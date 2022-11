Dàn line-up cháy hết mình trong nhạc hội trường Đại học Thành Đô

Với sự góp mặt của Only C, Lou Hoàng, MC Quân K cùng bộ đôi DJ Not Afraid, nhóm nhảy ILC, K.D band, đại nhạc hội tại Đại học Thành Đô đã đem đến một đêm bùng nổ.

Gala đại nhạc hội là sự kiện chào đón tân sinh viên cũng như nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 18 năm thành lập của trường Đại học Thành Đô. Với thông điệp “Let your dreams be your wings”, chương trình mang đến cho sinh viên một bữa tiệc âm nhạc sôi động với nhiều cung bậc cảm xúc khó quên, là món quà tinh thần vui tươi, sôi động, hoành tráng và đầy sắc màu. Đêm đại nhạc hội được tổ chức như một lời chào, bước đồng hành đầu tiên của trường Đại học Thành Đô dành cho các bạn tân sinh viên nhằm giúp các bạn tự tin, nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới. Ngay từ sớm, đã có rất nhiều sinh viên xếp hàng chờ soát vé để vào tham dự. Đặc biệt, sinh viên năm nhất háo hức khi lần đầu được tham gia một đêm gala có người nổi tiếng biểu diễn. Bạn Đức Toàn chia sẻ: “Mình đang rất háo hức đợi đại nhạc hội bắt đầu. Mình và các bạn đều sẵn sàng để chơi hết mình”. Các sinh viên đến từ sớm để check-in cùng mascot trước khi đại nhạc hội bắt đầu. Điểm nhấn đặc biệt mà trường Đại học Thành Đô dành tặng tân sinh viên là các tiết mục âm nhạc hoành tráng, tràn đầy màu sắc của dàn ca sĩ khách mời. Có thể kể đến trong đó là Only C cùng với các bài hát nổi tiếng như Có chơi có chịu, Đau để trưởng thành, Yêu là 'tha thu'; ca sĩ Lou Hoàng cùng các ca khúc Bắt cóc con tim, Là bạn không thể yêu, Yêu em dại khờ. OnlyC xuất hiện khiến khán giả bùng nổ. Ngoài ra, màn khuấy động không khí của MC Quân K đã tạo nên một bầu không khí sôi động. Cuối mỗi phần trình bày các ca khúc, các bạn sinh viên cũng có cơ hội được giao lưu trò chuyện cùng các thần tượng ngay tại chương trình. Bên cạnh các tiết mục khuấy động sân khấu vườn Hoa Hồng, K.D band cũng đem lại giây phút sâu lắng với các bài hát acoustic cover. Sau đó, nhóm nhảy ILC với màn nhảy Medly TikTok lại khiến sân khấu rực cháy trở lại bằng từng bước nhảy không thể rời mắt. Lou Hoàng thu hút các bạn sinh viên với phần trình diễn và giao lưu ấn tượng. Chương trình gala đại nhạc hội được trường Đại học Thành Đô tổ chức quy mô, chuyên nghiệp để khởi động một năm học mới, tạo động lực phấn đấu vì mục tiêu học tập tốt, rèn luyện tốt của sinh viên toàn trường. Đêm đại nhạc hội trang bị dàn âm thanh và ánh sáng sống động, được đầu tư chỉn chu từ ban tổ chức. Nhóm nhảy ILC với màn nhảy Medly TikTok thú vị. Giờ phút được mong chờ nhất trong đêm đại nhạc hội chính là lúc MC Quân K - cựu sinh viên trường Đại học Thành Đô - cùng bộ đôi DJ Not Afraid xuất hiện. MC Quân K và DJ Not Afraid đã đem đến sân khấu vườn Hoa Hồng bữa tiệc bùng nổ âm thanh đặc sắc. Tất cả đã cùng cháy hết mình suốt hơn 1 giờ đồng hồ kể từ giây phút DJ lên nhạc. Cả không gian sự kiện như hòa cùng với những khoảnh khắc ấn tượng nhất. Sân khấu vườn Hoa Hồng bùng nổ cùng MC Quân K và bộ đôi DJ. Đêm nhạc hội gala chào đón tân sinh viên năm 2022 của trường Đại học Thành Đô đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các tân sinh viên. Sự kiện thôi thúc các bạn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, cũng như tạo động lực để họ cùng làm nên quãng thời gian học tập thật tốt tại Đại học Thành Đô.