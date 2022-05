Đam mê trải nghiệm của nam sinh Đại học FPT

Hoàng Văn Hoàn (sinh viên Đại học FPT) sở hữu thành tích học tập xuất sắc cùng nhiều giải thưởng và tài lẻ như hát cải lương, làm MC song ngữ.

Khó mà nhớ được hết số bằng khen, giải thưởng mà Hoàng Văn Hoàn đã nhận được qua các cuộc thi. Từ học thuật đến nghệ thuật, nam sinh Đại học FPT luôn tự tin thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình.

"Thợ săn" giải thưởng đa tài

Gần đây, Hoàn bổ sung vào bảng thành tích những giải thưởng như quán quân “Cóc Tài Tử” Đại học FPT năm 2020, giải thưởng Hội thảo Sinh viên Nghiên cứu khoa học FPT Edu Research Festival 2020, quán quân Hult Prize on campus FPTU 2020, giải ba cuộc thi làm phim SHOT 2020.

Ngoài ra, chàng trai cũng sở hữu chất giọng ngọt ngào của con trai Nam Bộ cùng khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, bên cạnh tài lẻ khác là làm MC song ngữ. Nhờ vậy, Hoàn đã lọt top 5 sinh viên xuất sắc khối ngành học kỳ Summer 2021, đạt giải ba FPT’s voice FPTU 2021, top 25 cuộc thi CiC bảng tiếng Anh toàn quốc năm 2021.

Góc học tập đầy ắp giải thưởng, bằng khen của nam sinh Đại học FPT.

Bên cạnh đó, Hoàn còn là tác giả bài nghiên cứu với đề tài “Exploring the use podcasts in improving English listening comprehension skills among English-major students at FPT University, HCM” (tạm dịch: Cách dùng podcast trong việc phát triển kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học FPT, TP. HCM).

Nhờ vào tính thực tiễn, bài nghiên cứu này đã được xuất bản trong tạp chí nghiên cứu khoa học nổi tiếng International Journal of Innovative Research in Engineering & Multidisciplinary Physical Sciences vào cuối năm 2021.

Học hành, nghiên cứu, tham gia các hoạt động phong trào ở trường đại học có thể là sự bận rộn, áp lực nhưng với Hoàn là đam mê đem lại nhiều điều hữu ích. “Đối với việc học, mình thường áp dụng kiến thức vào thực hành và rèn luyện những kỹ năng khác. Nghiên cứu khoa học rất bổ ích, giúp mình có cơ sở lý luận tốt, biết cách tư duy, tìm hiểu về một vấn đề”, Hoàn chia sẻ.

Học hành, nghiên cứu với Hoàng Văn Hoàn (thứ 2, từ trái sang) là niềm yêu thích.

Mê trải nghiệm, phát triển bản thân

Từng có thời gian học tập tại Mỹ, Hoàn rất thích tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa với bạn bè nước ngoài. Nam sinh cho rằng những trải nghiệm này giúp mình có tinh thần tự lập tốt hơn, cách làm việc rõ ràng không ngại tranh luận, đồng thời phát triển nhiều mối quan hệ bạn bè, cùng nhau tạo động lực để học tập.

Chính bởi mê trải nghiệm môi trường quốc tế, Hoàn đã chọn học tại Đại học FPT. Với Hoàn, đây là lựa chọn khiến cậu hạnh phúc bởi “mình có thể học trong nước, gần gia đình mà vẫn thường xuyên có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi nước ngoài”.

Tại Đại học FPT, Hoàn được trải nghiệm những phương pháp học tập mới, giúp ích cho đam mê nghiên cứu, trải nghiệm. “Việc Đại học FPT dùng giáo trình nước ngoài, học bằng tiếng Anh khiến mình ý thức phải tự nâng cao vốn ngoại ngữ. Có ngoại ngữ, mình có thể tự tìm đọc, hiểu, phân tích tài liệu tiếng Anh một cách dễ dàng”, Hoàn chia sẻ.

Ngoài ra, các thầy cô giáo ở Đại học FPT luôn khuyến khích sinh viên lối tư duy phản biện. “Đây là một trong những kỹ năng tư duy quan trọng, bổ trợ cho việc học và nghiên cứu của mình”, nam sinh cho hay.

Kiến thức, kỹ năng có được thông qua trải nghiệm là điều quý giá nhất mà Hoàn cảm nhận được từ môi trường Đại học FPT.

Hoàn cho biết đôi khi thích tìm hiểu những thứ tạm gọi là đi ngược xu hướng, cố gắng nhìn nhận những giá trị ẩn sâu của nó. Môi trường ĐH FPT có nhiều cơ hội để nam sinh này làm điều đó.

Đơn cử, trường đưa nhạc cụ dân tộc vào chương trình giảng dạy chính khóa cho sinh viên; thường xuyên tổ chức các webinar, talkshow về nghệ thuật truyền thống trong đó có cải lương. Đó cũng là điểm chạm khiến các Gen Z như Hoàn chọn cách tiếp cận mới mẻ với bộ môn nghệ thuật truyền thống này.

Với những thành tích đáng nể cùng nhiều tài lẻ, Hoàn thường được gọi là “con nhà người ta”. Tuy vậy, nam sinh có quan điểm khác về điều này. Hoàn cho rằng không nên đóng khung bất cứ ai vào một tiêu chuẩn nhất định.

“Bạn có thể sẽ trở thành ‘con nhà người ta’ khi phát triển ở một môi trường khác, tìm ra thế mạnh riêng của bản thân”, Hoàn bật mí. Nam sinh cũng chia sẻ cách để hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân là tự trải nghiệm, nhất là khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. “Môi trường giàu trải nghiệm là điều tuyệt vời nhất mà Đại học FPT mang lại cho sinh viên như mình”, nam sinh nói.