Dàn quái nhân của Biệt đội Cảm tử mới

Savant (Michael Rooker): Brian Durlin/Savant là nhân vật đầu tiên xuất hiện trong The Suicide Squad. Trong truyện tranh, gã là một tin tặc chuyên đi tống tiền người khác. Trên phim, nhân vật được mô tả là người có đầu óc tính toán thiên tài. Nam diễn viên Michael Rooker thủ vai Savant là gương mặt ăn khách của Hollywood trong thập niên 1980 và 1990. Thập niên 2010, ông nổi tiếng với vai Merle Dixon trong series The Walking Dead và mới đây là Yondu trong loạt Guardians of the Galaxy.