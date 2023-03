Đại úy công an 'dởm' lừa tiền người dân

Không có việc làm, Long đặt mua trang phục công an giả trên mạng rồi lừa đảo người dân ở Lạng Sơn.

Ngày 20/3, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, thông tin đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thế Long (40 tuổi, ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thế Long cùng bộ quân phục mang hàm đại úy đặt mua trên mạng. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Theo công an, đầu năm 2021, Long thường xuyên đến địa bàn huyện Hữu Lũng. Bị can mặc quân phục, tự xưng là cán bộ công an, có quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể nhờ tác động, giải quyết những vụ việc liên quan đến pháp luật.

Công an huyện Hữu Lũng khi đó đã xác minh nhưng gặp khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Mới đây, ngày 15/3, Long quay lại địa phương gặp ông K. (53 tuổi) để hướng dẫn viết đơn khiếu nại, tố cáo nhằm mục đích chuộc lợi thì bị công an bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Long khai chưa từng công tác trong lực lượng vũ trang. Do không có việc làm, bị can lên mạng xã hội tìm kiếm, đặt mua trang phục công an.

Trước khi bị bắt, Long đã lừa chạy án cho một người dân tại xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, để chiếm đoạt số tiền 4,6 triệu đồng.