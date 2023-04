Dàn WAGs quyến rũ của những tay golf nổi tiếng

Jena Sims gặp gỡ Brooks Koepka vào năm 2015 và cặp đôi chính thức về chung nhà vào tháng 6/2022. Cô nàng là diễn viên, người mẫu có tiếng, từng tham gia không ít bộ phim đình đám như Attack Of The 50 Foot Cheerleader, Sharknado 5: The Swarming,... Bóng hồng cũng giành được danh hiệu Hoa hậu Thiếu niên Georgia Mỹ năm 2007.