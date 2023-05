Đằng sau quyết định chọn CEO Twitter của Elon Musk

Khi cái tên Linda Yaccarino được Elon Musk xác nhận là CEO mới của Twitter, mạng xã hội này chia làm 2 nửa, một vui mừng và một ái ngại.

Linda Yaccarino là CEO tiếp theo của Twitter. Ảnh: NBC.

Ngày 12/5, Elon Musk xác nhận Linda Yaccarino là CEO kế tiếp của Twitter, chấm dứt khoảng thời gian bàn luận ngắn ngủi về người giữ vai trò này.

Với những người dùng thường xuyên theo dõi tài khoản Twitter của Elon Musk, quyết định này không gây nhiều ngạc nhiên. Một ngày trước, ông đã thông báo chọn một người thay thế mình, chưa nêu tên nhưng nói rằng “cô ấy” sẽ đảm nhiệm vị trí sau 6 tuần nữa.

Nối dài chuỗi quyết định tranh cãi

Ngay lập tức, giới truyền thông và người dùng Twitter bàn luận xôn xao. Cuối cùng cái tên được đề cập nhiều nhất chính là Linda Yaccarino. Tuy nhiên, theo nhận định của Slashgear, lựa chọn CEO mới lại là một quyết định gây tranh cãi khác của Elon Musk.

Tỷ phú Elon Musk là một gương mặt nổi bật ở Thung lũng Silicon kể từ khi đồng sáng lập PayPal vào năm 2000. Hiện tại ông giữ ghế CEO của cả Tesla và SpaceX, 2 tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực công nghệ.

Không ít lần Musk làm dậy sóng dư luận về những phát ngôn, quyết định của mình, đặc biệt là sau khi hoàn tất thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái.

Giữ ghế CEO Twitter, Musk bắt tay ngay vào những thay đổi mạnh mẽ, nhằm mục tiêu tạo ra lợi nhuận cũng như biến đổi nền tảng này phù hợp với quan điểm cá nhân ông.

Elon Musk đã chọn CEO mới cho Twitter. Ảnh: Shutterstock.

Thay đổi bao gồm việc sa thải 3/4 nhân viên của Twitter, kể cả các giám đốc điều hành hàng đầu, tạo ra bầu không khí làm việc căng thẳng hơn, người lao động phải làm việc trong nhiều giờ.

Vào tháng 12/2022, Musk tweet một cuộc thăm dò về việc ông có nên từ chức CEO hay không và tuyên bố sẽ "tuân thủ kết quả". Sau khi 57,5% số người được hỏi bỏ phiếu "Có", Musk cho biết ông sẽ từ chức "ngay khi tôi thấy ai đó đủ ngu ngốc để nhận công việc này!".

5 tháng sau, Musk giữ lời khi tuyên bố Yaccarino kế nhiệm ông sau 6 tuần nữa. Musk sẽ chuyển sang vị trí Giám đốc Công nghệ (CTO). "Tôi sẽ dành nhiều thời gian để tập trung vào thiết kế sản phẩm và công nghệ mới", theo dòng tweet của CEO Tesla hôm 12/5.

Bà mẹ 2 con quyền lực

Trong cuộc phỏng vấn năm 2013 với The Hollywood Reporter, Linda Yaccarino tự gọi mình là "người sinh ra và lớn lên ở New York", đến từ Deer Park, New York (Mỹ). Vào thời điểm phỏng vấn, bà đã kết hôn và có 2 con trưởng thành, Matthew Madrazo và Christian Madrazo.

Trước khi từ chức sau thông báo của Musk trên Twitter, Yaccarino là Chủ tịch Bộ phận Đối tác và Quảng cáo Toàn cầu tại NBCUniversal, nơi bà làm việc liên tục hơn 11 năm. Tại vị trí này, bà quản lý một nhóm gồm 2.000 nhân viên, tạo ra doanh thu quảng cáo hơn 100 tỷ USD cho công ty mẹ Comcast.

Đặc biệt, Yaccarino đã thúc đẩy mối quan hệ giữa gã khổng lồ truyền thông cũ và các công ty công nghệ mới như BuzzFeed, Snapchat, Apple News và nhất là Twitter. Bằng cách mang về Yaccarino, Musk đặt Twitter vào tay người có hàng chục năm kinh nghiệm về truyền thông.

Một thời gian dài trước khi trở thành lãnh đạo cấp cao tại NBCUniversal, Yaccarino bắt đầu sự nghiệp với công việc thực tập sinh tại phòng kế hoạch truyền thông của công ty, ngay sau khi tốt nghiệp trường Penn State.

Linda Yaccarino (giữa) là gương mặt nổi bật trong giới kinh doanh truyền thông. Ảnh: Reuters.

Năm 1992, bà chuyển đến Turner, sau đó thăng tiến dần lên vị trí Phó chủ tịch điều hành kiêm COO của bộ phận bán quảng cáo, tiếp thị và sáp nhập, trước khi trở lại NBCUniversal vào năm 2011.

Kinh nghiệm phong phú và địa vị người trong ngành của Yaccarino có thể sẽ làm các nhà quảng cáo yên tâm hơn khi tiêu tiền trên Twitter và kéo các khách hàng cũ quay trở lại.

Sự lựa chọn gây chia rẽ

Trong vòng vài giờ sau thông báo của Musk, các chủ đề thịnh hành nhất trên Twitter bao gồm cả "Chào mừng Linda" và "RIP Twitter" (tạm dịch: Chia buồn với Twitter). Chủ đề thứ 2 có 60.000 tweet và còn tiếp tục tăng.

Twitter của Musk không còn xa lạ với những tranh cãi, không chỉ vì sa thải nhân viên và môi trường làm việc khắc nghiệt. Quyết định tính phí 8 USD /tháng cho dấu tích màu xanh thay vì sử dụng chúng làm biểu tượng xác minh, khiến một số người dùng lâu năm quyết định rời khỏi nền tảng.

Việc Musk mở lại các tài khoản bị cấm trước đây cũng khiến những người dùng khác không hài lòng. Họ cho rằng timeline hiện chứa đầy ngôn từ kích động thù địch và nội dung không mong muốn khác.

Trước đây, Yaccarino đã làm việc với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, một tổ chức quốc tế độc lập mà nhiều người chống toàn cầu hóa kịch liệt phản đối. Yaccarino cũng ủng hộ vaccine Covid-19 và đeo khẩu trang, đồng thời công khai ủng hộ việc tuyển dụng bình đẳng tại NBCUniversal, những giá trị trái ngược với quan điểm của nhiều người hâm mộ Musk.

Trong khi đó, những người chỉ trích Twitter của Musk cũng cảnh giác với lời hứa hẹn của Yaccarino. Trước đây bà từng phục vụ trong Hội đồng về Thể dục và Dinh dưỡng Thể thao của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, follow tài khoản của những người theo thuyết âm mưu cánh hữu và những người theo chủ nghĩa nổi dậy như Jack Posobiec, Sidney Powell và Chaya Raichik.