Đằng sau clip ăn bánh mì gây sốt ở Quảng trường Thời đại

Darren Dowling (26 tuổi), sống ở thành phố Glasgow, vốn sở hữu một tài khoản TikTok hơn 50.000 người theo dõi, New York Post đưa tin.

Anh thường đăng tải các clip có nội dung thử thách ăn uống điên rồ, từ ăn một chiếc burger kẹp 8 miếng thịt cho đến review món gà rán làm từ thịt hộp.

Một lần, Dowling bắt gặp một ứng dụng điện thoại với lời chào mời cho phép người dùng “trả tiền để phát video dài 15 giây ở Quảng trường Thời đại” với giá 40 USD . Dù có phần bán tín bán nghi, anh lập tức tải về ứng dụng và thực hiện các bước theo yêu cầu.

“Tôi và hôn thê vốn rất yêu thích việc xem các camera phát trực tiếp đặt tại nhiều thành phố, bao gồm Quảng trường Thời đại”, anh chia sẻ.

Sau đó, anh hỏi những người theo dõi trực tuyến rằng mình nên chọn video nào để phát tại thánh địa du lịch mang tính biểu tượng nhất thế giới. Một trong số đó đã gợi ý hoạt động “ăn lát bánh mì”.

Ngoài ra, Dowling cũng tìm kiếm một người đang ở thành phố New York để có thể quay lại khoảnh khắc anh ấy xuất hiện giữa "thành phố không ngủ" này.

Dowling (Scotland) xem clip của mình tại New York (Mỹ) thông qua một camera phát trực tiếp.

Cuối cùng, anh tình cờ làm quen một người đàn ông tên là Ryan và người này đồng ý “đợi tại quảng trường suốt 40 phút để chọn địa điểm đặt máy quay hoàn hảo”.

Sau mọi nỗ lực sắp đặt, tối 28/12, đoạn video Dowling cắn lát bánh mì trắng một cách ngon lành được phát sóng tại địa danh nổi tiếng nhất nhì xứ cờ hoa. Chủ nhân clip gọi trải nghiệm này là “có một không hai”, đồng thời tự hỏi khán giả ở Times Square sẽ nghĩ gì.

“Thật điên rồ khi thấy gương mặt ngốc nghếch của tôi xuất hiện ở trái tim thành phố New York”, nhà sáng tạo nội dung chia sẻ.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.