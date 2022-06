Dakota Johnson bị gọi tên trong tranh chấp của Depp - Heard

Trong họp báo ra mắt bộ phim "Black Mass", Dakota Johnson đã hỏi thăm ngón tay bị đứt của Johnny Depp.

Theo Insider, gần đây, video Dakota Johnson chạm vào ngón tay bị thương của Johnny Depp và hỏi han anh trong họp báo quảng bá phim Black Mass (2015) bỗng hot trở lại trên các diễn đàn mạng.

Dù được đăng lại, đoạn video đã ghi nhận 4,1 triệu lượt xem. Nhiều độc giả nhầm tưởng khoảnh khắc này mới diễn ra nên cho rằng minh tinh Fifty Shades of Grey có động thái bênh vực, đứng về phía Depp trong vụ kiện phỉ báng.

Trả lời phỏng vấn Vanity Fair, Johnson cho biết cô không nhớ rõ về lần đó. Nữ diễn viên hy vọng dân mạng đừng tiếp tục gọi tên cô trong chuyện riêng của đồng nghiệp.

"Đừng để câu chuyện đi xa hơn. Bạn có thể tưởng tượng được không? Trời ơi, nếu họ gọi tôi đến làm chứng thì sao?", Johnson chia sẻ với phóng viên của tạp chí.

Johnny Depp và Dakota Johnson trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice lần thứ 72. Ảnh: Getty.

Với Johnson, phiên xử kiện Depp - Heard giống như buổi trình diễn. Cô gọi đây là "màn kịch trong phòng xử án". Nữ diễn viên cảm thấy sợ hãi với những bình luận tiêu cực trên Internet về vụ kiện rình rang.

Theo Insider, Johnny Depp từng đả kích văn hóa tẩy chay của Hollywood sau khi bị loại khỏi hàng loạt dự án vì bê bối với vợ cũ. Dakota Johnson thừa nhận cô cũng cảnh giác với phong trào này.

"Có những điều tôi sẽ không bao giờ nói ra công khai vì sợ gây rủi ro cho sự nghiệp, dễ khiến bản thân trở thành đối tượng của văn hóa này", Johnson chia sẻ.

Nữ diễn viên quan điểm rằng trong cuộc sống, ai cũng mắc sai lầm, quan trọng là họ có nhận thấy lỗi sai và sửa chữa lỗi lầm hay không. Theo cô, việc đả kích hay làm tổn thương, làm hại những người từng sai lầm là không nên.

Bộ phim Black Mass được thực hiện dựa trên cuốn sách Black Mass: The True Story of an Unholy Alliance Between the FBI and the Irish Mob của hai phóng viên tờ Boston Globe là Dick Lehr và Gerard O’Neill. Tác phẩm tạo cơ hội cho Johnny Depp và Dakota Johnson làm việc chung trên phim trường.

Trong phim, Depp đóng vai trùm khét tiếng Whitey Bulger còn Johnson đảm nhận nhân vật Lindsey Cyr. Sau lần hợp tác này, họ giữ mối quan hệ đồng nghiệp và hiếm khi gặp gỡ nhau.