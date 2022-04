Dàn diễn viên 'Thế giới hôn nhân' bản Thái

Dàn diễn viên chính của "Thế giới hôn nhân" bản Thái Lan gồm Ann Thongprasom, Ananda Everedham và Patricia Good. Phim chưa xác định thời điểm phát sóng.

Ngày 18/4, Thairath đưa tin đài truyền hình CH3 quyết định làm lại Doctor Foster của BBC One. Kênh CH3 mới đây cũng công bố dàn diễn viên chính gồm Ann Thongprasom, Ananda Everedham và Patricia Good. Phim được CH3 phối hợp thực hiện với BBC Studios - một công ty sản xuất nội dung toàn cầu từ Anh. Doctor Foster từng được Hàn Quốc mua bản quyền thực hiện và đặt tên Thế giới hôn nhân.

Ann Thongprasom (sinh năm 1976) đảm nhận vai chính, tức “bà cả” Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) trong Thế giới hôn nhân. Cô là một trong những diễn viên, nhà sản xuất quyền lực của truyền hình Thái Lan. Đóng phim từ năm 1989, Ann Thongprasom tham gia nhiều phim nổi tiếng như Ngọn lửa đức hạnh, Người chồng tuyệt vời, Tù nhân cao quý, Đừng quyên em… Gần đây, cô tập trung cho vai trò sản xuất và đứng sau nhiều dự án thành công, chẳng hạn Yêu thầm qua mạng, Khi người đàn ông yêu, Yêu thầm anh xã…

Dàn diễn viên của Thế giới hôn nhân bản Thái.

Giám đốc Kinh doanh Truyền hình của CH3 Surin Krittayapongphan tiết lộ: “Tôi rất vui vì phim có phiên bản Thái Lan. Chúng tôi sẽ thích ứng với bối cảnh xã hội Thái Lan và có JSL Global Media làm đơn vị kiểm soát sản xuất. Được phát sóng trên kênh truyền hình CH3, Doctor Foster là bộ phim truyền hình dài tập với nội dung gay cấn đã được yêu thích tại nhiều quốc gia. Với góc nhìn về mối quan hệ phức tạp của dòng họ, tôi chắc chắn phiên bản tiếng Thái của Doctor Foster phù hợp với thị hiếu của người Thái. Nó chắc chắn xứng đáng với sự chờ đợi của mọi người”.

Theo Thairath, Thái Lan là quốc gia thứ 7 được cấp phép sản xuất phim. Sáu quốc gia khác trước đây có giấy phép sản xuất là Pháp, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Philippines.

Phiên bản Hàn Quốc có tên The World of the Married là bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp của Hàn Quốc. Trong khi đó, ở Pháp, phim có 6 triệu người xem trên TF1. Ở Ấn Độ, phim nhận được rất nhiều sự hoan nghênh, trở thành một trong ba chương trình truyền hình hàng đầu.