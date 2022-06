Dàn sao thân thiết với BTS

Mới đây, ba thành viên của BTS là J-Hope, Jimin và Jungkook đã dành buổi tối đi chơi cùng nhau sau chuyến thăm Nhà Trắng, theo Zoom TV. Trên trang cá nhân của HER, cô khoe bức ảnh chụp cùng họ và Chris Martin. Thậm chí, người hâm mộ còn nhận thấy Martin đã mặc bộ đồ ngủ do Jin tự thiết kế cho anh. Ảnh: HER.