Đằng sau khoảnh khắc bị cô lập của Lưu Diệc Phi

Sự kiện Đêm hội Weibo gây bàn tán vì những ồn ào xoay quanh thái độ của nhóm tiểu hoa đán 85 với Lưu Diệc Phi.

Đêm hội Weibo diễn ra vào tối 26/3, quy tụ 150 người nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ. Đây là sự kiện giải trí lớn bậc nhất trong năm 2023. Những câu chuyện hậu trường vì thế cũng được khán giả đặc biệt quan tâm.

Buổi lễ đã kết thúc 2 ngày nhưng mối quan hệ lạnh nhạt giữa Lưu Diệc Phi và dàn tiểu hoa đán 85 gồm Lưu Thi Thi, Dương Mịch và Angelababy vẫn là chủ đề bàn tán.

Hàng ghế "nóng" nhất showbiz

Theo QQ, việc ban tổ chức Đêm hội Weibo xếp Lưu Diệc Phi, Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Dương Mịch và Angelababy ngồi chung một hàng ghế gây chú ý và tạo ra nhiều tranh cãi.

Lưu Diệc Phi và Dương Mịch đều thuộc top sao hạng A được công bố tham dự đêm hội cuối cùng. Họ nằm ở lượt sao 17, 18. Lưu Diệc Phi được xếp chung nhóm thực lực và kỳ cựu với Lý Băng Băng, Huệ Anh Hồng và Lưu Vũ Xuân. Dương Mịch lại nằm vào nhóm sao lưu lượng hàng đầu, cùng Tiêu Chiến, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Angelababy, Đường Yên, Lưu Thi Thi nằm ở danh sách thứ 12. Ở showbiz Trung Quốc, nghệ sĩ lên thảm đỏ càng muộn, thứ tự chốt sổ sự kiện càng sau cùng, càng chứng minh vị thế cao của họ trong giới.

Hàng ghế được chú ý nhất Đêm hội Weibo. Ảnh: Sina.

Với ngôi sao đóng phim từ năm 16 tuổi, đã tiến đến thị trường Hollywood như Lưu Diệc Phi, việc ngồi cùng dãy ghế với Lưu Thi Thi, Dương Mịch và Angelababy cho thấy địa vị của cô giảm sút. Tầm ảnh hưởng của nữ diễn viên hiện tại ở showbiz Trung tương đương với đồng nghiệp thuộc lứa lưu lượng 85.

Theo QQ, trong sự sắp xếp vị trí này, Hồ Ca là con chốt "xoa dịu" trung gian để tạo ra cuộc hội ngộ thanh xuân. Nam diễn viên từng hợp tác với Lưu Diệc Phi trong Tiên kiếm kỳ hiệp 1, đóng chính với các người đẹp Lưu Thi Thi, Dương Mịch và Đường Yên trong Tiên kiếm kỳ hiệp 3.

Dãy ghế trên được đồn đoán cũng là chỗ ngồi của Đường Yên. Tuy nhiên, cô không thể xuất hiện trong chương trình vì bị chặn ở cửa. Theo iFeng, Đường Yên đã đến sự kiện trễ hơn các ngôi sao khác vì bận livestream cho một thương hiệu làm đại diện. Cô đợi hơn 20 phút nhưng vẫn không được cho vào trong.

Nếu có sự hiện diện của Đường Yên, hàng ghế sẽ còn "nóng" hơn. Cô và Dương Mịch bất hòa nhiều năm qua. Tại Đêm hội Weibo 2021, cả hai liên tục tránh né, kẻ trước người sau khi cùng lên sân khấu nhận giải.

Nghi vấn bất hòa của dàn sao

Chắn giữa Hồ Ca và Dương Mịch là Lưu Thi Thi. Tại sự kiện, Hồ Ca có chào hỏi xã giao với Dương Mịch.

Trong quá khứ, Hồ Ca và Dương Mịch từng vướng tin đồn tình ái sau khi hợp tác trong Tiên kiếm kỳ hiệp 3 (2009). Thời điểm đó, Dương Mịch thường xuyên nhắc đến Hồ Ca một cách thân mật.

Đến tháng 5/2010, nữ diễn viên bỏ theo dõi trang cá nhân của tài tử Lang Nha Bảng. Khi Dương Mịch kết hôn với Lưu Khải Uy, Hồ Ca lên tiếng chúc mừng nhưng bị người đẹp sinh năm 1986 phớt lờ. Theo Sina, mối quan hệ giữa Hồ Ca và Dương Mịch rạn nứt vì mẹ nam diễn viên phản đối chuyện tình cảm.

Trong khi Lưu Diệc Phi và Dương Mịch từng có khoảng thời gian căng thẳng quan hệ khi cùng thể hiện vai Bạch Thiển trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Phiên bản truyền hình của Dương Mịch rất thành công, còn bản điện ảnh của Lưu Diệc Phi bị chê không tiếc lời. Vào cuối năm 2019, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi nối lại tình chị em.

Tuy nhiên, tại Đêm hội Weibo 2023, thái độ lạnh nhạt cho thấy cả hai lại "cạch mặt" nhau. Một số nguồn tin cho biết tình đồng nghiệp của Lưu Diệc Phi và Dương Mịch xa cách vì "thần tiên tỷ tỷ" chơi thân với Đường Yên.

Lưu Thi Thi được xem là bản sao, cái bóng của Lưu Diệc Phi. Điều này khiến cả hai dễ bị so sánh nếu ngồi cạnh nhau. Trước đây, Lưu Thi Thi bị nhận xét sự nghiệp mờ nhạt, nhan sắc kém thu hút so với "thần tiên tỷ tỷ". Do đó, ban tổ chức sắp xếp Hồ Ca ngồi giữa 2 người đẹp. Tài tử có quan hệ thân thiết với cả Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi.

Lưu Diệc Phi lạc lõng

Vào ngày diễn ra sự kiện, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao với khoảnh khắc Lưu Diệc Phi ngồi cô độc trên hàng ghế với Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Dương Mịch và Angelababy.

Ba minh tinh vui vẻ cười nói, trò chuyện thân mật với nhau. Họ và Lưu Diệc Phi tỏ ra xa cách. Khi chụp ảnh kỷ niệm, Lưu Diệc Phi biểu cảm lạnh lùng, gương mặt hướng về phía trước, thay vì nhìn thẳng ống kính như đồng nghiệp trên cùng hàng ghế. Chưa kể, đến tiết mục của dàn tiểu hoa 85, Lưu Diệc Phi biểu cảm không mấy hào hứng, nhìn ngó xung quanh.

Lưu Diệc Phi tương tác nhiều với Hồ Ca và không trò chuyện với Lưu Thi Thi, Dương Mịch và Angelababy. Ảnh: Sina.

Vụ việc gây chú ý hơn khi Lưu Thi Thi, Dương Mịch và Angelababy nhường nhau vị trí đứng cạnh Lưu Diệc Phi trên sân khấu. Sau đó, Hồ Ca trở thành người đứng kế bên "thần tiên tỷ tỷ".

Loạt hình ảnh gượng gạo của các bên làm dấy lên tin đồn Lưu Diệc Phi với Lưu Thi Thi, Dương Mịch và Angelababy có mối quan hệ không thân thiện.

Sau Đêm hội Weibo, Dương Mịch bị nghi vấn là người "đầu sỏ", dẫn dắt hội bạn cô lập Lưu Diệc Phi. Cô bị nhắc lại vụ bỏ quên Triệu Lệ Dĩnh, chỉ cười đùa với Lý Hiện và Ngô Diệc Phàm tại Tinh quang Đại thưởng năm 2019.

Tuy nhiên, Sohu cho rằng khó có thể dựa trên một vài hình ảnh hậu trường để khẳng định Dương Mịch và hội chị em là Lưu Thi Thi và Angelababy cố ý tẩy chay, phớt lờ Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi có tích cách hướng nội, kiệm lời. Ảnh: Sohu.

Theo Sohu, 4 sao nữ ít giao tiếp vì không có quan hệ bạn bè thân thiết. Trong lứa tiểu hoa đán 85, "thần tiên tỷ tỷ" chỉ chơi thân với Đường Yên. Chưa kể, tính cách của Lưu Diệc Phi hướng nội, không thường hàn huyên với đồng nghiệp trong giới.

Liên quan đến khoảnh khắc Lưu Thi Thi, Angelababy và Dương Mịch liên tục nhường nhau đứng cạnh Lưu Diệc Phi trên sân khấu, QQ cho rằng nhiều khả năng họ e ngại vướng phải tranh cãi liên quan đến vị trí trung tâm. Do đó, họ mới đùn đẩy nhau. Cuối cùng, vị trí trung tâm bức ảnh thuộc về Hồ Ca. Đây được đánh giá là sự sắp xếp hợp lý nếu so sánh về danh tiếng, địa vị và kinh nghiệm làm nghề của các nghệ sĩ.