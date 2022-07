Dàn diễn viên trong bộ phim đang tạo cơn sốt ở Hàn Quốc

Nhờ mức độ phủ sóng của “Extraordinary Attorney Woo”, những gương mặt mới như Ha Yoon Kyung, Joo Jong Hyuk hay Joo Hyun Young đều được khán giả chú ý.

Vốn không phải tác phẩm được đặt quá nhiều kỳ vọng khi được sản xuất và phát sóng bởi một đài cáp vẫn còn khá mới mẻ ở Hàn Quốc - ENA. Hơn nữa, ngoài nữ chính Park Eun Bin, dàn diễn viên trong phim đều là những tên tuổi chưa từng tạo được sức hút lớn với khán giả.

Thế nhưng, Extraordinary Attorney Woo đã bất ngờ trở thành “cơn sốt” trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi, trở thành một trong những tác phẩm được yêu thích nhất hiện tại. Theo Nielsen Korea, phim khởi đầu với mức rating trung bình toàn quốc là 0,9 % và bứt phá ngoạn mục cán mốc 9,569 % ở tập mới nhất, tăng gấp 10 lần chỉ sau 6 tập.

Extraordinary Attorney Woo là phim truyền hình đang gây sốt hiện nay. Ảnh: Naver.

Phim là câu chuyện về cô gái tự kỷ Woo Young Woo – người gặp các vấn đề về giao tiếp và hòa nhập với người lạ. Cuộc sống của cô thay đổi khi được bố phát hiện là một thiên tài về luật pháp. Cô có chỉ số IQ 164, trí nhớ vượt trội và lối suy nghĩ sáng tạo song chỉ số EQ và kỹ năng xã hội lại rất kém.

Young Woo đã thi vào trường luật và trở thành thủ khoa đầu ra. Sau đó, cô được tuyển vào công ty lớn. Bằng năng lực vượt trội, Young Woo đã xóa bỏ thành kiến về người tự kỷ, khiến đồng nghiệp và những người xung quanh phải nể phục.

Ngoài kịch bản hấp dẫn, phim được đánh giá cao bởi khả năng nhập vai ấn tượng của dàn cast từ chính đến phụ. Ngoài những nhân vật chính, tuyến vai phụ với sự góp mặt của 3 gương mặt trẻ Ha Yoon Kyung, Joo Jong Hyuk hay Joo Hyun Young cũng có màn thể hiện đầy thuyết phục.

Joo Hyun Young vai Dong Geu Rami

Một trong những nhân vật gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả là Dong Geu Rami do Joo Hyun Young đảm nhận. Cô bạn thân rapper của Young Woo được xây dựng với hình ảnh và cá tính hoàn toàn đối lập với nữ chính. Song sự khác biệt lại chính là chất keo gắn kết chặt chẽ tình bạn giữa hai người. Dù khác biệt về mọi mặt, họ vẫn có điểm chung là những người bị xã hội xa lánh.

Joo Hyun Young thu hút khán giả với vai Rami - bạn thân của Woo Young Woo. Ảnh: Twitter.

Trong khi Young Woo là người mắc chứng tự kỷ, thường xuyên bị bắt nạt ở trường thì Rami được biết đến với tính cách bất cần, nổi loạn.

Sau lần Rami ra tay giúp đỡ Young Woo, họ bắt đầu trở thành bạn bè của nhau. Tình bạn giữa hai con người bất thường lại rất phi thường khi luôn sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ và che chở cho đối phương.

Vào vai Rami, Joo Hyun Young thu hút khán giả nhờ vẻ ngoài thời thượng và mái tóc ngắn cá tính, khác hẳn với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính ngoài đời. Ngoài thế mạnh ngoại hình, ngôi sao sinh năm 1996 còn được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tự nhiên, chân thực.

Theo Naver, Hyun Young từng theo học chuyên ngành Sân khấu của Đại học Kookmin. Cô xuất hiện lần đầu với tư cách diễn viên vào năm 2018 trong bộ phim truyền hình Govengers. Những năm sau đó, nữ diễn viên nỗ lực tham gia nhiều dự án như Best Mistake, As Your Heart Tells, Fight Hard, Love Harder: Season 2… nhưng vẫn chưa có được vai diễn để đời.

Tên tuổi của cô chủ yếu được biết đến khi xuất hiện trong các clip hài của nhóm SNL Korea. Cũng nhờ vai trò này, ngôi sao 9X đã nhận được giải thưởng Nữ nghệ sĩ giải trí tại Baeksang Arts Award 2022. Với vai Dong Geu Rami và sức ảnh hưởng của Extraordinary Attorney Woo hiện tại, Joo Hyun Young được kỳ vọng có sự nghiệp khởi sắc trong tương lai.

Ha Yoon Kyung vai Choi Soo Yeon

Từng là bạn học tại trường luật cũng là đồng nghiệp hiện tại của nữ chính Woo Young Woo, Soo Yeon có vẻ ngoài hơi cọc cằn, khó tính nhưng thực chất lại rất tốt bụng, ấm áp. Cô không ngại thú nhận từng ghen tỵ với thành tích luôn xếp đầu của Young Woo thời đi học.

Thế nhưng, thay vì ganh ghét, đố kỵ, Soo Yeon lại chính là người luôn giúp đỡ và bảo vệ cho cô bạn mắc chứng tự kỷ.

Ha Yoon Kyung vào vai luật sư có tính cách thu hút. Ảnh: Naver.

Tính cách ngọt ngào, ân cần của Soo Yeon cũng là lý do khiến Young Woo đặt cho cô biệt danh là “luật sư nắng xuân”. Dù chỉ đảm nhận tuyến nhân vật hỗ trợ, Soo Yeon vẫn nhận được sự quan tâm của người xem bởi cô chính là một trong số ít nhân vật khiến Woo Young Woo có thể mở lòng.

Với tác phẩm mang thông điệp tích cực và chữa lành tâm hồn như Extraordinary Attorney Woo, nhân vật phụ như Soo Yeon không còn là tuyến phản diện, đối đầu với Young Woo. Thay vào đó, cô trở thành người đồng hành, luôn sẵn sàng giúp đỡ nữ chính những lúc khó khăn. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt khiến bộ phim ngày càng thu hút khán giả.

Theo Naver, nữ diễn viên sinh năm 1992 khởi nghiệp diễn xuất vào năm 2015 qua vai nhỏ trong tác phẩm điện ảnh mang tên Socialphobia. Ba năm sau, cô ra mắt khán giả truyền hình trong phần hai của Queen Of Mystery. Kể từ đó, cô liên tục góp mặt trong các bộ phim, tiêu biểu The Best Divorce, Senior, Don't Wear That Lipstick, Park Hwa Young, Time To Hunt, Confession...

Năm 2021 đánh dấu bước phát triển trong sự nghiệp của Ha Yoon Kyung khi tham gia “bom tấn” truyền hình Hospital Playlist. Trong phim, sao nữ 9X đảm nhận vai Heo Sun Bin - nghiên cứu sinh ưu tú dưới trướng giáo sư khoa Thần kinh Cha Song Hwa (Jeon Mi Do).

Nhân vật của Yoon Kyung được xây dựng là cô gái sôi nổi, nhiệt huyết ngoài đời nhưng luôn nghiêm túc và đáng tin cậy trong công việc. Bởi vậy, dù không phải vai trò chủ chốt, cô vẫn nhận được nhiều thiện cảm của người xem.

Joo Jong Hyuk vai Kwon Min Woo

Đảm nhận vai Kwon Min Woo - luật sư trẻ gia nhập công ty Hanbada cùng thời điểm với Woo Young Woo. Làm việc trong môi trường cạnh tranh, đòi hỏi bản năng sinh tồn cao, Kwon Min Woo buộc phải tìm cách để Young Woo thất bại.

Joo Jong Hyuk được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Ảnh: BNT.

Tưởng chừng là đối thủ của nữ chính, thế những Min Woo lại là một trong những đồng nghiệp hiếm hoi không có thành kiến ​​với người mắc chứng tự kỷ như Young Woo. Càng về sau, nhân vật của Joo Jong Hyuk càng bộc lộ nhiều ưu điểm trong tính cách, được đông đảo khán giả yêu mến. Thậm chí, có ý kiến cho rằng anh chính là “đối tác hoàn hảo của Woo Young Woo”.

Theo Naver, mới chỉ bắt đầu đóng phim từ năm 2018, dù chỉ đảm nhận những vai nhỏ trong một số tác phẩm, ngôi sao sinh năm 1991 đã cho thấy khả năng diễn xuất biến hóa đa dạng theo từng thể loại nhân vật.

Từ đặc vụ NIS Chang Gyu trong The Veil, nhà phát triển trò chơi nghiện công việc Louis trong Yumi's Cells đến huấn luyện viên mắc bệnh truyền nhiễm Seung Beom trong Happiness, sao nam 9X đều được công nhận về khả năng nhập vai ấn tượng.

Mặt khác, Joo Jong Hyuk còn được biết đến là người đầu tiên vượt qua buổi thử giọng của Kakao M Actors vào năm 2020 với tỷ lệ 700:1. Trong một cuộc phỏng vấn với BNT, ngôi sao 9X bày tỏ mong muốn được thể hiện những khía cạnh khác của bản thân trong tương lai, trở thành diễn viên được công nhận về thực lực.