Đánh ghen, một người bị tưới xăng đốt giữa đường

Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đang làm rõ việc một người bị quây đánh, tưới xăng đốt giữa đường.

Ngày 29/1, mạng xã hội lan truyền video dài 2 phút ghi cảnh nhiều người xông vào đánh một người mặc áo đen. Sau đó, họ châm lửa đốt nạn nhân ngay trên đường.

Phát hiện sự việc, nhiều người đã cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người nạn nhân. Khoảng 20 giây sau, ngọn lửa được dập tắt, nạn nhân nằm bất động dưới đường.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, xác nhận vụ việc xảy ra tại khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước vào sáng mùng 5 Tết Nguyên đán (ngày 26/1). Nạn nhân ở TP Đà Nẵng.

Còn thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vụ việc xảy ra do ghen tuông. Công an huyện Duy Xuyên đang điều tra làm rõ.

"Hành vi của những người này rất nguy hiểm, công an đã giữ người để làm việc, nhân chứng cũng đã có", tướng Dũng nói.