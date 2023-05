Dàn phản diện ấn tượng trong 'Fast & Furious'

Nối tiếp là Dante (Jason Momoa đóng), hắn là con trai của ông trùm ma túy Hernan Reyes từ Fast Five (2011). Ngay từ đầu, Dante đã mang đến nguồn năng lượng cho thấy sự khác biệt so với những phản diện từng xuất hiện trong loạt phim Fast & Furious. Nam diễn viên Jason Momoa mô tả gã là “thiên địch” của Dominic Toretto, một kẻ điên loạn và liều lĩnh. Trong Fast X, Dante tỏ rõ quyết tâm đòi món nợ máu mà băng nhóm của Toretto gây ra với cha hắn.

Johnny Tran (Rick Yune) gây dựng danh tiếng là một tay đua đường phố chuyên nghiệp. Chính tài năng của Johnny đã tạo sự phấn khích cho người xem với loạt phân cảnh đua xe trong The Fast and the Furious (2001). Dẫu vậy, tên tội phạm này máu lạnh, hắn không ngại xuống tay với những kẻ khiêu khích mình. Xuất thân từ đường phố khiến Johnny trở nên gai góc, điều này mang đến không ít khó khăn cho bộ đôi Brian O'Connor và Dominic Toretto.

