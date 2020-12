Dàn sao Việt đón Giáng sinh

Ca khúc Giáng sinh kinh điển của Mariah Carey lần đầu lên ngôi tại Anh

0

Kể từ khi ra mắt vào năm 1994, ca khúc “All I Want for Christmas Is You” của Mariah Carey mới có lần đầu giành ngôi quán quân bảng xếp hạng xứ sở sương mù.