Đại úy công an bị xe tông nguy kịch

Trong lúc bảo vệ hiện trường vụ tai nạn trên cầu Tân An, TP Tân An (Long An), một cán bộ công an bị xe máy tông bị thương nặng.

Người bị xe máy tông nguy kịch là đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi (34 tuổi), cán bộ Công an phường 5 (TP Tân An). 21h20 ngày 14/8, khi đại úy Khôi đang bảo vệ hiện trường vụ tai nạn trên cầu Tân An thì xảy ra sự việc. Khu vực cầu Tân An - nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: A.L. Lúc này, một nam thanh niên chạy xe máy trên quốc lộ 1, hướng huyện Bến Lức về TP Tân An. Khi đến khu vực cầu, chiếc xe tông trúng đại úy Khôi. Cú va chạm mạnh khiến cán bộ công an bị thương nặng, được lực lượng chức năng chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Nam thanh niên gây tai nạn cũng bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra trên cầu Tân An, TP Tân An, Long An. Ảnh: Google Maps.