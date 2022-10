Dàn sao 'Harry Potter' tiếc thương sự ra đi của 'Bác Hagrid'

Robbie Coltrane - ngôi sao nổi tiếng với vai bác Hagrid trong loạt "Harry Potter" - qua đời ngày 14/10 sau thời gian đau ốm triền miên.

Robbie Coltrane bên dàn sao nhí của Harry Potter.

Trên trang cá nhân, Daniel Radcliffe hồi tưởng kỷ niệm nhớ nhất về Robbie Coltrane là trong quá trình quay Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004). Khi đó, Coltrane đã động viên tinh thần Radcliffe và các diễn viên nhí bằng cách kể chuyện cười, đùa cợt cùng bọn trẻ trong lúc bên ngoài trời đang mưa xối xả.

"Tôi cực kỳ may mắn khi được gặp và làm việc với chú ấy. Thật buồn khi chú Robbie không qua khỏi. Robbie là tài năng đáng kinh ngạc và là người đàn ông đáng yêu", nam chính của phim bày tỏ.

Trong cảm nhận của Emma Watson (vai phù thủy Hermione Granger), "bác Hagrid" vui tính, biết cách quan tâm và vị tha với mọi người, đặc biệt là trẻ em. Nữ diễn viên ca ngợi tài năng và vai diễn nổi tiếng của bậc tiền bối.

Cô viết: "Robbie, con muốn chú biết rằng con yêu và ngưỡng mộ chú nhiều đến nhường nào. Con nhớ sự ngọt ngào và ấm áp của chú, nhớ tiếng cười và những cái ôm của chú. Chú cho con cảm giác rằng chúng ta là gia đình. Chú là bác Hagrid tuyệt vời nhất. Chú đã làm cho Hermione vui".

Trong mắt dàn diễn viên Harry Potter, Robbie Coltrane là người đàn ông đáng kính. Ảnh: Irishexaminer.

James Phelps không bao giờ quên những ngày tháng 9/2000, lúc anh 14 tuổi, là một cậu bé bước đến phim trường lần đầu tiên trong sự lo lắng và bỡ ngỡ. Lúc đó, Coltrane xuất hiện và động viên anh: "Hãy tận hưởng cảm giác này, cháu sẽ rất tuyệt cho mà xem".

Oliver, anh em song sinh của James (vai George Weasley) lại nhớ khoảnh khắc được đứng cạnh ngôi sao gạo cội người Anh trên thảm đỏ buổi ra mắt tác phẩm Harry Potter đầu tiên vào tháng 11/2001. "Chúng tôi đã thường xuyên trò chuyện về chủ đề lịch sử và du lịch trong thời gian sau này. Chú hãy yên nghỉ nhé, Robbie", Oliver bày tỏ.

Bonnie Wright - diễn viên khắc họa chân dung Ginny Weasley - nói cô rất đau lòng trước sự ra đi của Robbie Coltrane. Hagrid là nhân vật yêu thích của Wright khi được lột tả sự ấm áp bằng chính tình yêu vô điều kiện trong diễn xuất của Coltrane.

Sự ra đi của Robbie Coltrane để lại nỗi thương tiếc cho nhiều người. Trong đó, JK Rowling, tác giả của bộ truyện Harry Potter, đã vinh danh nam diễn viên thông qua bài đăng trên Twitter.

Cô viết: "Robbie là một tài năng hoàn hảo, và tôi thật may mắn khi được biết anh ấy, làm việc và cười những tràng cười sảng khoái cùng anh. Tôi xin gửi tình yêu và lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Robbie".

Bác Hagrid trong loạt Harry Potter là người đàn ông cao lớn, sở hữu trái tim ấm áp. Ảnh: NBC News.

Variety xác nhận Robbie Coltrane qua đời ngày 14/10 (giờ Anh) trong một bệnh viện địa phương ở Larbert, Scotland sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Coltrane hưởng thọ 72 tuổi.

Trong gia tài phim ảnh đồ sộ, Coltrane gây ấn tượng mạnh mẽ nhất khi đóng vai Người giữ cửa Rubeus Hagrid của loạt phim chuyển thể đình đám Harry Potter (2001).