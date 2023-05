Đâm chết bạn cùng phòng trọ do ảo giác

Nam thanh niên ở Bình Dương đâm chết bạn cùng phòng trọ sau khi sử dụng ma túy.

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ nghi phạm Lê Phú Quí (SN 1996, quê Đồng Tháp; tạm trú tại khu phố An Thành, phường Thái Hòa, TP Tân Uyên) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Văn Ao (SN 1997, quê An Giang) và Lê Phú Quí là bạn bè xã hội, hay sử dụng chung ma túy. Do không có việc làm nên ngày 24/5, Quí rủ Ao chuyển đến sinh sống cùng Quí tại nhà trọ ở khu phố An Thành để chờ xin việc làm.

Sáng 27/5, Quí và Ao cùng sử dụng ma túy tại phòng trọ. Do bị ảo giác nên khoảng 13h30, Quí dùng dao đâm vào vùng bụng của Ao.

Bị đâm bất ngờ, Ao vùng dậy chạy ra đầu dãy nhà trọ rồi tử vong. Sau khi gây án. Quí không bỏ trốn mà ngồi lại bên cạnh nạn nhân.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Quí dương tính với chất ma túy. Công an TP Tân Uyên đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phong tỏa, bảo vệ hiện trường, lấy lời Lê Phú Quí để điều tra làm rõ.