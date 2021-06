Dàn nữ phụ nổi tiếng trong 'Chuyện đời bác sĩ'

Kwak Sun Young: Mỹ nhân sinh năm 1983 hoạt động trong ngành giải trí được 7 năm, chủ yếu trên sân khấu nhạc kịch. Ở mảng truyền hình, cô bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2018 qua các vai nhỏ Your Honor, Encounter, My Country: The New Age... Trong đó, vai diễn trong VIP đã mang về cho Sun Young họ Kwak đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc tại SBS Drama Awards 2019.