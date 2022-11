Đằng sau bộ đồ chú rể của sao Việt

Để có vẻ ngoài không bị "dìm" so với cô dâu, các chú rể nổi tiếng cũng cần chuẩn bị trang phục cưới chỉn chu.

Bình An và Phương Nga trong ngày chụp ảnh cưới. Ảnh: NVCC.

Vài năm gần đây, đám cưới của người nổi tiếng nhận được nhiều sự chú ý. Không chỉ vì quy mô, khâu tổ chức mới lạ, lễ cưới của họ còn gây ấn tượng về phần trang phục. Trong khi cô dâu thay nhiều bộ váy thể hiện cá tính, chú rể cũng không bị “lép vế” qua những bộ suit, tuxedo chỉn chu.

"Lý Bình phóng khoáng, Bình An hướng đến vừa cổ điển vừa hiện đại"

Cũng giống lúc xuất hiện tại các sự kiện lớn, các chú rể trong showbiz Việt thường đồng hành cùng stylist để có tạo hình chỉn chu nhất. Stylist đóng vai trò quan trọng khi thực hiện từ khâu định hình phong cách đến chỉnh trang phục trong ngày cưới.

Stylist Nguyễn Đức Thạnh - người thường làm việc với những chú rể nổi tiếng - chia sẻ với Zing: “Công việc của tôi luôn áp lực. Và việc được chọn để làm đồ cho ngày cưới sẽ áp lực hơn gấp nhiều lần. Bởi ngày hôm đó, diện mạo của họ được quan tâm.

Nhiều người hâm mộ cũng mong chờ xem họ sẽ xuất hiện trong trang phục ra sao. Do đó, chính tôi cũng phải tự tạo áp lực cho chính mình, để mỗi cô dâu hay chú rể mình làm cùng sẽ để lại dấu ấn và hình ảnh đẹp”.

Thạnh nhấn mạnh bản thân luôn cố gắng để trường hợp chú rể “lép vế” trước cô dâu không xảy ra. Bởi anh cho rằng chú rể hay cô dâu đều là nhân vật chính.

Stylist Đức Thạnh thường chuẩn bị số lượng trang phục chú rể ngang với cô dâu. Ảnh: NVCC.

Đóng vai trò là người định hình phong cách thời trang, đặc biệt là trong những dịp trọng đại như ngày cưới, Thạnh cho biết các khách hàng dù là người bình thường cũng luôn muốn sự chỉn chu và cầu toàn nhất, không chỉ riêng dàn sao.

Trước khi làm đồ cho chú rể, nam stylist cần nắm rõ những thông tin về chủ đề ngày cưới, phong cách yêu thích và chỉ số hình thể. Đó là những yếu tố đầu tiên và quyết định phần lớn đến trang phục, kiểu dáng hay màu sắc.

Việc liên hệ thương hiệu để hợp tác, thực hiện trang phục cho những chú rể Việt không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc chọn đúng thương hiệu để phù hợp với phong cách mới là điều khó khăn và cần cân nhắc kỹ. Thông thường, anh chuẩn bị đồ cưới của chú rể bằng số lượng váy cô dâu. Điều này nhằm giúp đảm bảo sự hài hoà cho hình ảnh cả hai.

Dù thuê stylist, các chú rể nổi tiếng cũng không “phó thác” mọi khâu. Họ thường có gu riêng và muốn hình ảnh của mình trong ngày cưới phải theo đúng hướng. Do đó, họ thường góp ý với stylist để thống nhất. Thạnh lấy ví dụ anh Lý Bình thích vẻ phóng khoáng nhưng vẫn sang trọng, còn Bình An hướng tới vẻ hiện đại, pha chút cổ điển.

“Còn việc tiếp theo của tôi là đón nhận và xử lí yêu cầu. Tôi là người trực tiếp trong khâu chọn vải, kiểu dáng phù hợp”, anh nói thêm

Anh có nhiều bí quyết để mỗi người toả sáng theo cách riêng, trông thu hút. Chẳng hạn như màu sắc của suit, chất liệu và đặc biệt là các phụ kiện để tạo ra tổng thể nổi bật.

Tùy vào không gian, quy mô tiệc và sở thích, stylist sẽ bắt đầu chọn thương hiệu, làm đồ cho chú rể. Ảnh: NVCC.

Về vấn đề chọn suit hay tuxedo trong ngày cưới, Thạnh nói điều này tùy thuộc vào quan niệm và sở thích mỗi người. Anh khuyên các chú rể nên cân nhắc thời điểm tổ chức, không gian tiệc cưới. Chẳng hạn tiệc cưới vào buổi sáng ở bãi biển, suit đơn giản sẽ là lựa chọn hợp lý nhất. Với những chú rể mong muốn sự cầu kỳ cho buổi tiệc vào buổi tối trong không gian sang trọng, tuxedo sẽ được cân nhắc hơn.

Nam stylist nói: “Dù chọn tuxedo hay suit, hãy luôn chắc rằng bộ đồ vừa vặn và bạn đã chuẩn bị đầy đủ những phụ kiện và giày phù hợp với trang phục của mình”.

Các chú rể đều đang đầu tư hơn cho trang phục

Mối quan hệ đôi bên cùng có lợi không còn mới mẻ trong ngành thời trang. Người nổi tiếng có nhiều đồ để mặc, trong khi thương hiệu quảng bá được hình ảnh. Đó là công thức phổ biến được áp dụng khi thời đại công nghệ càng phát triển.

“Về phía hãng, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy mất mát khi được đồng hành cùng sao. Khi có sản phẩm đẹp, dịch vụ uy tín, nghệ sĩ trong giới giải trí mới trao cho chúng tôi sự tin tưởng”, Phan Việt Thắng - CEO The Suit House - nhấn mạnh với Zing.

Tuy nhiên, giống stylist, thương hiệu cũng gặp áp lực khi chuẩn bị đồ cho người nổi tiếng và cả khách hàng thường. Bởi họ phải chỉn chu từng chi tiết để chú rể được nổi bật trong ngày quan trọng.

Thương hiệu phải thực hiện từ việc chuẩn bị mẫu thiết kế, màu, chất liệu vải đến phụ liệu phù hợp với dự án. Bên cạnh đó, phụ kiện đi cùng cũng được chuẩn bị riêng cho mỗi thiết kế để đảm bảo tính chính xác và tinh tế nhất.

Từ 4 triệu đồng, chú rể Việt có thể chọn được bộ đồ may đo. Tuy nhiên, các sao nam Việt thường đầu tư trang phục chú rể ở mức cao hơn, thậm chí là cao hơn nhiều. Ảnh: NVCC.

Không giống 5 năm trước, chú rể ngày nay muốn đầu tư hơn về trang phục cưới thay vì đi thuê. Với chi phí 4,8 triệu đồng, các chú rể đã có thể trải nghiệm thiết kế may đo. Với khách hàng muốn sử dụng thiết kế có chất liệu và quy trình may đo thủ công cao cấp hơn, hãy tham khảo dòng sản phẩm có mức chi phí 7,6 triệu đồng. Các thiết kế 100% may đo thủ công cùng chất liệu được nhập khẩu hoàn toàn có giá 14,8 triệu đồng.

Ngoài ra, tuxedo sẽ có giá từ 5,3 đến 16 triệu đồng tùy theo dòng vải.