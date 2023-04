Đăng kiểm viên ở Cần Thơ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng

Cảnh sát xác định ông Mai Công Hưng, đăng kiểm viên Chi Cục đăng kiểm số 8 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng của chủ phương tiện đường thủy nội địa.

Cán bộ điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Mai Công Hưng. Ảnh: C.A.

Ngày 20/4, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Công Hưng, đăng kiểm viên Chi Cục đăng kiểm số 8 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội nhận hối lộ. Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can.

Theo Công an TP Cần Thơ, quá trình điều tra có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi sai phạm của đăng kiểm viên Mai Công Hưng. Nhà chức trách đang mở rộng vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định mỗi lần đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa, Hưng nhận trung bình khoảng 2 triệu đồng để bỏ qua một số quy trình, quy định về đăng kiểm, nhằm giải quyết nhanh, kiểm định đạt theo nhu cầu của người đưa tiền.

Theo cảnh sát, tổng số tiền bị can đã nhận hối lộ là trên 1 tỷ đồng . Cơ quan điều tra kêu gọi ai đã chi tiền ngoài quy định cho đăng kiểm viên Hưng, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, số điện thoại: 0693672215, tầng 2, số 71 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, để hỗ trợ công tác điều tra và hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.