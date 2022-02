Dàn ca sĩ thần tượng là thảm họa diễn xuất mới

Khổng Tuyết Nhi, Phó Tinh, Triệu Tiểu Đường tham gia diễn xuất nhưng bị chê vì thể hiện kém.

Sina đưa tin thời gian qua, các ca sĩ thần tượng như Khổng Tuyết Nhi, Phó Tinh, Triệu Tiểu Đường liên tục ra mắt dự án phim. Vai diễn trong đó được đánh giá là "đo ni đóng giày" cho họ. Song, các ngôi sao vẫn thể hiện không tốt.

Những "thảm họa diễn xuất mới"

Trong bộ phim Ngôi sao lấp lánh do Trương Giai Ninh và Khuất Sở Tiêu đóng chính, Phó Tinh đảm nhiệm vai phụ Cao Ca, là một nhân vật học giỏi nhưng cá tính nổi loạn.

Nữ ca sĩ sinh năm 1995 không có nhiều đất diễn, song nhân vật của cô được xây dựng hay. Phó Tinh không thể hiện được sức cuốn hút của nhân vật.

Theo Sina, nhân vật Cao Ca được xây dựng phù hợp với khí chất sắc sảo, cao ngạo của Phó Tinh ngoài đời. Đây cũng là nhân vật thúc đẩy chuyện tình cảm của nam nữ chính, là người tài hoa, hiểu chuyện. Phó Tinh không tỏa sáng vì diễn xuất hạn chế. Vai diễn của cô là điểm yếu trong dàn diễn viên. Thậm chí tạo hình của nhân vật Cao Ca còn bị chê xấu, che hết những điểm nổi bật của Phó Tinh.

Các ca sĩ thần tượng như Phó Tinh, Khổng Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường không thành công khi chuyển sang con đường diễn xuất.

Triệu Tiểu Đường cũng được đóng một vai diễn "đo ni đóng giày" với hình tượng ngoài đời của cô là bà chủ gánh hát trong Gánh xiếc giang hồ. Vai diễn Bạch Tiểu Thanh có tính cách mạnh mẽ, có phần nam tính, giống hình ảnh mà Triệu Tiểu Đường xây dựng từ khi bước chân vào giới nghệ thuật.

Trang 163 đánh giá từ biểu cảm khuôn mặt đơ, ánh mắt của Triệu Tiểu Đường như buồn ngủ, không đem lại cảm xúc cần có cho nhân vật. Dự án Gánh xiếc giang hồ (Ngõa xá giang hồ) chỉ là bộ phim cổ trang thần tượng chất lượng kém được sản xuất đại trà.

Một thành viên khác của nhóm nhạc thần tượng The9 cũng lần đầu đóng vai nữ chính là Khổng Tuyết Nhi trong Tiêu sái giai nhân đạm đạm trang. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thịnh thế trang nương. Trong đó, Khổng Tuyết Nhi vào vai Tư Nghiên, vốn là đại tiểu thư của tập đoàn Tư Diệu. Vì sự cố, Tư Nghiên trở về quá khứ biến thành một nô tỳ thấp bé.

Thể loại xuyên không giúp các hot girl mạng như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc vươn lên, được công nhận là diễn viên thực thụ, song không thể giúp Khổng Tuyết Nhi có được sự nhìn nhận của công chúng. Nữ diễn viên bị đánh giá là diễn xuất đơ cứng, gương mặt ít biểu cảm.

Hai bộ phim Gánh xiếc giang hồ và Tiêu sái giai nhân đạm đạm trang không thành công, ảnh hưởng không nhỏ tới con đường diễn viên trong tương lai của Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi.

Trước đó, Ngô Tuyên Nhi, Cúc Tịnh Y, Mạnh Mỹ Kỳ cũng là những ca sĩ thần tượng tích cực tham gia diễn xuất nhưng bị đánh giá tài năng hạn chế. Họ được công ty quản lý lăng xê hết mức nhưng dự án nào cũng bị chê về chất lượng và bị gọi là những "thảm họa diễn xuất".

Quy trình sản xuất diễn viên "mỳ ăn liền"

Theo Sina, nhóm nhạc thần tượng The9 được thành lập sau khi tham gia chương trình Thanh xuân có bạn 2. 9 thành viên của The9 có độ nổi tiếng nhất định với công chúng, lượng người hâm mộ trên mạng xã hội đều trên dưới 10 triệu người. Do đó, họ được các nhà sản xuất giao cho vai chính của những bộ phim chiếu trên nền tảng trực tuyến.

Thực tế, Khổng Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường vốn là ca sĩ thần tượng có khả năng biểu diễn trên sân khấu tốt, có nền tảng vũ đạo. Do không có nhiều sân khấu âm nhạc để thể hiện, họ buộc phải chuyển sang đóng phim. Trong hai năm hoạt động dưới tư cách thành viên nhóm nhạc The9, không được biểu diễn nhiều do dịch bệnh. Do đó, dù được giao vai chính, họ không có kinh nghiệm diễn xuất, dự án thất bại, không mang lại tiếng tăm.

Các ca sĩ thần tượng được nhận vai dễ dàng vì ngoại hình đẹp, có fan ủng hộ.

Trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã - Vương Hạo, CEO của công ty Zhuoying Entertainment đánh giá: "Những ngôi sao ngày nay được o bế nhờ ưa nhìn, trước khi bàn đến tài năng và nhân phẩm. Điều mà các công ty giải trí cần là tạo ra lớp nghệ sĩ nổi tiếng nhanh nhằm thu lợi nhuận".

So với ngành giải trí Hàn Quốc, quy trình đào tạo nghệ sĩ ở Trung Quốc bị đánh giá "dễ dãi, thiếu cơ chế sàng lọc ngay từ đầu. Nghệ sĩ ra mắt ngẫu nhiên và nổi tiếng nhanh".

Theo CEO của Zhuoying Entertainment, đa phần nam nữ thần tượng tại đất nước tỷ dân đều là sản phẩm "mỳ ăn liền", được đào tạo trong thời gian ngắn, chỉ cần ngoại hình đẹp và có khả năng ca hát nhảy múa ở mức trung bình là được đưa đi tham gia chương trình thực tế để tìm kiếm cơ hội nổi tiếng.

Sau khi nổi tiếng, các ca sĩ thần tượng được công ty lăng xê ở mảng phim ảnh thay vì âm nhạc. Trước đó, Dương Siêu Việt, Ngô Tuyên Nghi, Mạnh Mỹ Kỳ thuộc nhóm Hỏa tiễn Thiếu nữ 101 cũng liên tục đi đóng phim, dù diễn xuất hạn chế.

Theo Tân Hoa Xã, các nhà sản xuất ngày nay vội vàng tìm kiếm gương mặt đẹp, đông fan để hút khán giả, tạo ra câu chuyện hậu trường gây chú ý, nhưng hoàn toàn bỏ qua năng lực diễn xuất. Chính việc đoàn làm phim chấp nhận tuyển diễn viên thiếu kinh nghiệm, lấp liếm kỹ năng yếu kém bằng chiêu trò khiến truyền hình Trung Quốc ngày càng thụt lùi.

Nhân Dân nhật báo nhấn mạnh dàn diễn viên trẻ hiện nay dễ dàng nổi tiếng, dẫn đến thói xấu lười biếng, thiếu đầu tư và chỉn chu trong việc cống hiến cho nghệ thuật. Họ liên tục nhận dự án mới, thay vì dành thời gian trau dồi năng lực, bất chấp việc bị chê bai khả năng diễn xuất có hạn.

Sắp tới, khán giả còn gặp lại Ngô Tuyên Nghi trong Lang quân không như ý, Tôi muốn ngược chiều gió. Dương Siêu Việt với các dự án Luận anh hùng ai mới là anh hùng, Trọng tử. Tuy nhiên, do diễn xuất của họ chưa tốt, phim không nhận được nhiều sự mong đợi của khán giả.

Chương Tử Di từng chỉ trích nữ thần tượng Kim Tử Hàm, khi cô không tập trung vào việc ca hát mà muốn chuyển sang làm diễn viên, dù chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. "Vì sao nhất định phải làm diễn viên, lẽ nào diễn viên là nghề thấp kém đến vậy sao? Ai cũng muốn đến phân một chén canh?", Chương Tử Di nói.

Ngôi sao Thập diện mai phục chia sẻ hiện tại nhiều người cho rằng làm diễn viên là cánh cửa dễ dàng để nổi tiếng, ai cũng có thể đóng phim. "Diễn xuất thì dễ nhưng để diễn hay lại khó", cô khẳng định.