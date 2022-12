Đằng sau màn nhảy múa gây tranh cãi của tuyển Brazil

"Tôi không thích điều này. Với tôi, đó là hành động cho thấy sự thiếu tôn trọng đối thủ. Brazil đã ghi 3, 4 bàn nhưng vẫn nhảy nhót ăn mừng. Tôi không bận tâm đến các cầu thủ làm gì, nhưng việc huấn luyện viên tham gia vào màn nhảy nhót là điều không nên chút nào", Roy Keane, cựu cầu thủ người Ireland, nhận xét về màn ăn mừng của HLV Tite cùng các học trò trong trận thắng 4-1 của tuyển Brazil trước Hàn Quốc tại vòng 16 đội, World Cup 2022.

Không chỉ HLV Tite, nhiều tuyển thủ của "Selecao" đã quá quen với những lời chỉ trích như vậy. Cuộc tranh luận liệu việc nhảy múa ăn mừng trên sân cỏ là nét văn hóa độc đáo của đội bóng Nam Mỹ hay là hành động thiếu tôn trọng đối thủ được đặt ra từ lâu.

Với nhiều khán giả, đó là một cảnh tượng vui vẻ nhưng với các đối thủ của họ thì không. Mọi chuyện còn trở nên phức tạp hơn khi tuyển thủ Brazil Vinicius Junior phải hứng chịu những nhận xét phân biệt chủng tộc bắt nguồn từ một điệu nhảy hồi giữa tháng 9.

Toàn bộ sự việc trở thành một vấn đề quốc tế và các cầu thủ bóng đá Brazil trên khắp thế giới đã thể hiện sự ủng hộ dành cho Vinicius bằng cách thực hiện "Vũ điệu Vini" mỗi khi ghi bàn. Những màn nhảy múa ăn mừng của thầy trò HLV Tite tại World Cup 2022 cũng là một phần của chiến dịch này.

Phát biểu trên một kênh truyền hình Tây Ban Nha hồi giữa tháng 9, Pedro Bravo, Chủ tịch Hiệp hội những người đại diện bóng đá ở Tây Ban Nha, chỉ trích màn nhảy múa ăn mừng bàn thắng của Vinicius tại CLB Real Madrid.

"Khi bạn ghi bàn vào lưới đối thủ, nếu bạn muốn nhảy Samba, hãy đến quảng trường Sambadrome ở Brazil. Còn ở đây điều bạn phải làm là tôn trọng đồng nghiệp và ngừng trò con khỉ", ông Bravo nói.

Nhận xét này đã bị nhiều người cáo buộc là phân biệt chủng tộc. Ông Bravo sau đó phải xin lỗi trên Twitter cùng lời giải thích rằng tất cả là hiểu lầm.

Vinicius và nhiều cầu thủ Brazil khác hoàn toàn không hài lòng trước nhận xét cũng như lời xin lỗi "có như không" của ông Bravo.

"Họ nói rằng niềm hạnh phúc này gây đau khổ. Hạnh phúc của một người Brazil da đen thành công ở châu Âu còn khó chịu hơn nhiều. Và vài tuần trước, họ bắt đầu hình sự hóa các điệu nhảy của tôi", Vinicius viết.

Tiền đạo cũng dẫn chứng rằng không chỉ anh ăn mừng bằng cách nhảy múa. Đó gần như là truyền thống của bóng đá Brazil khi Ronaldinho, Neymar, (Lucas) Paquetá, Matheus Cunha đều làm như vậy.

"Đó là những điệu nhảy tôn vinh sự đa dạng văn hóa của thế giới. Hãy chấp nhận và tôn trọng nó. Tôi sẽ không dừng lại. Kịch bản luôn kết thúc bằng một lời xin lỗi và câu 'Tôi đã bị hiểu lầm', nhưng tôi sẽ nhắc lại điều đó cho bạn, kẻ phân biệt chủng tộc: Tôi sẽ không ngừng nhảy múa, cho dù đó là ở Sambadrome, Bernabéu hay bất cứ đâu", Vinicius đáp trả.

Trên mạng xã hội, các ngôi sao bóng đá Brazil bắt đầu sử dụng hashtag #BailaVini (Vũ điệu Vini) để ủng hộ Vinicius.

"Rê bóng, nhảy múa và là chính bạn! Hãy hạnh phúc theo cách của bạn. Cố lên chàng trai của tôi, mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là khiêu vũ!", Neymar viết trên trang cá nhân.

"Vua bóng đá" Pele cũng khẳng định những điệu nhảy chỉ mang đến sự vui vẻ và nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc.

"Bóng đá là niềm vui. Đó là một điệu nhảy, một bữa tiệc thực sự. Mặc dù nạn phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại, nhưng chúng tôi sẽ không cho phép điều đó ngăn cản mình tiếp tục mỉm cười".

HLV Tite cũng thể hiện sự ủng hộ dành cho học trò. Ông yêu cầu sự tôn trọng đối với các tuyển thủ của mình nếu họ muốn ăn mừng bàn thắng bằng cách nhảy múa ở World Cup 2022.

"Đây là một trong những đặc điểm của chúng tôi và chúng tôi làm điều đó một cách tự nhiên ở bất cứ đâu. Giống như chúng tôi tôn trọng tất cả nền văn hóa khác, hãy dành sự tôn trọng cho các cầu thủ của tôi".

Tiền đạo Raphinha tiết lộ rằng toàn đội đã chuẩn bị khoảng 10 điệu nhảy để ăn mừng các bàn thắng trong mùa World Cup này. Tất cả thể hiện sự đa dạng văn hóa trên sân cỏ và truyền đi thông điệp chống phân biệt chủng tộc.

Brazil không phải đội tuyển duy nhất mang những điệu nhảy samba truyền thống của mình đến các kỳ World Cup.

Hình ảnh Siphiwe Tshabalala cùng 4 cầu thủ Nam Phi khác biểu diễn điệu nhảy "African Macarena" để ăn mừng bàn thắng đã trở thành một trong những khoảnh khắc biểu tượng của World Cup 2010.

Tại Euro 2016, cả thế giới thích thú khi xem tuyển Iceland biểu diễn điệu vỗ tay kiểu Viking lấy cảm hứng từ văn hóa Viking Bắc Âu.

Một trong những lý do khiến bóng đá được yêu thích là bởi môn thể thao này nói lên rất nhiều điều thú vị về một đất nước: lịch sử, con người, văn hóa. Khán giả đã đón nhận kiểu vỗ tay Viking, màn ăn mừng African Macarena, thì không có lý do gì để từ chối vũ điệu Samba trên sân cỏ.

Ngay cả khi các đối thủ không hào hứng với điều đó, người hâm mộ Brazil vẫn sẽ mong đợi và hy vọng vào những điệu nhảy của đội nhà tại kỳ World Cup năm nay.

