Đâm 'tình địch' tử vong sau cuộc nhậu

Ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Thành (38 tuổi, tạm trú ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra, Thành theo đuổi một cô gái nhưng người này không đồng ý. Gần đây, Thành phát hiện cô gái quen với Phạm Minh Toàn (32 tuổi, ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Thành bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Tối 17/4, cô gái cùng Thành, Toàn và nhóm bạn đến nhậu tại quán ốc ở phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên. Trong lúc nhậu, Thành nhớ lại việc Toàn quen với cô gái mình đang theo đuổi.

Thành cho rằng cô gái không chấp nhận tình cảm của mình là do Toàn. Hai người sau đó xảy ra mâu thuẫn, nhóm bạn tính tiền ra về. Thành và Toàn đã đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Thành dùng dao đâm trúng vùng ngực của Toàn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng hôm sau đã tử vong.

Thành sau khi gây án đã được bạn chở đến trụ sở công an đầu thú.