Dàn cảnh cướp giật trong cửa hàng điện thoại

Nhóm của Hải phân chia vai trò cảnh giới, đánh lạc hướng chủ cửa hàng để cướp giật chiếc iPhone.

Ngày 17/7, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết khởi tố bị can đối với Khổng Văn Hải (SN 2005, trú tại tại xã Lũng Hòa, Vĩnh Tường) về hành vi cướp giật tài sản. Ngoài ra, nhà chức trách đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan khác.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 5/7, chị Tạ Thị Kim Sao (trú tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường) đang bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Tuấn Chập của gia đình thì có 2 nam giới đeo khẩu trang che mặt đi xe môtô, không rõ biển kiểm soát đến cửa hàng.

Một người ngồi trên xe đợi trước cửa quán, người còn lại đội mũ, đeo khẩu trang vào hỏi mua điện thoại iPhone 11 Pro Max.

Sau đó, chị Sao đưa điện thoại cho người này xem đồng thời nhận cầm cố điện thoại cho một khách nam khác vừa đến quán. Lợi dụng sơ hở của chị Sao, một người đàn ông đã cướp giật chiếc điện thoại chạy ra ngoài đường, rồi lên xe môtô của đồng bọn di chuyển theo đường QL2 về hướng TP Vĩnh Yên. Tài sản trị giá khoảng 13 triệu đồng.

Hình ảnh camera ghi lại thời điểm nhóm nghi phạm vào cửa hàng điện thoại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện đã dựng được chân dung nhóm đối gây án và triệu tập Khổng Văn Hải, Đường Văn Long, Đường Văn An và Không Duy Tiến Thành (cùng trú tại xã Lũng Hòa) đến cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, họ khai nhận Hải là kẻ chủ mưu, phân công nhiệm vụ, vai trò cho những người khác dàn cảnh thực hiện hành vi cướp giật. Hải là người đi môtô đợi sẵn ngoài cửa quán, Thành giả vờ hỏi mua điện thoại rồi chờ thời cơ cướp giật, Long và An giả làm khách đến nhờ cầm cố điện thoại để thu hút sự chú ý.

Công an huyện đã thu giữ được chiếc điện thoại di động bị cướp giật và các phương tiện, vật chứng liên quan.