay. Bên cạnh hỗ trợ xử lý tác vụ nặng, các nhân E-Core giúp kéo dài thời lượng pin khi dùng cho công việc văn phòng.

Sản phẩm có hiệu năng khỏe, xử lý tốt các tựa game AAA ở mức độ khung hình trên 60.

Card đồ họa RTX 3050 đã xuất hiện từ năm 2021. Đây vẫn là dòng GPU tầm trung, có hỗ trợ Ray Tracing và DLSS. Tuy nhiên, mức 4 GB VRAM là trở ngại lớn khi người dùng cần chơi các tựa game AAA thế giới mở. Một điểm trừ khác trên máy là Acer chưa trang bị MUX Switch để khai thác triệt để hiệu năng của GPU rời trên máy.

Ngoài ra, để cắt giảm giá thành, Acer vẫn sử dụng RAM chuẩn DDR4 cho Nitro 5 Tiger mặc dù vi xử lý Intel thế hệ 12 đã hỗ trợ chuẩn RAM DDR5. Đổi lại, thiết bị có khả năng nâng cấp 2 khe RAM, 2 khe SSD NVMe và một vị trí chờ 2,5 inch để người dùng thay thế.

Đa dạng kết nối, màn hình chuyên game

Nitro 5 Tiger sở hữu màn hình kích thước 15,6 inch, độ phân giải Full HD và tốc độ làm tươi 144 Hz. Một số lựa chọn đắt tiền hơn sẽ được nâng lên độ phân giải 2K, 165 Hz. Tuy nhiên, ở mức giá 28 triệu đồng, đây vẫn là một sản phẩm có màn hình mượt mà chuyên cho trải nghiệm gaming, còn độ phủ màu và mức sáng không ấn tượng.

Bàn phím full-size, đa dạng cổng kết nối, có trang bị webcam là điểm cộng trên Nitro 5 Tiger.

So với một số đối thủ, Nitro 5 Tiger có lợi thế ở webcam, bàn phím full-size, đầy đủ phím số, giúp làm việc từ xa tiện lợi. Tuy nhiên, trackpad trên thiết bị có kích thước bé và cảm giác vuốt không mượt.

Cổng kết nối trên máy được bố trí tại cả hai cạnh bên và mặt sau. Cách bố trí ở phía sau giúp hạn chế vướng dây trong thao tác. Tuy nhiên, các cổng kết nối của Nitro 5 đặt bị lệch, thiếu chăm chút. Điểm cộng là nhà sản xuất trang bị gần như đầy đủ các cổng cắm mà người dùng cần như USB Type-C, Thunderbolt 4, HDMI, USB A, jack 3,5 mm. Thiếu sót duy nhất là khe gắn thẻ SD cho người làm việc liên quan đến hình ảnh.

Nitro 5 là sản phẩm dành cho ai?

Nitro 5 Tiger tiếp tục là chiếc máy tính chơi game phổ thông, nhắm vào đối tượng người dùng trẻ, yêu thích hiệu năng cao, tản nhiệt tốt và thiết kế cá tính. Có giá rẻ hơn 500.000-1 triệu đồng so với đối thủ sở hữu mức cấu hình tương đương, Nitro 5 Tiger là thiết bị phù hợp với nhóm khách hàng cần tối ưu chi phí.

So với một số đối thủ trong tầm giá, Nitro 5 Tiger thua thiệt về chất liệu và khả năng hoàn thiện.

Tuy nhiên chất liệu, khả năng hoàn thiện và màn hình của Nitro 5 chưa được nhà sản xuất đầu tư nhiều. Với người dùng cần thiết bị mỏng nhẹ, màn hình chuẩn màu cao để chỉnh sửa hình ảnh, đây không phải sản phẩm phù hợp.

Ở phân khúc giá này, đối thủ lớn nhất của Nitro 5 là dòng ROG Strix G G513. Ngoài ra, phiên bản kế nhiệm của Lenovo Legion 5, HP Victus là những lựa chọn cạnh tranh cùng model này thời gian tới. Acer Nitro 5 Tiger sẽ được phân phối tại Việt Nam với các tùy chọn CPU Intel Core i5-i7 thế hệ 12 cùng card đồ họa NVIDIA RTX 3050/3050 Ti. Sản phẩm có giá dao động 28-31 triệu đồng.