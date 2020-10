Đàn ông chuộng búp bê tình dục vì sợ tổn thương, cô đơn

Khao khát được yêu nhưng sợ bị tổn thương, phái mạnh có xu hướng tìm đến những "người tình silicon" để thỏa mãn nhu cầu sinh lý và cảm xúc.

Zing trích dịch bài đăng trên The Guardian, đề cập đến xu hướng ưa chuộng búp bê người lớn và những yếu tố tác động đến ham muốn của nam giới.

"Chúng tôi có thể tạo ra cô gái lý tưởng dành cho bạn" là lời khẳng định của Matt McMullen, người sáng lập công ty RealDoll (bang California, Mỹ), trong loạt phim tài liệu Real Sex do HBO sản xuất.

Nằm trong top 10 thương hiệu đồ chơi tình dục hàng đầu xứ cờ hoa, RealDoll chuyên cung cấp các dòng búp bê người lớn có độ chân thực cao. Những sản phẩm của hãng đều sở hữu gương mặt tinh tế, ngoại hình nóng bỏng, không quá khác biệt so với người thật.

Hàng năm, RealDoll phân phối 350-400 mẫu búp bê với giá khoảng 6.000 USD trở lên. Phía công ty tiết lộ các cô bạn gái "giả" là sản phẩm được ưa chuộng nhất, chiếm 90% doanh số, do phần lớn khách hàng là nam giới.

Mỗi sản phẩm búp bê tình dục "hệt như người thật" của RealDoll có giá khoảng 6.000 USD trở lên. Ảnh: Ethan Miller/Getty.

Dù ngày càng phát triển và hiện đại hóa, những "người tình silicon" vẫn chịu nhiều định kiến từ dư luận, theo The Guardian. Nhiều ý kiến chỉ trích loại đồ chơi tình dục này vì thể hiện quan niệm coi phụ nữ là vật tiêu khiển, phục vụ nhu cầu sinh lý của đàn ông.

Tuy nhiên, sự lựa chọn búp bê người lớn lại cho thấy khía cạnh thầm kín của phái mạnh - đối tượng được xã hội kỳ vọng phải lý trí và cứng rắn.

"Khi phỏng vấn hay trả lời thắc mắc của độc giả nam, tôi nhận thấy sự dịu dàng và lo lắng. Ham muốn của họ không đơn thuần là tình dục mà còn ẩn chứa nhiều xúc cảm khác", Tracy Clark-Flory, nhà báo chuyên viết về tình dục của The Guardian, chia sẻ.

Những “người tình” khỏa lấp sự cô đơn

Từ trước đến nay, xã hội thường dán nhãn "cô đơn, biến thái" lên những người đàn ông sở hữu búp bê tình dục. Tuy nhiên, Matt McMullen khẳng định rằng đối tượng của thị trường này khá đa dạng: độc thân, đã kết hôn, đã ly dị và góa bụa.

“Nhiều khách hàng tìm đến sản phẩm của chúng tôi vì không thể duy trì các mối quan hệ ngoài đời thực”, CEO RealDoll nói.

Thiếu kỹ năng giao tiếp và kinh nghiệm yêu đương, không ít cánh mày râu coi búp bê tình dục như bạn gái thực sự. Họ đặt tên, xây dựng tính cách, hẹn hò và thậm chí kết hôn cùng chúng.

"Những cô búp bê này đã khỏa lấp nỗi cô đơn, cho tôi cảm giác được yêu thương", một tài khoản bình luận trên Doll Forum, website dành cho cộng đồng sưu tầm búp bê tình dục.

Nhiều người coi "người tình silicon" như bạn gái thực sự vì sợ bị tổn thương về cảm xúc. Ảnh: Getty.

Đối với họ, những "người tình silicon" không đơn thuần là công cụ giải tỏa ham muốn sinh lý mà còn đem lại sự kết nối về mặt cảm xúc.

Theo chuyên gia tư vấn tâm lý và tình dục Ian Kerner, tương tự phụ nữ, đàn ông cũng có nhu cầu được vỗ về bằng cử chỉ và hành động thân mật như nắm tay, ôm hôn...

Năm 2016, một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Journal of Sex Research cho thấy cảm giác hứng tình và cử chỉ thân thiết là hai yếu tố khơi dậy dục vọng ở nam giới dị tính. Ngược lại, phản ứng khước từ và thiếu kết nối sẽ làm giảm hứng thú của họ.

“Ham muốn tình dục của phái mạnh phức tạp và giàu cảm xúc hơn những gì xã hội nghĩ”, kết quả nghiên cứu khẳng định.

Phái mạnh và nỗi sợ bị tổn thương

Trong cuốn Male Sexuality: Why Women Don't Understand It - And Men Don't Either, tác giả Michael Bader cho rằng ham muốn tình dục của cánh mày râu chịu ảnh hưởng từ nỗi sợ cô đơn và tổn thương sự nam tính.

"Búp bê tình dục sẽ không phản bội hay khiến bạn phát điên", "'Cô nàng' xứng đáng để bạn dốc cạn túi tiền", "Không phải nghe lời càm ràm thừa thãi" là một vài bình luận thường xuyên xuất hiện trên website Doll Forum.

Không chỉ thể hiện tư tưởng phân biệt giới tính nặng nề, những ý kiến này còn thể hiện sự sợ hãi, lo lắng của cánh mày râu khi địa vị xã hội và vai trò giới tính đang dần thay đổi.

Một bộ phận nam giới tỏ ra sợ hãi, lo lắngkhi địa vị xã hội và vai trò giới tính đang dần thay đổi. Ảnh: Getty.

Sự phát triển mạnh mẽ của các phong trào nữ quyền, điển hình là trào lưu Me Too, đã khiến cánh mày râu phải đặt ra câu hỏi về sự nam tính của mình. Khi phái đẹp ngày càng chủ động trong chuyện yêu, nhiều nam giới cảm thấy rụt rè hơn và tìm đến búp bê tình dục để ký thác gánh nặng và ảo tưởng tình dục của mình.

Từ trải nghiệm cá nhân, Matt McMullen trải lòng: "Chúng tôi (RealDoll) muốn mô phỏng cảm giác kết nối cảm xúc giữa khách hàng và sản phẩm, từ đó giúp họ vượt qua chướng ngại tâm lý của mình".

"Tôi đã sống đủ lâu để biết rằng mối quan hệ giữa người với người không hề đơn giản. Với những cô búp bê này, bạn có thể là chính mình và thử nghiệm nhiều thứ trong vùng an toàn. Tình dục không đơn thuần xuất phát từ ham muốn", ông nói thêm.